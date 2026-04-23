50άρηδες έκαναν σεξ στην καμπίνα αεροπλάνου… και η δικαιολογία που είπαν είναι άνω ποταμών!

Ένα περιστατικό που δύσκολα περνά απαρατήρητο εκτυλίχθηκε σε πτήση της Jet2, προκαλώντας αντιδράσεις από τους επιβάτες και άμεση κινητοποίηση του πληρώματος.

Σκηνές που προκάλεσαν αμηχανία πριν καν την απογείωση

Ζευγάρι περίπου 50 ετών προκάλεσε σοκ και έντονη δυσφορία στους συνεπιβάτες του, όταν αποφάσισε να συνευρεθεί ερωτικά μέσα στην καμπίνα του αεροπλάνου, ενώ αυτό βρισκόταν ακόμη στον διάδρομο απογείωσης.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε πτήση που αναχωρούσε από το East Midlands Airport με προορισμό τη Gran Canaria. Επιβάτες που βρίσκονταν κοντά στο ζευγάρι αντιλήφθηκαν έντονες κινήσεις και ιδιαίτερα διαχυτικές στιγμές, οι οποίες δεν άφηναν περιθώρια για παρερμηνείες.

Βίντεο και άμεση ενημέρωση του πληρώματος

Ένα άλλο ζευγάρι, ο Ντάρεν Στριτ και η Λίζα Στριτ, κατέγραψαν τυχαία τις σκηνές, καθώς τραβούσαν βίντεο το αεροσκάφος. Αμέσως ενημέρωσαν το πλήρωμα, εκφράζοντας την ανησυχία τους, κυρίως λόγω της παρουσίας παιδιών στην πτήση.

Η απίστευτη δικαιολογία που είπε το ζευγάρι

Όταν το πλήρωμα προσέγγισε το ζευγάρι ζητώντας εξηγήσεις, η απάντηση που έλαβε ήταν τουλάχιστον ευφάνταστη. Οι δύο επιβάτες υποστήριξαν ότι δεν έκαναν σεξ, αλλά ότι «προσεύχονταν» επειδή ήταν η πρώτη τους φορά που ταξίδευαν με αεροπλάνο και ένιωθαν φόβο.

Παρότι εξετάστηκε το ενδεχόμενο επιστροφής του αεροσκάφους στο αεροδρόμιο αναχώρησης, η πτήση τελικά συνεχίστηκε κανονικά.

Βαριά «καμπάνα» στο άτακτο ζευγάρι

Η αντίδραση της εταιρείας ήταν άμεση και αυστηρή. Η Jet2 προχώρησε σε οριστικό αποκλεισμό του ζευγαριού από τις πτήσεις της, ενώ τους έκανε έξωση και από το ξενοδοχείο που περιλαμβανόταν στο πακέτο των διακοπών τους.

Επιπλέον, το ζευγάρι ενημερώθηκε ότι δεν θα του επιτραπεί να επιβιβαστεί ούτε στην πτήση της επιστροφής, γεγονός που το υποχρέωσε να αναζητήσει εναλλακτικό τρόπο επιστροφής.

Σε ανακοίνωσή της, η εταιρεία ανέφερε: «Οι συγκεκριμένοι πελάτες έχουν αποκλειστεί διά βίου. Ως αεροπορική εταιρεία και ταξιδιωτικός οργανισμός φιλικός προς τις οικογένειες, ακολουθούμε πολιτική μηδενικής ανοχής απέναντι σε απαράδεκτη συμπεριφορά όπως αυτή».