Στα 87 της χρόνια, η Μαρία Λουίζα Σολορθάνο από το Μεξικό δεν ταιριάζει σε καμία από τις κλασικές εικόνες που έχουμε στο μυαλό μας για την τρίτη ηλικία. Μητέρα δέκα παιδιών, γιαγιά δεκατεσσάρων εγγονιών και προγιαγιά εννέα δισέγγονων, έχει ζήσει πολλές ζωές μέσα σε μία. Κι όμως, αποφάσισε ότι έχει χώρο για ακόμη μία. Αυτήν της αθλήτριας pole fitness.

Μιλάμε για ένα άθλημα που απαιτεί σοβαρή μυϊκή δύναμη, έλεγχο σώματος και ευλυγισία. Δεν είναι «χαλαρή γυμναστική», ούτε εύκολη υπόθεση για κάποιον που ξεκινά από το μηδέν. Κι όμως, εκείνη στέκεται στην κάθετη μπάρα με πείσμα και αποφασιστικότητα, αποδεικνύοντας στην πράξη πως η ηλικία δεν είναι εμπόδιο, αλλά συνθήκη που μπορείς να επαναπροσδιορίσεις.

Η ίδια δεν ωραιοποιεί τα πράγματα. «Νιώθω σαν η πιο ευτυχισμένη γυναίκα στον κόσμο», λέει, προσθέτοντας ότι «όπως σε όλα, χρειάζεται λίγη προσπάθεια, αλλά δεν τα παρατάω». Η φράση της δεν κρύβει υπερβολή ούτε δράμα, αλλά συνέπεια. Γιατί το να επιμένεις στα 87 σου, σε ένα τόσο απαιτητικό άθλημα, είναι πρώτα απ’ όλα στάση ζωής.

Η Μαρία Λουίζα περιγράφει τον εαυτό της ως ανεξάρτητο άνθρωπο. Δεν θέλει να αντιμετωπίζεται ως «εύθραυστη». Αντιθέτως, επιλέγει να χτίζει καθημερινά τη δύναμή της, σωματική και ψυχική. Υπογραμμίζει, μάλιστα, πόσο σημαντική είναι η άσκηση για τη διατήρηση της υγείας όσο μεγαλώνουμε. «Βλέπω ανθρώπους της ηλικίας μου να μένουν καθηλωμένοι, επειδή φροντίζονται από τις οικογένειές τους», σημείωσε. Η παρατήρησή της δεν είναι κατηγορία. Είναι υπενθύμιση ότι η υπερπροστασία μπορεί να οδηγήσει σε ακινησία.

Δεν διστάζει, επίσης, να μιλήσει ανοιχτά για το σώμα της και για το πώς θέλει να το νιώθει. «Μου αρέσει να έχω δυνατά χέρια και γραμμωμένη κοιλιά», παραδέχεται, ενώ τονίζει ότι «δεν υπάρχει όριο ηλικίας για καμία μορφή άσκησης». Δεν πρόκειται για ματαιοδοξία. Πρόκειται για αυτοσεβασμό. Για την ανάγκη να νιώθεις ότι ελέγχεις το σώμα σου και δεν σε ελέγχει εκείνο.

Το μήνυμά της προς τις γυναίκες είναι ξεκάθαρο και αιχμηρό. «Γυμναστείτε! Δεν γεννηθήκαμε για να μένουμε σπίτι, φροντίζοντας μόνο συζύγους και παιδιά. Πρέπει να αναγνωρίσουμε την αξία μας ως γυναίκες». Σε μια κοινωνία που για δεκαετίες όριζε τις γυναίκες μέσα από τους ρόλους τους, η δική της φωνή έρχεται να θυμίσει ότι η προσωπική φροντίδα και η αυτονομία δεν είναι πολυτέλεια, αλλά δικαίωμα.