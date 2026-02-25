Υπάρχουν στιγμές σε μια περιοδεία που δεν γράφονται στο πρόγραμμα. Το βράδυ της 22ας Φεβρουαρίου, σε συναυλία της στο Seattle, η Cardi B βρέθηκε αντιμέτωπη με μία από αυτές.

Ενώ ερμήνευε το κομμάτι Press και κινούνταν δυναμικά στη σκηνή, ένα βήμα προς τα πίσω αποδείχθηκε αρκετό για να χαθεί το έδαφος κάτω από τα πόδια της. Κυριολεκτικά. Καταπακτή της σκηνής υποχώρησε ξαφνικά και η ράπερ βρέθηκε να πέφτει μπροστά στα μάτια του κοινού.

Το κοινό πάγωσε για δευτερόλεπτα. Ένας από τους χορευτές της αντέδρασε ακαριαία και τη βοήθησε να σηκωθεί, ενώ εκείνη, αντί να δείξει εκνευρισμό ή φόβο, αντιμετώπισε την κατάσταση με γέλιο και αυτοσαρκασμό. Τα φώτα χαμήλωσαν και το πρόγραμμα συνεχίστηκε, σαν να επρόκειτο για μια απλώς… άβολη χορογραφία.

Αργότερα, μέσω της πλατφόρμας X, σχολίασε το συμβάν με τον δικό της αυθόρμητο τρόπο, παραδεχόμενη πως κινείται με υπερβολικό ενθουσιασμό και ταχύτητα, αφήνοντας ωστόσο αιχμές ότι δεν ευθυνόταν για όλα όσα συνέβησαν τις τελευταίες ημέρες.

