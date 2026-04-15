Ένα στιγμιότυπο που δεν ήταν στο… πρόγραμμα έκλεψε τελικά την παράσταση στο κόκκινο χαλί των Olivier Awards, με πρωταγωνίστρια την Cate Blanchett.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός έδωσε το «παρών» στην τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Royal Albert Hall την Κυριακή 12 Απριλίου, εντυπωσιάζοντας –όπως πάντα– με την εμφάνισή της. Ωστόσο, αυτή τη φορά δεν ήταν μόνο το look της που συζητήθηκε.

Σύμφωνα με τα βίντεο που κυκλοφόρησαν, φωτογράφος φώναζε επίμονα για να τραβήξει την προσοχή της. Η ίδια, αρχικά, αντέδρασε ψύχραιμα και του ζήτησε να σταματήσει. Όταν όμως εκείνος συνέχισε, η Blanchett απάντησε με μια αυθόρμητη χειρονομία, σπάζοντας για λίγο τον «καθωσπρεπισμό» του κόκκινου χαλιού.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη MTN (@movietvnewsofficial)

Viral μέσα σε λίγα λεπτά

Το στιγμιότυπο δεν άργησε να κάνει τον γύρο των social media, με το κοινό να διχάζεται. Από τη μία, πολλοί χρήστες είδαν τη στιγμή ως αυθεντική και ανθρώπινη, χαρακτηρίζοντάς την απολαυστική. Από την άλλη, δεν έλειψαν και εκείνοι που θεώρησαν τη στάση της αγενή, υποστηρίζοντας ότι όφειλε να δείξει μεγαλύτερο επαγγελματισμό απέναντι σε έναν φωτογράφο που έκανε τη δουλειά του.