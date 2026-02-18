Η καρδιά της γαρίδας δεν βρίσκεται εκεί όπου θα την αναζητούσαμε με βάση τη δική μας ανατομία. Αντί να τοποθετείται χαμηλά και κεντρικά, όπως στον άνθρωπο, εντοπίζεται στον κεφαλοθώρακα, δηλαδή στο τμήμα όπου ενώνονται το κεφάλι και ο θώρακας. Πιο συγκεκριμένα, βρίσκεται στο ραχιαίο, επάνω μέρος του σώματος, ακριβώς πίσω από το κεφάλι, καλά προστατευμένη κάτω από το σκληρό εξωτερικό κέλυφος.

Σε αντίθεση με τα σπονδυλωτά, η γαρίδα δεν διαθέτει κλειστό κυκλοφορικό σύστημα. Δεν υπάρχει δηλαδή ένα εκτεταμένο δίκτυο αγγείων μέσα στο οποίο κυκλοφορεί το αίμα. Αντί αυτού, λειτουργεί με ανοιχτό κυκλοφορικό σύστημα. Η καρδιά αντλεί αιμολέμφο, ένα υγρό που επιτελεί ρόλο αντίστοιχο με το αίμα, όμως δεν περιορίζεται αυστηρά μέσα σε αγγεία. Η αιμολέμφος διοχετεύεται σε ειδικές κοιλότητες του σώματος, τους λεγόμενους κόλπους ή sinuses.

Μέσα σε αυτές τις κοιλότητες, το υγρό έρχεται σε άμεση επαφή με τα εσωτερικά όργανα. Έτσι μεταφέρει οξυγόνο και θρεπτικά συστατικά, ενώ παράλληλα απομακρύνει τα άχρηστα προϊόντα του μεταβολισμού. Παρότι το σύστημα αυτό θεωρείται εξελικτικά απλούστερο από το ανθρώπινο, είναι απολύτως λειτουργικό και επαρκές για τις ανάγκες ενός μικρού θαλάσσιου οργανισμού.

Η συγκεκριμένη ανατομική διάταξη αντικατοπτρίζει την προσαρμογή των καρκινοειδών στο υδάτινο περιβάλλον τους. Με χαμηλότερες ενεργειακές απαιτήσεις και με έναν πιο άμεσο τρόπο κυκλοφορίας των υγρών στο σώμα, η γαρίδα διατηρεί μια αποτελεσματική βιολογική ισορροπία που της επιτρέπει να επιβιώνει και να αναπτύσσεται σε διαφορετικές θαλάσσιες συνθήκες.