Η τεχνολογία έχει μπει για τα καλά στην καθημερινότητά μας και συχνά μας προσφέρει εργαλεία που κάνουν τη ζωή μας πιο εύκολη ή την εικόνα μας πιο λαμπερή. Ωστόσο η πρόσφατη ιστορία μιας δημοφιλούς streamer από την Κίνα έρχεται να μας υπενθυμίσει με τον πιο απότομο τρόπο πως η ψηφιακή τελειότητα κρέμεται από μια πολύ λεπτή κλωστή. Η συγκεκριμένη γυναίκα είχε καταφέρει να χτίσει μια τεράστια κοινότητα πιστών ακολούθων που την θαύμαζαν για τη νεανική και αψεγάδιαστη εμφάνισή της. Κανείς δεν φανταζόταν πως πίσω από αυτό το πρόσωπο κρυβόταν μια γυναίκα 58 ετών η οποία χρησιμοποιούσε μια εξελιγμένη μάσκα τεχνητής νοημοσύνης για να δείχνει δεκαετίες νεότερη.

Το απρόοπτο συνέβη κατά τη διάρκεια μιας ζωντανής μετάδοσης όταν το σύστημα παρουσίασε ένα ξαφνικό σφάλμα και το ψηφιακό προσωπάκι εξαφανίστηκε από την οθόνη. Μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα οι χιλιάδες θεατές ήρθαν αντιμέτωποι με την πραγματική της εικόνα και η αντίδραση ήταν ακαριαία. Έχασε 140.000 followers σε μόλις ένα λεπτό και αυτό δείχνει ξεκάθαρα πως η απογοήτευση του κοινού δεν αφορούσε την ηλικία της αλλά την εξαπάτηση που βίωναν τόσο καιρό. Είναι εντυπωσιακό το πόσο εύκολα μπορούμε να πειστούμε για κάτι που δεν υπάρχει επειδή ακριβώς θέλουμε να πιστεύουμε σε μια ιδανική πραγματικότητα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ZESTO🔥NEWS (@zesto.news)