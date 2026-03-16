Ο Andrew Farrugia από τη Μάλτα δεν είναι απλώς ένας ταλαντούχος σοκολατοποιός. Είναι ένας άνθρωπος που έχει συνδέσει το όνομά του με εντυπωσιακές δημιουργίες και παγκόσμια ρεκόρ, και αυτή τη φορά κατάφερε ξανά να τραβήξει τα βλέμματα. Ο ίδιος μπήκε στα Ρεκόρ Γκίνες χάρη στο μακρύτερο σοκολατένιο γλυπτό που έχει κατασκευαστεί ποτέ, ένα έργο που μόνο αδιάφορο δεν το λες.

Η γλυκιά υπερπαραγωγή που εντυπωσίασε

Το νέο ρεκόρ αφορά ένα τεράστιο σοκολατένιο τρένο μήκους 55,27 μέτρων. Η κατασκευή περιλάμβανε μία vintage ατμομηχανή και 22 βαγόνια, όλα φτιαγμένα από σοκολάτα, με κάθε βαγόνι να αγγίζει περίπου τα 160 κιλά. Ναι, σωστά διάβασες. Εδώ δεν μιλάμε για ένα χαριτωμένο γλυκό βιτρίνας, αλλά για ολόκληρη σοκολατένια εγκατάσταση.

Το εντυπωσιακό έργο παρουσιάστηκε στο Μιλάνο, λίγο πριν από τους φετινούς Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, όμως η προετοιμασία του είχε ξεκινήσει πολύ νωρίτερα. Στην πραγματικότητα, μόνο το στάδιο του σχεδιασμού χρειάστηκε περίπου έναν χρόνο.

5.000 κομμάτια και αμέτρητες ώρες δουλειάς

Ο Farrugia ξεκίνησε να δουλεύει πρακτικά πάνω στο project από τον Οκτώβριο της περασμένης χρονιάς, δημιουργώντας πρώτα πήλινα μοντέλα για κάθε τμήμα του τρένου. Από εκεί και πέρα, η διαδικασία έγινε ακόμη πιο απαιτητική, αφού περίπου 5.000 ξεχωριστά κομμάτια σοκολάτας έπρεπε να κοπούν ή να σμιλευτούν στο Μπέργκαμο της Ιταλίας.

Στη συνέχεια, όλα αυτά τα τμήματα τυλίχθηκαν προσεκτικά, μεταφέρθηκαν στο Μιλάνο και συναρμολογήθηκαν εκεί από τον ίδιο και την ομάδα του, στην οποία συμμετείχαν και φοιτητές του Ινστιτούτου Τουριστικών Σπουδών της Μάλτας. Χρειάστηκαν ημέρες δουλειάς για να στηθεί το γλυπτό στην τελική του μορφή, χωρίς περιθώρια για λάθη, κάτι απολύτως λογικό όταν έχεις να κάνεις με σοκολάτα, βάρος και τέτοια κλίμακα.

Μεγαλύτερο κι από ολυμπιακή πισίνα

Ο ίδιος ο δημιουργός αποκάλυψε πως μόνο για τα βαγόνια χρειάστηκαν περίπου 180 τροχοί, όλοι κομμένοι στο χέρι. Όπως είπε, στόχος του δεν ήταν απλώς ένα ακόμη ρεκόρ, αλλά να αφήσει πίσω του μια παρακαταθήκη για το ινστιτούτο του, τη χώρα του και την οικογένειά του.

Και η αλήθεια είναι πως το αποτέλεσμα ήταν πράγματι τεράστιο. Με μήκος 55,27 μέτρα, το σοκολατένιο τρένο ξεπερνά το μήκος μιας ολυμπιακής πισίνας και πλησιάζει το άνοιγμα φτερών ενός Boeing 747. Λίγο υπερβολικό; Ίσως. Αλλά ακριβώς γι’ αυτό εντυπωσιάζει.

Υπάρχει όμως και μια λιγότερο ρομαντική πλευρά στην ιστορία. Επειδή το γλυπτό έμεινε για εβδομάδες σε εξωτερικό χώρο, πλέον δεν θεωρείται βρώσιμο. Έτσι, μετά την ολοκλήρωση της έκθεσής του, κάποια τμήματά του θα λιώσουν για εκπαιδευτική χρήση, ενώ άλλα θα αξιοποιηθούν ως ζωοτροφή.