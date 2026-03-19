Γιατί δεν βλέπεις ποτέ μωρά περιστέρια; Η απάντηση δεν είναι αυτή που φαντάζεσαι

Τα περιστέρια είναι από εκείνα τα πλάσματα που θεωρούμε σχεδόν… δεδομένα. Τα συναντάς σε πλατείες, πεζοδρόμια, μπαλκόνια, παντού. Κι όμως, όσο συχνά κι αν τα βλέπεις, υπάρχει μια μικρή λεπτομέρεια που ίσως δεν έχεις προσέξει ποτέ. Πού βρίσκονται τα μωρά τους; Αν το σκεφτείς λίγο, είναι περίεργο. Υπάρχουν δεκάδες, ακόμη και εκατοντάδες περιστέρια γύρω σου, αλλά σχεδόν ποτέ δεν θα πετύχεις ένα μικρό, άγουρο πουλί. Και όχι, δεν είναι τυχαίο.

Γιατί δεν τα βλέπεις ποτέ

Η εξήγηση είναι πολύ πιο απλή από όσο θα περίμενες. Τα μωρά περιστέρια περνούν σχεδόν όλη την «παιδική» τους ηλικία κρυμμένα μέσα στη φωλιά τους. Δεν κάνουν δοκιμαστικές εμφανίσεις, ούτε βόλτες όπως άλλα πουλιά.

Όταν ένα ζευγάρι περιστεριών δημιουργηθεί, ξεκινά μια αρκετά οργανωμένη διαδικασία. Το θηλυκό φέρνει τα υλικά και το αρσενικό αναλαμβάνει το χτίσιμο της φωλιάς. Λίγο αργότερα, γεννιούνται τα αυγά, τα οποία εκκολάπτονται μέσα σε περίπου δύο με τρεις εβδομάδες.

Τα νεογέννητα είναι εντελώς ανήμπορα. Εξαρτώνται απόλυτα από τους γονείς τους για τροφή και προστασία. Το ενδιαφέρον όμως είναι αλλού. Μεγαλώνουν πολύ γρήγορα.

Από μωρό… κατευθείαν ενήλικο

Μέσα σε τέσσερις έως πέντε εβδομάδες, τα μικρά περιστέρια έχουν ήδη αναπτυχθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε να μπορούν να πετάξουν και να επιβιώσουν μόνα τους. Και κάπου εκεί κρύβεται το «μυστικό».

Όταν τελικά εγκαταλείπουν τη φωλιά, δεν μοιάζουν πια με μωρά. Έχουν ήδη την εμφάνιση ενός ενήλικου πουλιού, με αποτέλεσμα να περνούν απαρατήρητα. Δεν υπάρχει δηλαδή εκείνη η ενδιάμεση, «χαριτωμένη» φάση που θα σου τραβούσε την προσοχή.

Και ενώ αυτά ξεκινούν τη ζωή τους έξω, οι γονείς επιστρέφουν γρήγορα στην αρχή του κύκλου.

Και η… θεωρία που έγινε viral

Φυσικά, όπως συμβαίνει σχεδόν με όλα, υπάρχει και η πιο «ευφάνταστη» εκδοχή. Σύμφωνα με μια σατιρική θεωρία που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, τα περιστέρια δεν είναι καν αληθινά.

Το κίνημα Birds Aren’t Real υποστηρίζει ότι πρόκειται για κατασκοπευτικά drones που παρακολουθούν τον κόσμο. Ότι κάθονται σε καλώδια για να φορτίσουν και ότι τα πραγματικά πουλιά έχουν εξαφανιστεί.

Η αλήθεια είναι ότι όλο αυτό ξεκίνησε ως χιούμορ, για να δείξει πόσο εύκολα μπορεί να εξαπλωθεί μια θεωρία συνωμοσίας όταν παρουσιαστεί με τον «σωστό» τρόπο.

Τελικά, η πραγματικότητα είναι πιο απλή

Όσο μυστηριώδες κι αν φαίνεται, η απάντηση δεν έχει τίποτα το σκοτεινό. Απλώς, τα μωρά περιστέρια μεγαλώνουν μακριά από τα βλέμματά μας και εμφανίζονται μόνο όταν είναι έτοιμα να σταθούν στα πόδια τους.

Και ίσως τελικά αυτό να είναι και το πιο ενδιαφέρον κομμάτι. Ότι ζουν δίπλα μας, χωρίς ποτέ να τα έχουμε πραγματικά προσέξει.