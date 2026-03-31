Ο Anthony Bourdain δεν έβλεπε ποτέ τη μπύρα απλώς σαν ένα ποτό. Για εκείνον ήταν μια αφορμή να γνωρίσεις έναν τόπο από μέσα. Στην Πράγα και την Κολωνία μιλούσε για καθαρά υλικά και παράδοση, για μπύρες φτιαγμένες με φροντίδα και χαρακτήρα.

Κάπου αλλού όμως, ένας πιο «καθημερινός» ταξιδιώτης, ο Worldwide Wilbur, έψαχνε κάτι διαφορετικό. Μετρώντας εμπειρίες σε 131 χώρες, αποφάσισε να καταγράψει την πιο φθηνή μπύρα που ήπιε σε κάθε προορισμό.

Στην κορυφή των ακριβών επιλογών βρέθηκε το Ομάν, όπου μια απλή μπύρα μπορεί να φτάσει σχεδόν τα 12 δολάρια, ενώ ακριβές αποδείχθηκαν και χώρες όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ, κυρίως λόγω φορολογίας.

Στον αντίποδα, χώρες όπως το Τόγκο, το Μπουρούντι και το Μαλάουι προσφέρουν μπύρες με λιγότερο από ένα δολάριο. Ακόμη και στην Ουκρανία, πριν τον πόλεμο, μπορούσες να βρεις βαρελίσια μπύρα σε τιμές που δύσκολα φαντάζεσαι.

Και στην πρώτη θέση; Το Βιετνάμ. Εκεί, η μπύρα δεν είναι εμπειρία πολυτέλειας αλλά κομμάτι της καθημερινότητας. Από το Ανόι μέχρι το Nha Trang, πίνεται σε μικρά σκαμπό, σε δρόμους γεμάτους ζωή και χωρίς καμία επιτήδευση.

Ίσως τελικά αυτό να ήταν που εννοούσε και ο Bourdain. Δεν έχει σημασία μόνο πόσο καλή ή πόσο φθηνή είναι μια μπύρα. Σημασία έχει πού τη πίνεις και με ποιον.