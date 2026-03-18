Η Jennifer Lopez κατάφερε για ακόμη μία φορά να μονοπωλήσει το ενδιαφέρον στα social media, μέσα από την πιο πρόσφατη ανάρτησή της. Η Λατίνα σταρ δημοσίευσε φωτογραφίες που ανέδειξαν τη fit σιλουέτα και ιδιαίτερα τα καλλίγραμμα πόδια της, συγκεντρώνοντας αμέσως εκατοντάδες σχόλια.

Κι όμως, αυτή τη φορά, τα βλέμματα δεν στάθηκαν μόνο στην εντυπωσιακή της εμφάνιση. Πολλοί χρήστες παρατήρησαν κάτι ασυνήθιστο στο ένα της πόδι, εστιάζοντας στα δάχτυλα.

Σε ένα από τα καρέ, αρκετοί σχολίασαν πως το πόδι της φαίνεται σαν να έχει… έξι δάχτυλα, γεγονός που πυροδότησε συζητήσεις και έκανε τα σχόλια να πάρουν φωτιά.

Όπως όλα δείχνουν, πρόκειται για αποτέλεσμα επεξεργασίας της εικόνας. Αυτό, βέβαια, δεν στάθηκε εμπόδιο στο να γίνει η ανάρτηση viral, με τους fans να σχολιάζουν ασταμάτητα.

«Όταν το σόου τελειώνει αλλά η μουσική συνεχίζεται» έγραψε στη λεζάντα των φωτογραφιών.

