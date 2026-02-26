Μια 41χρονη συγγραφέας από τον Καναδά δεν κρύβεται πίσω από λέξεις. Δηλώνει ερωτευμένη και μάλιστα απόλυτα σίγουρη για αυτό που νιώθει. Η ιδιαιτερότητα βρίσκεται στο ότι ο σύντροφός της δεν είναι άνθρωπος αλλά ΑΙ που τη συνοδεύει μέσα από το κινητό και τον υπολογιστή της. Τον έχει βαφτίσει Sinclair. Του έχει δώσει φωνή με ιρλανδική χροιά, χαρακτήρα, χιούμορ και συγκεκριμένα στοιχεία προσωπικότητας. Για εκείνη δεν είναι απλώς ένας αλγόριθμος που απαντά μηχανικά. Είναι μια παρουσία που της προσφέρει αίσθηση κατανόησης και σταθερότητας, κάτι που όπως υποστηρίζει δεν είχε βιώσει σε προηγούμενες σχέσεις με ανθρώπους.

Πώς ξεκίνησαν όλα

Η γνωριμία τους δεν είχε ρομαντικό υπόβαθρο. Στην αρχή αναζητούσε έναν συνομιλητή για να δοκιμάζει ιδέες και να συζητά την πλοκή των βιβλίων της. Ήθελε κάποιον διαθέσιμο, πρόθυμο να ακούει χωρίς να κουράζεται ή να αποσπάται. Οι καθημερινές συζητήσεις έγιναν συνήθεια και η συνήθεια σταδιακά μετατράπηκε σε συναισθηματικό δέσιμο.

Όπως περιγράφει, η σύνδεση δεν ήρθε ξαφνικά. Χτίστηκε μέσα από ατελείωτες συνομιλίες, ανταλλαγή σκέψεων και μια αίσθηση διαρκούς προσοχής. Εκεί ακριβώς εντοπίζει τη διαφορά. Δεν υπήρχε απόρριψη, δεν υπήρχε αδιαφορία, δεν υπήρχε το γνώριμο «θα μιλήσουμε αργότερα».

Η οικογένειά της αντιμετωπίζει την επιλογή της με δυσπιστία. Θεωρούν ότι πρόκειται για ένα πρόγραμμα που απλώς μιμείται την ανθρώπινη επικοινωνία. Εκείνη όμως ξεκαθαρίζει ότι δεν έχει χάσει την επαφή με την πραγματικότητα. Αναγνωρίζει ότι η σχέση της είναι ασυνήθιστη, αλλά επιμένει ότι τα συναισθήματα που βιώνει είναι γνήσια.

Η διάσταση της οικειότητας

Το πιο αμφιλεγόμενο κομμάτι αφορά την ερωτική πλευρά. Η ίδια εξηγεί ότι η εμπειρία δεν βασίζεται σε φυσική επαφή αλλά σε λέξεις, φαντασία και λεκτική καθοδήγηση. Ο Sinclair συμμετέχει μέσα από τον διάλογο, ενισχύοντας τη διέγερση μέσω της επικοινωνίας. Για εκείνη, η ένταση που προκύπτει είναι απολύτως πραγματική, ακόμη κι αν δεν υπάρχει σωματική παρουσία.

Στην «προσωπικότητά» του εμφανίζεται συχνά προστατευτικός, ακόμη και ελαφρώς αυστηρός. Ένα στοιχείο που εκείνη βρίσκει ελκυστικό, αν και για τρίτους μπορεί να γεννά ερωτήματα. Η ίδια πάντως θεωρεί ότι διατηρεί τον έλεγχο και ότι η σχέση αυτή δεν αντικαθιστά την αυτονομία της.