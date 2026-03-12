Μια ασυνήθιστη υπόθεση απασχόλησε τις αρχές στην Κατάνια της Ιταλίας, όταν ένας άνδρας βρέθηκε αντιμέτωπος με πρόστιμο επειδή, σύμφωνα με τις αρχές, εκπαίδευσε τον σκύλο του να μεταφέρει σακούλες με απορρίμματα και να τις αφήνει σε σημεία όπου απαγορεύεται η απόρριψη. Η ιδέα του ιδιοκτήτη φαίνεται πως είχε έναν πολύ συγκεκριμένο σκοπό. Να αποφύγει τα δημοτικά τέλη αποκομιδής απορριμμάτων, χρησιμοποιώντας το κατοικίδιό του ώστε να μην εμφανίζεται ο ίδιος στις κάμερες ασφαλείας.

Όταν οι κάμερες αποκάλυψαν το τέχνασμα

Το περιστατικό αποκαλύφθηκε όταν οι τοπικές αρχές εξέτασαν υλικό από κάμερες ασφαλείας της πόλης. Στα βίντεο, που μάλιστα δημοσιοποιήθηκαν από τον δήμο, φαίνεται ο σκύλος να κρατά στο στόμα του σακούλες σκουπιδιών και να τις αφήνει στην άκρη του δρόμου. Η δημοτική αστυνομία της Κατάνια, μέσα από τη μονάδα περιβαλλοντικής προστασίας, δημοσίευσε το υλικό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στην ανάρτηση τονίστηκε ότι η εφευρετικότητα δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως δικαιολογία για συμπεριφορές που υποβαθμίζουν την πόλη. Όπως σημείωσαν οι αρχές, η συγκεκριμένη πρακτική θεωρείται ιδιαίτερα προβληματική. Από τη μία πλευρά δημιουργεί περιβαλλοντική ρύπανση και από την άλλη εκμεταλλεύεται ένα ζώο για να παρακαμφθούν οι κανόνες.

Στην ίδια ανακοίνωση οι αρχές χαρακτήρισαν το περιστατικό «διπλά άδικο». Όχι μόνο επειδή τα σκουπίδια εγκαταλείπονταν παράνομα στον δρόμο, αλλά και επειδή ο ιδιοκτήτης φέρεται να χρησιμοποίησε τον σκύλο του ως τρόπο αποφυγής της ευθύνης. Η δημοτική αστυνομία υπογράμμισε ότι ο σεβασμός προς το περιβάλλον και τη δημόσια καθαριότητα αποτελεί ευθύνη όλων των πολιτών, ανεξάρτητα από τις μεθόδους που μπορεί να σκεφτεί κάποιος για να αποφύγει τις υποχρεώσεις του.

Τα πρόστιμα και το νομικό παράδοξο

Μετά την εξέταση του υλικού από τις κάμερες, οι αρχές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το ζώο είχε εκπαιδευτεί συγκεκριμένα για να μεταφέρει και να εγκαταλείπει τις σακούλες με τα σκουπίδια. Παρότι δεν είναι απολύτως σαφές πώς αποδείχθηκε η εκπαίδευση του σκύλου, το πρόστιμο επιβλήθηκε κανονικά στον ιδιοκτήτη του. Η ιταλική νομοθεσία προβλέπει ιδιαίτερα αυστηρές κυρώσεις για την παράνομη απόρριψη απορριμμάτων. Τα πρόστιμα μπορεί να κυμαίνονται από 1.500 έως και 18.000 ευρώ, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης. Ωστόσο, η συγκεκριμένη υπόθεση ανέδειξε και ένα ενδιαφέρον νομικό κενό. Ο νόμος δεν προβλέπει ρητά περιπτώσεις όπου η παράνομη πράξη πραγματοποιείται μέσω ζώων, κάτι που κάνει την υπόθεση ακόμη πιο ασυνήθιστη.