Μια καινούργια «δίαιτα» που κάνει τον γύρο των social media στην Κίνα έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και όχι άδικα. Η πρακτική είναι τόσο απλή όσο και ανησυχητική… μασάς, αλλά δεν καταπίνεις. Νέοι άνθρωποι, κυρίως όσοι αγχώνονται για το βάρος τους και παλεύουν με τις λιγούρες, βάζουν στο στόμα τους διάφανη μεμβράνη ή μια λεπτή πλαστική σακούλα την ώρα που τρώνε. Το φαγητό μπαίνει στο στόμα, μασιέται κανονικά για να «απολαύσουν» τη γεύση και στη συνέχεια απομακρύνεται χωρίς να το καταπιούν.

Η λογική πίσω από το παράλογο

Η φιλοσοφία της μεθόδου συνοψίζεται σε μια φράση… γεύσου το, ξεγέλασε τον εγκέφαλο, γλίτωσε τις θερμίδες. Όσοι την υποστηρίζουν θεωρούν ότι η γευστική εμπειρία και μόνο αρκεί ώστε ο εγκέφαλος να «καταγράψει» ικανοποίηση, ακόμη κι αν το σώμα δεν έχει λάβει τροφή. Στη θεωρία, η πρακτική αυτή υπόσχεται έλεγχο της θερμιδικής πρόσληψης, ικανοποίηση των επιθυμιών για φαγητό και αποφυγή υπερφαγικών επεισοδίων. Στην πράξη όμως τα πράγματα είναι πολύ πιο σύνθετα.

Τι λέει η επιστήμη

Ο κορεσμός δεν είναι θέμα γεύσης μόνο. Το σώμα μας βασίζεται σε έναν ολόκληρο μηχανισμό που περιλαμβάνει τη διαδικασία της πέψης, τη διάταση του στομάχου, την απορρόφηση θρεπτικών συστατικών και τη δράση ορμονών όπως η γκρελίνη και η λεπτίνη, που ρυθμίζουν πείνα και πληρότητα.

Το μάσημα χωρίς κατάποση μπορεί να μειώσει στιγμιαία την ένταση μιας λιγούρας. Δεν ενεργοποιεί όμως τους βιολογικούς μηχανισμούς που στέλνουν στον εγκέφαλο το μήνυμα «χόρτασα». Έτσι, η πείνα επιστρέφει και συχνά πιο έντονη. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αξιόπιστα επιστημονικά δεδομένα που να υποστηρίζουν ότι αυτή η πρακτική μπορεί να αποτελέσει αποτελεσματική στρατηγική απώλειας βάρους.

Οι κίνδυνοι που δεν συζητιούνται αρκετά

Πέρα από την αμφίβολη αποτελεσματικότητα, η τάση αυτή κρύβει και σοβαρούς κινδύνους. Υπάρχει ο προφανής κίνδυνος πνιγμού ή κατάποσης πλαστικού. Παράλληλα όμως υπάρχει και μια λιγότερο ορατή απειλή: η διατάραξη της σχέσης με το φαγητό.

Όταν η τροφή μετατρέπεται σε κάτι που «επιτρέπεται να γευτείς αλλά όχι να καταναλώσεις», ενισχύεται η ενοχή, το άγχος και η εμμονή γύρω από τις θερμίδες. Τέτοιες συμπεριφορές μπορεί να λειτουργήσουν ως προάγγελος διατροφικών διαταραχών ή να επιδεινώσουν ήδη υπάρχουσες δυσκολίες.

Τέλος, η ιδέα του «μάσα και φτύσε» δεν εμφανίζεται για πρώτη φορά. Έχει καταγραφεί στο παρελθόν σε διαφορετικά πολιτισμικά πλαίσια. Η διαφορά σήμερα είναι η ταχύτητα με την οποία διαδίδεται μέσω των social media, μετατρέποντας μια ακραία πρακτική σε τάση που μοιάζει σχεδόν φυσιολογική.