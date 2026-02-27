Ένα βίντεο από την πρωτοχρονιάτικη γιορτή μεγάλης εταιρείας στην Κίνα κάνει τον γύρο του διαδικτύου και όχι άδικα. Η διοίκηση αποφάσισε να διαθέσει το 70% των ετήσιων κερδών της, δηλαδή περίπου 22 εκατομμύρια ευρώ, και να τα μοιράσει στους εργαζόμενους με έναν εντελώς ασυνήθιστο τρόπο. Τα χρήματα απλώθηκαν πάνω σε τραπέζια και οι παρευρισκόμενοι μπορούσαν να πάρουν όσα κατάφερναν, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά τα χέρια τους, χωρίς σακούλες ή άλλα βοηθήματα.

Η εταιρεία Henan Kuangshan Crane Co. Ltd. διοργάνωσε την ετήσια εκδήλωσή της στις 13 Φεβρουαρίου. Σε έναν τεράστιο χώρο στήθηκαν 800 τραπέζια δεξίωσης, πάνω στα οποία τοποθετήθηκαν δεσμίδες μετρητών. Υπολογίζεται ότι περίπου 7.000 άτομα έδωσαν το «παρών» στο πάρτι.

Σύμφωνα με τη νοτιοκορεατική εφημερίδα Chosun Daily, ένας εργαζόμενος κατάφερε να συγκεντρώσει περίπου 11.000 ευρώ μέσα σε λίγα λεπτά.

«Γιατί να μοιράζουμε πλυντήρια;»

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, ο ιδιοκτήτης της εταιρείας, Cui Peijun, πήρε τον λόγο και εξήγησε τη φιλοσοφία πίσω από την κίνηση. Όπως φέρεται να είπε: «Γιατί να δίνουμε πλυντήρια; Πιστεύετε ότι οι τιμές του χρυσού έχουν ανέβει; Τα προηγούμενα χρόνια δίναμε κολιέ και δαχτυλίδια, αλλά τώρα φέρνουμε μετρητά και τα μοιράζουμε».

Απαντώντας και σε όσους αναρωτήθηκαν γιατί δεν κατέθεσαν απλώς τα χρήματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των υπαλλήλων, σημείωσε: «Κάποιοι ρωτούν γιατί επιλέγουμε αυτό τον τρόπο και δεν μεταφέρουμε τα χρήματα στους λογαριασμούς τους. Διότι έτσι θα φαίνονται σαν ψυχρά νούμερα».

Ο ίδιος κατέχει σχεδόν το σύνολο της εταιρείας, συγκεκριμένα το 98,88% των μετοχών, κάτι που σημαίνει ότι ουσιαστικά επιστρέφει μεγάλο μέρος των προσωπικών του μερισμάτων στο προσωπικό. Η εταιρεία, που ιδρύθηκε το 2002 και δραστηριοποιείται στην κατασκευή και ενοικίαση γερανών, έχει παρουσία σε περισσότερες από 130 χώρες.

Μια εταιρεία με παράδοση στις παροχές

Η συγκεκριμένη κίνηση δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό. Το 2024 η εταιρεία ανακοίνωσε καθαρά κέρδη ύψους 32 εκατομμυρίων ευρώ, από τα οποία περίπου 20 εκατομμύρια διανεμήθηκαν στους εργαζόμενους. Έναν χρόνο νωρίτερα, 7 εκατομμύρια ευρώ δόθηκαν στους 40 κορυφαίους υπαλλήλους, ενώ οι τρεις καλύτεροι πωλητές έλαβαν από 620.000 ευρώ ο καθένας.

Επιπλέον, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, μοιράστηκαν μπόνους συνολικού ύψους περίπου 200.000 δολαρίων σε σχεδόν 2.000 γυναίκες εργαζόμενες.

Ο Peijun έχει αναφερθεί και στο παρελθόν στα κίνητρα πίσω από τις επιλογές του, δηλώνοντας: «Δεν είναι ότι αγαπώ να δίνω χρήματα, είναι ότι οι νέοι επιβαρύνονται με δάνεια αυτοκινήτου και στέγασης, οπότε οποιαδήποτε ανακούφιση μπορούμε να προσφέρουμε, βοηθάει».

Η κοινωνική του δράση επεκτείνεται και πέρα από την εταιρεία. Το 2022 προσέφερε 4 εκατομμύρια ευρώ σε περισσότερους από 4.000 φοιτητές χαμηλού εισοδήματος. Όπως είχε αποκαλύψει σε δημοσίευμα της South China Morning Post, αναγκάστηκε ο ίδιος να εγκαταλείψει τις σπουδές του λόγω οικονομικών δυσκολιών της οικογένειάς του.

Για τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία είχε πει: «Η φτώχεια δεν πρέπει να περνάει στην επόμενη γενιά. Δεν θα πρέπει να σταματούν τα παιδιά από το να φοιτήσουν στο σχολείο λόγω κακών συνθηκών διαβίωσης».