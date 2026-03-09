Τα κινητά τηλέφωνα έχουν γίνει πλέον μέρος της καθημερινότητας των παιδιών από ολοένα μικρότερη ηλικία. Και μαζί με αυτά έρχονται και τα γνωστά οικογενειακά διλήμματα. Πότε είναι η σωστή στιγμή για το πρώτο κινητό; Και αν δοθεί, ποια όρια πρέπει να μπουν; Κάποιοι γονείς προτιμούν να καθυστερούν όσο μπορούν την επαφή των παιδιών με την τεχνολογία. Άλλοι, αντίθετα, θεωρούν ότι είναι καλύτερο να τη γνωρίσουν νωρίς, αλλά μέσα σε ένα πλαίσιο κανόνων. Ένας πατέρας αποφάσισε να κινηθεί ακριβώς με αυτή τη λογική. Όταν χάρισε στην 11χρονη κόρη του το πρώτο της κινητό τηλέφωνο, δεν αρκέστηκε σε μια απλή συζήτηση για το πώς πρέπει να το χρησιμοποιεί. Της ζήτησε να υπογράψει ένα μικρό «συμβόλαιο» χρήσης.

Σε βίντεο που δημοσίευσε στα social media, ο πατέρας εξηγεί την ιδέα πίσω από την απόφασή του. Όπως λέει, το κινητό δεν ανήκει πραγματικά στο παιδί.

«Το κινητό είναι δικό μου και σου το δανείζω», αναφέρει χαρακτηριστικά, θέλοντας να τονίσει ότι η ευθύνη της συσκευής παραμένει στον γονιό. Η κόρη του συμφώνησε να υπογράψει ένα απλό έγγραφο στο οποίο περιγράφονται βασικοί κανόνες για το πώς θα χρησιμοποιεί το τηλέφωνο.

Οι βασικοί κανόνες που συμφωνήθηκαν

Το «συμβόλαιο» περιλαμβάνει συγκεκριμένους όρους για την καθημερινή χρήση του κινητού.

Μεταξύ άλλων, ο πατέρας ξεκαθαρίζει ότι μπορεί να ελέγχει τη συσκευή όποτε το κρίνει απαραίτητο. Με αυτό τον τρόπο θέλει να διασφαλίσει ότι η κόρη του θα χρησιμοποιεί το κινητό με ασφάλεια, χωρίς να θεωρεί δεδομένη την πλήρη ιδιωτικότητα.

Παράλληλα, κάθε νέα εφαρμογή ή λογαριασμός σε κοινωνικό δίκτυο πρέπει πρώτα να εγκρίνεται από τον ίδιο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη συμπεριφορά στο διαδίκτυο. Η μικρή δεσμεύεται να μην χρησιμοποιεί το κινητό για προσβολές, παρενόχληση ή επιθετικά σχόλια προς άλλους. Αν κάποιος από τους κανόνες παραβιαστεί, υπάρχει και συνέπεια. Σε αυτή την περίπτωση, το παιδί θα πρέπει να καλύψει το κόστος του κινητού.

Ένα ερώτημα προς τους γονείς

Ο πατέρας κλείνει το βίντεο με μια απορία που απευθύνει στους χρήστες των social media. Αναρωτιέται αν μια τέτοια συμφωνία είναι υπερβολική για ένα παιδί 11 ετών ή αν αποτελεί μια λογική προσέγγιση στη σημερινή ψηφιακή εποχή.

Οι αντιδράσεις στα social media

Όπως ήταν αναμενόμενο, το θέμα άνοιξε μεγάλη συζήτηση στα σχόλια.

Μερικοί χρήστες θεώρησαν ότι η ιδέα του συμβολαίου είναι υπερβολική. Υποστήριξαν ότι ένα παιδί δεν χρειάζεται να υπογράφει συμφωνίες με τους γονείς του και ότι η πλήρης πρόσβαση των γονιών στο κινητό περιορίζει υπερβολικά την προσωπική του ιδιωτικότητα.

Άλλοι όμως στάθηκαν θετικά απέναντι στην πρωτοβουλία. Για αυτούς, το κινητό ενός παιδιού είναι ευθύνη του γονιού που το αγοράζει και οι σαφείς κανόνες μπορούν να προλάβουν πολλά προβλήματα.

Υπήρξαν και πιο ισορροπημένες φωνές στη συζήτηση. Όπως σχολίασε ένας χρήστης, το συμβόλαιο ίσως να μην είναι το βασικό ζήτημα. Το πραγματικό ερώτημα είναι αν ένα παιδί 11 ετών είναι έτοιμο να έχει το δικό του κινητό τηλέφωνο.