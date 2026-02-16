Η φαντασία στον κόσμο των social media φαίνεται πως δεν έχει πλέον κανέναν φραγμό και το Kurachino από τη Λευκορωσία ήρθε για να μας το υπενθυμίσει με τον πιο σουρεαλιστικό τρόπο. Η εικόνα ενός καλοφτιαγμένου καπουτσίνο σερβιρισμένου μέσα σε ένα ολόκληρο ψητό κοτόπουλο κυκλοφορεί παντού και μας κάνει να αναρωτιόμαστε αν η γαστρονομία έχει χάσει οριστικά τον προσανατολισμό της. Η προσπάθεια για πρωτοτυπία συναντά τον απόλυτο παραλογισμό σε ένα πάντρεμα που περισσότερο προκαλεί αμηχανία παρά όρεξη για δοκιμή.

Είναι φανερό πως ζούμε στην εποχή όπου η εικόνα υπερισχύει της ουσίας και το κυνήγι των κλικ οδηγεί σε επιλογές που στερούνται κάθε λογικής βάσης. Το Kurachino δεν δημιουργήθηκε για να ικανοποιήσει τον ουρανίσκο μας αλλά για να μας σοκάρει μέσα από μια οθόνη κινητού. Η σκέψη και μόνο της λιπαρής υφής του κρέατος να αναμιγνύεται με το ζεστό αφρόγαλα είναι αρκετή για να δούμε αλλιώς τα viral trends.