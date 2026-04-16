Όταν η ταχύτητα… κοστίζει ακριβά: Το πρόστιμο των 120.000 ευρώ που άνοιξε συζήτηση

Όταν η ταχύτητα… κοστίζει ακριβά: Το πρόστιμο των 120.000 ευρώ που άνοιξε συζήτηση

Δεν είναι η πρώτη φορά που ακούμε για υπερβολική ταχύτητα. Είναι όμως από τις λίγες που ένα πρόστιμο καταφέρνει να γίνει θέμα συζήτησης σε όλη την Ευρώπη. Και όχι άδικα. Γιατί όταν το ποσό φτάνει τις 120.000 ευρώ, τότε δεν μιλάμε απλώς για μια παράβαση, αλλά για ένα σύστημα που λειτουργεί με τελείως διαφορετική λογική.

Η στιγμή που ένα “λίγο παραπάνω” έγινε… έξι ψηφία

Ο Anders Wiklöf, ένας από τους πιο εύπορους επιχειρηματίες της Φινλανδία, βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα πρόστιμο που δύσκολα ξεχνιέται. Ο λόγος ήταν απλός και γνώριμος. Οδηγούσε με 59 χιλιόμετρα την ώρα σε δρόμο όπου το όριο ήταν 30.

Μια διαφορά που στην Ελλάδα πιθανότατα θα περνούσε ως “λίγο βιαζόμουν”, στη Φινλανδία όμως μεταφράστηκε σε ένα ποσό που αγγίζει εξαψήφια επίπεδα.

Ο νόμος που δεν βλέπει όλους το ίδιο, αλλά τους αντιμετωπίζει δίκαια

Και εδώ είναι που η ιστορία αποκτά ενδιαφέρον. Στη Φινλανδία τα πρόστιμα δεν είναι σταθερά. Δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο ποσό που ισχύει για όλους. Αντίθετα, υπολογίζονται με βάση το εισόδημα του οδηγού.

Αυτό σημαίνει ότι:

ένας μέσος πολίτης μπορεί να πληρώσει μερικές εκατοντάδες ευρώ

ένας εκατομμυριούχος μπορεί να φτάσει σε δεκάδες ή και εκατοντάδες χιλιάδες

Η λογική είναι απλή, αλλά ταυτόχρονα αρκετά αυστηρή. Το πρόστιμο πρέπει να έχει το ίδιο “βάρος” για όλους. Όχι το ίδιο νούμερο.

“Έκανα λάθος” και τέλος

Αυτό που ίσως εκπλήσσει περισσότερο δεν είναι το ποσό, αλλά η στάση του ίδιου του επιχειρηματία. Ο Wiklöf δεν προσπάθησε να το αμφισβητήσει, ούτε να το διαπραγματευτεί. Παραδέχτηκε το λάθος του και αποδέχτηκε το πρόστιμο χωρίς δεύτερη σκέψη.

Σε μια εποχή που οι περισσότεροι θα έψαχναν τρόπο να το μειώσουν, αυτή η στάση λέει κάτι για τη νοοτροπία που υπάρχει γύρω από την τήρηση των κανόνων.

Δεν ήταν η πρώτη φορά

Βέβαια, υπάρχει και μια λεπτομέρεια που αλλάζει ελαφρώς την εικόνα. Ο ίδιος έχει απασχολήσει ξανά τις αρχές για παρόμοιες παραβάσεις. Και μάλιστα, σύμφωνα με δηλώσεις του, τα τελευταία χρόνια έχει πληρώσει συνολικά σχεδόν 400.000 ευρώ σε πρόστιμα.

Κάπου εδώ γεννιέται μια εύλογη απορία. Όταν κάποιος συνεχίζει να παρανομεί παρά τα υψηλά πρόστιμα, τελικά πόσο αποτρεπτικό είναι το σύστημα;

Και όμως, υπάρχει και πιο “ακριβό”

Αν το ποσό των 120.000 ευρώ σου φαίνεται υπερβολικό, υπάρχει και πιο ακραίο παράδειγμα. Στην Ελβετία, όπου εφαρμόζεται παρόμοια λογική, ένας οδηγός τιμωρήθηκε το 2010 με πρόστιμο που άγγιξε το 1 εκατομμύριο δολάρια, αφού εντοπίστηκε να κινείται με 290 χιλιόμετρα την ώρα.

Εκεί πια δεν μιλάμε για απλή παράβαση, αλλά για μια απόφαση που κοστίζει όσο ένα ακίνητο.

Η ιστορία αυτή δεν αφορά μόνο έναν πλούσιο επιχειρηματία και ένα υπερβολικό πρόστιμο. Αφορά ένα διαφορετικό μοντέλο δικαιοσύνης.

Από τη μία, υπάρχει η άποψη ότι όλοι πρέπει να πληρώνουν το ίδιο ποσό για την ίδια παράβαση. Από την άλλη, υπάρχει η λογική ότι το ίδιο ποσό δεν σημαίνει και την ίδια συνέπεια για όλους.

Και ίσως τελικά εκεί βρίσκεται το πραγματικό ερώτημα. Θέλουμε νόμους που είναι ίδιοι για όλους ή νόμους που επηρεάζουν όλους το ίδιο;