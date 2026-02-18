Σταμάτησε σε drive thru για το πρωινό του και έφυγε κρατώντας κάτι πολύ διαφορετικό από καφέ και σάντουιτς. Όταν άνοιξε τη σακούλα στο αυτοκίνητο, αντίκρισε δεσμίδες μετρητών, περίπου 5.000 δολάρια. Όχι, δεν ήταν φάρσα. Ήταν ένα λάθος που θα μπορούσε να αλλάξει τη μέρα του, ίσως και περισσότερα.

Το δίλημμα ήταν ξεκάθαρο. Συνεχίζεις σαν να μη συνέβη τίποτα ή επιστρέφεις τα χρήματα; Ο νεαρός από την Ιντιάνα δεν το σκέφτηκε πολύ. Έκανε αναστροφή και γύρισε στο κατάστημα, παραδίδοντας τη σακούλα στους έκπληκτους εργαζομένους, που συνειδητοποίησαν τι είχε συμβεί.

Λίγο αργότερα τον αντάμειψαν με 200 δολάρια και δωρεάν γεύματα για έναν μήνα, ως ένδειξη ευγνωμοσύνης. Η ιστορία έγινε γρήγορα viral, γιατί πέρα από τα χρήματα, αυτό που συζητήθηκε περισσότερο ήταν η επιλογή του. Σε μια στιγμή που ο πειρασμός ήταν μεγάλος, εκείνος προτίμησε το σωστό. Και αυτό τελικά ήταν που έκανε τη διαφορά.