Λίγο πριν επιβιβαστούν σε μια αποστολή που γράφει ιστορία, οι αστροναύτες της Artemis II έκαναν κάτι που δεν ταιριάζει καθόλου με την εικόνα που έχουμε για τη NASA. Κάθισαν και έπαιξαν χαρτιά. Όχι για να περάσει η ώρα, αλλά γιατί το απαιτεί μια παράδοση δεκαετιών.

Η «τελετουργία» πριν από την εκτόξευση

Σε έναν κόσμο από αυστηρά πρωτόκολλα, ελέγχους και απόλυτη ακρίβεια, αυτή η συνήθεια μοιάζει σχεδόν παράταιρη. Κι όμως, επαναλαμβάνεται εδώ και χρόνια.

Λίγο πριν φύγουν από τα crew quarters, το πλήρωμα παίζει χαρτιά μέχρι να χάσει ο διοικητής της αποστολής. Η λογική είναι απλή και βαθιά ανθρώπινη. Με το να «χάνει», ο διοικητής θεωρείται ότι παίρνει μαζί του την κακοτυχία, αφήνοντας την αποστολή καθαρή για να κυλήσει ομαλά.

Δεν ξέρουμε ποιο παιχνίδι επιλέγουν κάθε φορά. Αυτό που έχει σημασία είναι η στιγμή. Μια μικρή αποφόρτιση πριν από κάτι τεράστιο και ίσως μια σιωπηρή παραδοχή ότι, όσο κι αν βασίζεσαι στην επιστήμη, πάντα αφήνεις λίγο χώρο για το απρόβλεπτο.

Η Artemis II και το μεγάλο στοίχημα

Η αποστολή Artemis II εκτοξεύτηκε την 1η Απριλίου 2026 και σηματοδοτεί την επιστροφή ανθρώπων πέρα από τη χαμηλή τροχιά της Γης για πρώτη φορά μετά το 1972.

Δεν πρόκειται για αποστολή προσεδάφισης. Το πλήρωμα θα πραγματοποιήσει ένα επανδρωμένο flyby γύρω από τη Σελήνη, σε μια πτήση περίπου 10 ημερών. Παρ’ όλα αυτά, η σημασία της είναι καθοριστική. Είναι το βήμα που θα αποδείξει στην πράξη ότι τα συστήματα λειτουργούν όπως πρέπει, ανοίγοντας τον δρόμο για τις επόμενες αποστολές που θα επιστρέψουν ανθρώπους στην επιφάνεια της Σελήνης.

Στο σκάφος βρίσκονται οι Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch και Jeremy Hansen. Μια ομάδα που ήδη γράφει ιστορία, καθώς περιλαμβάνει την πρώτη γυναίκα, τον πρώτο μαύρο αστροναύτη και τον πρώτο Καναδό που ταξιδεύουν τόσο μακριά από τη Γη.

Η Γη από εκεί πάνω δεν έχει σύνορα

Λίγο μετά την εκτόξευση, έρχονται οι εικόνες που κάνουν κάθε τέτοιο ταξίδι μοναδικό.

Η Christina Koch έχει περιγράψει στο παρελθόν αυτό που βλέπουν οι αστροναύτες όταν κοιτάζουν πίσω προς τη Γη. Μια λεπτή μπλε γραμμή που είναι η ατμόσφαιρα και, μέσα στο σκοτάδι, μια ακόμη πιο λεπτή πράσινη λάμψη. Εκεί μέσα υπάρχει όλη η ζωή που γνωρίζουμε. Και μια σκέψη που δύσκολα αγνοείται. Ότι τελικά είμαστε πολύ πιο ίδιοι απ’ όσο νομίζουμε.

Οι ιστορίες πίσω από τα ονόματα

Πίσω από τη στολή και τα πρωτόκολλα, κάθε αστροναύτης κουβαλά τη δική του προσωπική ιστορία.

Ο διοικητής Reid Wiseman είναι πατέρας δύο κοριτσιών και έχει μιλήσει ανοιχτά μαζί τους για τους κινδύνους της αποστολής. Μαζί του έχει πάρει ένα μικρό σημειωματάριο για να καταγράφει σκέψεις κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Η Christina Koch συνεχίζει να σπάει τα όρια, έχοντας ήδη καταγράψει ρεκόρ παραμονής στο διάστημα. Σε αυτή την αποστολή γίνεται η πρώτη γυναίκα που φτάνει τόσο μακριά, έχοντας μαζί της χειρόγραφα σημειώματα από αγαπημένα της πρόσωπα.

Ο Jeremy Hansen, στην πρώτη του διαστημική αποστολή, παίρνει μαζί του μικρά αντικείμενα για την οικογένειά του, αλλά και κάτι πολύ χαρακτηριστικό από την πατρίδα του, κρατώντας μια «γεύση» Καναδά στο ταξίδι.

Και ο Victor Glover, που γράφει ιστορία ως ο πρώτος μαύρος αστροναύτης σε αποστολή προς τη Σελήνη, κουβαλά μαζί του προσωπικά αντικείμενα, δίνοντας στο ταξίδι μια βαθιά συμβολική διάσταση.

Τελικά, αυτό που μένει είναι ανθρώπινο

Ίσως τελικά αυτή η εικόνα με τα χαρτιά να λέει περισσότερα από οποιαδήποτε τεχνολογική λεπτομέρεια. Γιατί, όσο εξελιγμένη κι αν είναι η αποστολή, όσο ακριβής κι αν είναι η επιστήμη, οι άνθρωποι που μπαίνουν σε αυτόν τον πύραυλο παραμένουν άνθρωποι. Με τις συνήθειές τους, τις μικρές τους δεισιδαιμονίες και την ανάγκη να νιώσουν, έστω για λίγο, ότι έχουν τον έλεγχο πριν φύγουν για κάτι τόσο μεγάλο. Και ίσως αυτό να είναι που κάνει την Artemis II να ξεχωρίζει. Όχι μόνο το πόσο μακριά φτάνει, αλλά και το τι παίρνει μαζί της.