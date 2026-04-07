Στην Ιταλία η ασθένεια του κατοικιδίου είναι πλέον επίσημη δικαιολογία για άδεια!

Αν ζούσατε στη Ρώμη ή το Μιλάνο και ο αγαπημένος σας τετράποδος φίλος ξυπνούσε με μια ξαφνική αδιαθεσία, δεν θα χρειαζόταν να σκαρφιστείτε τη γνωστή «γαστρεντερίτιδα της τελευταίας στιγμής» για να μείνετε σπίτι. Θα μπορούσατε απλώς να σηκώσετε το τηλέφωνο και να πείτε την αλήθεια.

Κι όμως, η Ιταλία, η χώρα της πίτσας, της Αναγέννησης και πλέον της… γατο-άδειας, έκανε το επόμενο μεγάλο βήμα στην εργασιακή νομοθεσία. Η ασθένεια του κατοικιδίου αναγνωρίζεται πλέον ως λόγος για άδεια έκτακτης ανάγκης με αποδοχές.

Πώς έγινε αυτό;

Όλα ξεκίνησαν από την Anna, μια διοικητική υπάλληλο στη Ρώμη, και την Cucciola, το σκυλάκι της. Όταν η Anna έπρεπε να μείνει σπίτι για μια επείγουσα επέμβαση της Cucciola, το Πανεπιστήμιο της έκοψε το μεροκάματο. Η Anna όμως δεν το άφησε έτσι. Με τη βοήθεια νομικών, έριξε στο τραπέζι το εξής αφοπλιστικό επιχείρημα:

«Σύμφωνα με τον ιταλικό νόμο, αν εγκαταλείψω ένα ζώο που υποφέρει, διαπράττω ποινικό αδίκημα και πάω φυλακή. Άρα, αν ερχόμουν στη δουλειά, θα ήμουν εγκληματίας. Θέλετε υπαλλήλους με ποινικό μητρώο;»

Οι δικαστές σήκωσαν τα χέρια ψηλά (σε κλασική ιταλική χειρονομία) και αποφάσισαν: Η φροντίδα του ζώου είναι “σοβαρός προσωπικός λόγος”.

Οι κανόνες του παιχνιδιού (Γιατί τίποτα δεν είναι δωρεάν)

Μην αρχίσετε ακόμα να εκπαιδεύετε τον σκύλο σας να κάνει τον άρρωστο με το που χτυπήσει το ξυπνητήρι. Για να πάρεις την πολυπόθητη άδεια, χρειάζονται:

Το «χαρτί» του γιατρού: Όχι δικού σου, του κτηνιάτρου. Και πρέπει να λέει «επείγον». Το Microchip: Το ζώο πρέπει να είναι επίσημα δικό σου. Δεν μπορείς να πάρεις άδεια για το ιγκουάνα του γείτονα. Μοναχικοί λύκοι: Συνήθως πρέπει να αποδείξεις ότι δεν υπάρχει άλλος στο σπίτι (π.χ. σύζυγος, συγκάτοικος) που θα μπορούσε να δώσει το σιρόπι στον Φιντέλ.

Γιατί αυτό είναι σπουδαίο;

Πέρα από το χιούμορ, το μέτρο αυτό αναγνωρίζει κάτι που όλοι οι ιδιοκτήτες ξέρουμε: τα κατοικίδια δεν είναι «αντικείμενα» ή «έπιπλα με γούνα». Είναι μέλη της οικογένειας. Στην Ιταλία, το κράτος αποφάσισε ότι η ψυχική σου ηρεμία και η υγεία του πιστού σου φίλου αξίζουν περισσότερο από 8 ώρες μπροστά σε ένα Excel.

Αν το αφεντικό σας παραπονιέται που αργήσατε επειδή ο γάτος σας έκανε εμετό στο χαλί, πείτε του ότι στην Ιταλία θα ήσασταν ήρωες της εργατικής τάξης.

Arrivederci και περαστικά μας!