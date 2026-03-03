Ταϊβάν: Για δύο χρόνια ξυπνούσε με βρισιές τους γείτονες μέσα στη νύχτα με τηλεβόα!

Κανείς δεν περιμένει ότι η πιο ήσυχη στιγμή της ημέρας, εκείνη που βυθίζεσαι στον ύπνο, θα μετατραπεί σε σκηνή κακοφωνίας. Κι όμως, αυτό ακριβώς ζούσαν δεκάδες κάτοικοι στην πόλη Καοσιούνγκ της Ταϊβάν, οι οποίοι επί δύο ολόκληρα χρόνια άκουγαν βρισιές μέσα στη νύχτα. Η πηγή του θορύβου ήταν μια γυναίκα που είχε εγκαταστήσει στο μπαλκόνι του σπιτιού της εξοπλισμό ενίσχυσης ήχου και τον ενεργοποιούσε συστηματικά, τουλάχιστον τρεις φορές την εβδομάδα.

Από τον Μάρτιο του 2023, η γυναίκα άρχισε να χρησιμοποιεί τηλεβόα για να απευθύνει ύβρεις σε κατοίκους με τους οποίους είχε διαφωνίες. Ωστόσο, η ένταση του ήχου δεν περιοριζόταν στους «αποδέκτες» της οργής της. Όπως κατέθεσαν γείτονες, η ένταση ήταν σταθερά στο μέγιστο και οι φωνές διαρκούσαν αρκετά λεπτά κάθε φορά, συνήθως σε ώρες κοινής ησυχίας.

Η κατάσταση δεν ήταν ένα μεμονωμένο ξέσπασμα. Επαναλαμβανόταν ξανά και ξανά, δημιουργώντας ένα μόνιμο κλίμα έντασης και στέρησης ύπνου για δεκάδες νοικοκυριά.

Μετά από σχεδόν δύο χρόνια υπομονής και αποτυχημένων προσπαθειών συνεννόησης, οι κάτοικοι κατέφυγαν συλλογικά στην αστυνομία. Η υπόθεση πήρε τον δρόμο της δικαιοσύνης και έφτασε στο δικαστήριο.

Εκεί, η κατηγορούμενη δεν αρνήθηκε τα γεγονότα. Υποστήριξε όμως ότι οι ενέργειές της ήταν περιστασιακές και ότι προκλήθηκαν από τον θόρυβο των ίδιων των γειτόνων, ο οποίος – όπως είπε – την εμπόδιζε να ξεκουραστεί.

Ο δικαστής όμως έκρινε ότι η σκόπιμη και επαναλαμβανόμενη χρήση ενισχυμένου ηχητικού εξοπλισμού για τη μετάδοση ύβρεων κατά τις νυχτερινές ώρες υπερβαίνει σαφώς τα όρια κοινωνικής ανεκτικότητας.

Η ποινή που επιβλήθηκε ήταν τρεις μήνες φυλάκιση. Ωστόσο, προβλέπεται η δυνατότητα μετατροπής της σε χρηματικό πρόστιμο ύψους 90.000 δολαρίων Ταϊβάν, περίπου 3.500 δολαρίων ΗΠΑ. Παράλληλα, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο άσκησης έφεσης.