6 απλές ασκήσεις που μπορούν να κάνουν το σεξ πολύ καλύτερο

Πολλοί πιστεύουν ότι το «μυστικό» για καλύτερο σεξ κρύβεται απλώς στο να σφίγγεις τους μύες της λεκάνης. Στην πραγματικότητα όμως, η επιστήμη λέει κάτι πολύ πιο ενδιαφέρον. Η απόλαυση δεν εξαρτάται μόνο από τη σύσπαση των μυών, αλλά από την ισορροπία ανάμεσα στη δύναμη, την ευλυγισία και τη χαλάρωση του σώματος.

Αν θέλεις λοιπόν να βελτιώσεις τη σεξουαλική σου ζωή, αξίζει να δεις το σώμα σου σαν ένα σύνολο που συνεργάζεται. Με 6 απλές ασκήσεις μπορείς να αυξήσεις την αυτοπεποίθηση, την κινητικότητα και τελικά την απόλαυση.

Γιατί δεν αρκούν μόνο οι ασκήσεις Kegel

Όταν γίνεται λόγος για ασκήσεις που σχετίζονται με τη σεξουαλική υγεία, οι περισσότεροι σκέφτονται αμέσως τις γνωστές ασκήσεις Kegel. Ωστόσο το σώμα λειτουργεί πιο σύνθετα. Η σεξουαλική απόκριση χρειάζεται καλή κυκλοφορία του αίματος, έλεγχο της αναπνοής και τη δυνατότητα να ενεργοποιείς αλλά και να χαλαρώνεις τους μυς σου.

Αν το πυελικό έδαφος βρίσκεται διαρκώς σε ένταση, κάτι που συχνά συμβαίνει λόγω άγχους ή λανθασμένης προπόνησης, η κορύφωση μπορεί να γίνει πιο δύσκολη. Όπως εξηγεί η φυσικοθεραπεύτρια πυελικού εδάφους Justine Roper, το σημαντικό δεν είναι μόνο να σφίγγεις τους μυς αλλά να μπορείς και να τους αφήνεις να χαλαρώνουν. Όταν η χαλάρωση απουσιάζει, η κυκλοφορία του αίματος μειώνεται και η απόλαυση δυσκολεύεται να κορυφωθεί.

Οι μύες που παίζουν καθοριστικό ρόλο

Η σεξουαλική λειτουργία μοιάζει περισσότερο με συνεργασία πολλών μυϊκών ομάδων παρά με μία μεμονωμένη κίνηση. Για να αισθάνεσαι άνετα και δυναμικά, χρειάζεσαι ισχυρούς γλουτούς που στηρίζουν την κίνηση της λεκάνης, δυνατούς εν τω βάθει κοιλιακούς για σταθερότητα στον κορμό και ευλύγιστα ισχία που επιτρέπουν μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων χωρίς ενοχλήσεις στη μέση.

6 απλές ασκήσεις που βοηθούν

Δεν απαιτείται εξοπλισμός ούτε έντονη προπόνηση. Μπορείς να κάνεις περίπου 8 έως 10 επαναλήψεις από κάθε άσκηση ή να κρατήσεις τις διατάσεις για ένα έως δύο λεπτά, δίνοντας έμφαση στην αργή εκτέλεση και στη σωστή αναπνοή.

Ξαπλωμένη πεταλούδα

Ξάπλωσε ανάσκελα, ένωσε τις πατούσες των ποδιών και άφησε τα γόνατα να ανοίξουν προς τα έξω.

Η στάση αυτή διατείνει απαλά τους προσαγωγούς και βοηθά το πυελικό έδαφος να χαλαρώσει. Είναι μια εξαιρετική αρχή για να «ανοίξει» το σώμα και να προετοιμαστεί.

Γέφυρα

Ξάπλωσε με τα γόνατα λυγισμένα και τα πέλματα στο πάτωμα. Σήκωσε αργά τη λεκάνη προς τα πάνω, ενεργοποιώντας τους γλουτούς στο υψηλότερο σημείο.

Η άσκηση αυτή δυναμώνει τους γλουτούς και βελτιώνει τον έλεγχο της λεκάνης, κάτι που μεταφράζεται σε μεγαλύτερη δύναμη και ρυθμό στις κινήσεις.

Dead Bug

Ξάπλωσε ανάσκελα με τα χέρια τεντωμένα προς τα πάνω και τα πόδια λυγισμένα στον αέρα σε γωνία περίπου 90 μοιρών. Κατέβασε αργά το αντίθετο χέρι και πόδι χωρίς να σηκωθεί η μέση από το έδαφος.

Με αυτόν τον τρόπο ενεργοποιείται ο βαθύς κορμός και βελτιώνεται ο συντονισμός ανάμεσα στην αναπνοή και την κίνηση.

Βαθύ κάθισμα

Κατέβα σε βαθύ κάθισμα κρατώντας τις φτέρνες στο έδαφος και άνοιξε απαλά τα γόνατα προς τα έξω με τη βοήθεια των αγκώνων.

Η στάση αυτή βοηθά τα ισχία να αποκτήσουν μεγαλύτερη κινητικότητα και επιτρέπει βαθύτερη αναπνοή, κάτι που μειώνει τη μυϊκή ένταση.

Υαλοκαθαριστήρες

Ξάπλωσε με τα γόνατα λυγισμένα και άφησε τα να πέφτουν εναλλάξ δεξιά και αριστερά.

Η κίνηση αυξάνει την ευλυγισία στα ισχία και μειώνει τη συσσωρευμένη ένταση στη μέση.

Στάση του παιδιού

Γονάτισε, κάθισε πάνω στις φτέρνες σου και τέντωσε τα χέρια μπροστά στο πάτωμα.

Πρόκειται για μια από τις πιο χαλαρωτικές στάσεις. Επιμηκύνει τους μυς του πυελικού εδάφους και ηρεμεί το νευρικό σύστημα, δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για σύνδεση και χαλάρωση.

Η σημασία της αναπνοής

Οι ειδικοί επιμένουν ότι η σωστή αναπνοή είναι εξίσου σημαντική με την ίδια την άσκηση.

Η εισπνοή βοηθά το σώμα να χαλαρώσει, ενώ η εκπνοή ενεργοποιεί τη σύσπαση των μυών. Όταν καταφέρεις να συγχρονίσεις την αναπνοή με την κίνηση, το σώμα λειτουργεί πιο αρμονικά και η αυτοπεποίθηση αυξάνεται.

Με λίγη συνέπεια στην εξάσκηση, αυτές οι απλές κινήσεις μπορούν να βελτιώσουν τη σχέση σου με το σώμα σου και να κάνουν την εμπειρία της οικειότητας πιο φυσική, άνετη και απολαυστική.