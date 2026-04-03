Κάθε χρόνο έρχεται εκείνη η στιγμή που ολόκληρη η Ελλάδα μυρίζει ψητό, τα τραπέζια γεμίζουν ασφυκτικά και τα ποτήρια μένουν πάντα γεμάτα. Στο πίσω μέρος του μυαλού μας, ωστόσο, συχνά ηχεί η γνώριμη φωνή που υπόσχεται πως θα διορθώσουμε τις υπερβολές από την επόμενη κιόλας ημέρα. Η Δρ. Ιωάννα Μαρία Καραγκούνη, μοριακή βιολόγος και Διαιτολόγος-Διατροφολόγος, μας καθοδηγεί μέσα από αυτό το άρθρο στο πώς να απολαύσουμε τις γιορτές.

Όπως εξηγεί η ίδια, είναι απολύτως εφικτό να μη χρειαστεί να διαλέξουμε ανάμεσα στη χαρά της γιορτής και την προστασία της υγείας μας, αρκεί να έχουμε τον κατάλληλο οδηγό. Άλλωστε, πολυετείς έρευνες επιβεβαιώνουν ότι κατά τις εορταστικές περιόδους το βάρος αυξάνεται κατά μέσο όρο περίπου κατά 0,5 με 1 κιλό. Μπορεί το νούμερο να μοιάζει μικρό, αλλά το πρόβλημα είναι ότι μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων διατηρεί το μισό από αυτό το εορταστικό βάρος μακροπρόθεσμα. Η στρατηγική, λοιπόν, είναι μονόδρομος.

Ο πραγματικός κίνδυνος για την διατροφή και το βάρος μας δεν κρύβεται μόνο στο αρνί ή στο πασχαλινό τσουρέκι, αλλά σε παγίδες που δεν φαίνονται με την πρώτη ματιά στο πιάτο. Η παραδοσιακή μαγειρίτσα, για παράδειγμα, μπορεί να αποδώσει 35 έως 50 γραμμάρια υδατανθράκων ανά μπολ, ειδικά αν συνοδεύεται από φρέσκο ψωμί. Το τσουρέκι είναι επίσης απαιτητικό για τον οργανισμό, καθώς μία φέτα 60 γραμμαρίων ισοδυναμεί με δύο έως τρεις μονάδες ινσουλίνης. Παράλληλα, τα πασχαλινά κουλουράκια, αν και φαίνονται αθώα, περιέχουν περίπου 10 γραμμάρια υδατανθράκων το καθένα, κάνοντας την επανάληψη του «ένα μόνο» ιδιαίτερα επιβαρυντική.

Επιπλέον, ο συνδυασμός αλκοόλ, όπως το κόκκινο κρασί ή το τσίπουρο, με γλυκά, αναστέλλει τη γλυκονεογένεση και προκαλεί απρόβλεπτες μεταβολές στη γλυκόζη. Τέλος, τα πολλά ορεκτικά όπως ο ταραμάς, το τζατζίκι και τα τυριά, εκτοξεύουν τις θερμίδες και το αλάτι, ανοίγοντας παράλληλα την όρεξη για όσα ακολουθούν. Η Δρ. Καραγκούνη τονίζει πως η λύση δεν είναι να λέμε όχι, αλλά να ελέγχουμε το πόσο και το πότε. Πρέπει να τρώμε αργά, να πίνουμε νερό ανάμεσα στα πιάτα και να μην καθόμαστε ποτέ νηστικοί στο πασχαλινό τραπέζι, καθώς η έντονη πείνα προκαλεί απότομη εκτόξευση του σακχάρου με την πρώτη μπουκιά.

Ενώ το αρνί μονοπωλεί το ενδιαφέρον, το κατσίκι αποτελεί μια διατροφικά ανώτερη επιλογή για όσους προσέχουν το λίπος, την καρδιά τους και το σάκχαρο. Προσφέρει υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη, φτάνοντας περίπου τα 23 γραμμάρια ανά 100 γραμμάρια κρέατος, διατηρώντας τον κορεσμό χωρίς να επιβαρύνει τα λιπίδια. Διαθέτει λιγότερα κορεσμένα λιπαρά από το μοσχάρι, το χοιρινό ή ακόμα και από ορισμένα κομμάτια κοτόπουλου. Επίσης, είναι πλούσιο σε στοιχεία που συχνά λείπουν από τους διαβητικούς, όπως ο σίδηρος, ο ψευδάργυρος και η βιταμίνη Β12. Είναι εντελώς ελεύθερο γλουτένης, με γλυκαιμικό δείκτη απόλυτα μηδενικό, αποτελώντας καθαρή πρωτεΐνη με χαμηλότερη χοληστερόλη σε σχέση με το αρνί.

Για να διατηρήσουμε τα πολύτιμα θρεπτικά του συστατικά, ο τρόπος μαγειρέματος είναι κρίσιμος. Το αργό ψήσιμο στον φούρνο στους 150°C για τρεις με τέσσερις ώρες θεωρείται η καλύτερη επιλογή. Εναλλακτικά, μπορούμε να το μαγειρέψουμε κοκκινιστό με λαχανικά ή να το ψήσουμε στη σχάρα, αφαιρώντας το ορατό λίπος. Αντίθετα, πρέπει οπωσδήποτε να αποφεύγουμε το βαθύ τηγάνισμα, τις βαριές κρεμώδεις σάλτσες και την παρουσία πολλών διαφορετικών κρεάτων στο ίδιο γεύμα. Μια εξαιρετική πρόταση που προτείνει η επιστήμη είναι το κατσίκι μαγειρεμένο με ρεβίθια και κουρκουμά, καθώς η αργή και υγρή θερμότητα διατηρεί τα αμινοξέα και μειώνει τα τελικά προϊόντα γλυκοζυλίωσης, προστατεύοντας τα αγγεία. Επιπλέον, τα ρεβίθια, χάρη στις φυτικές τους ίνες, μειώνουν περαιτέρω τον γλυκαιμικό δείκτη του πιάτου.

Μετά τις γιορτές, η αποτοξίνωση είναι ίσως η πιο παρεξηγημένη έννοια, αφού δεν ταυτίζεται σε καμία περίπτωση με τη νηστεία, την κατανάλωση μόνο χυμών ή την τιμωρία του σώματος. Αντίθετα, αφορά την ουσιαστική υποστήριξη των φυσικών μηχανισμών του οργανισμού μας, ώστε να επανέλθει ομαλά με μία ισορροπημένη διατροφή. Η διαδικασία αυτή απαιτεί συγκεκριμένα και απλά βήματα. Αρχικά, είναι ζωτικής σημασίας η ενυδάτωση με δύο έως δυόμισι λίτρα νερού ημερησίως, προσθέτοντας ιδανικά λίγο χυμό λεμονιού το πρωί για αλκαλοποίηση και υποστήριξη του συκωτιού. Η άμεση επιστροφή στις φυτικές ίνες μέσω των χόρτων, των οσπρίων και των φρέσκων λαχανικών είναι το επόμενο βήμα, αφού το μικροβίωμα του εντέρου έχει την ικανότητα να ανακάμψει μέσα σε μόλις 48 ώρες εάν τραφεί σωστά.

Ταυτόχρονα, η μείωση του αλατιού και η αύξηση του καλίου (όπως από μπανάνες και σπανάκι) βοηθούν καθοριστικά στην αποβολή της κατακράτησης υγρών και του ενοχλητικού πρηξίματος. Ο ύπνος είναι αδιαπραγμάτευτος, καθώς η ινσουλινοαντίσταση μπορεί να αυξηθεί κατακόρυφα, έως και 25%, ύστερα από μόλις δύο νύχτες κακού ύπνου. Η καθημερινή κίνηση, έστω για 30 λεπτά, είναι απαραίτητη διότι η μέτρια άσκηση αυξάνει τη γλυκαιμική ευαισθησία για τις επόμενες 24 έως 72 ώρες. Κλείνοντας αυτόν τον κύκλο φροντίδας, είναι κρίσιμο να αποφεύγονται τα υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα και να επιστρέψουμε στη σταθερή ρουτίνα των γευμάτων που αγαπά ο ρυθμός του σώματός μας.

Όπως μας υπενθυμίζει η Δρ. Καραγκούνη, το Πάσχα δεν μας στερεί τη χαρά της γιορτής, αλλά μας καλεί να τη βιώσουμε πιο συνειδητά και ζωντανά. Ένα τραπέζι γεμάτο υγεία, διατροφικό και με σωστά επιλεγμένα τρόφιμα δεν είναι ποτέ ένα φτωχό τραπέζι, είναι το τραπέζι που θα μπορείτε να απολαύσετε με ασφάλεια και την επόμενη ημέρα.