Η αλήθεια είναι πως οι ημέρες του Πάσχα έχουν πάντα αυτή την υπέροχη αλλά και κάπως εξαντλητική υπερβολή τους. Από τα συνεχή τραπεζώματα και τις ατέλειωτες συζητήσεις μέχρι τα παραδοσιακά εδέσματα που δύσκολα αρνείσαι το σώμα μας καταλήγει συχνά να νιώθει κάπως βαρύ και το μυαλό μας λίγο θολό. Τώρα που τα φώτα της γιορτής χαμηλώνουν και οι ρυθμοί επιστρέφουν στο κανονικό η ανάγκη να βρούμε ξανά τον εαυτό μας και τη χαμένη μας ζωντάνια γίνεται η απόλυτη προτεραιότητα. Δεν χρειάζονται ακραίες αποφάσεις ή αυστηροί περιορισμοί που μόνο άγχος προκαλούν αλλά μερικές έξυπνες και ουσιαστικές κινήσεις που θα μας βοηθήσουν να αποβάλλουμε την κούραση των ημερών.

Η μαγεία της σταδιακής αποτοξίνωσης

Είναι εύκολο να πέσουμε στην παγίδα των μεγάλων υποσχέσεων για ριζικές αλλαγές από την πρώτη κιόλας ημέρα όμως η εμπειρία δείχνει πως η απότομη στέρηση φέρνει τα αντίθετα αποτελέσματα. Αντί να πιέσουμε το σύστημά μας με αυστηρές δίαιτες που θα μας αφήσουν χωρίς καθόλου δυνάμεις μπορούμε να ξεκινήσουμε προσθέτοντας περισσότερο χρώμα στο πιάτο μας. Τα φρέσκα λαχανικά της εποχής και τα φρούτα που γεμίζουν τις αγορές είναι οι καλύτεροι σύμμαχοι για να νιώσουμε πάλι ανάλαφρες. Η ενυδάτωση παίζει επίσης καθοριστικό ρόλο καθώς το νερό βοηθά τον οργανισμό να καθαρίσει από το αλάτι και τη ζάχαρη των γιορτινών γλυκών ενώ παράλληλα προσφέρει αυτή την απαραίτητη λάμψη στην επιδερμίδα μας που ίσως δείχνει λίγο ταλαιπωρημένη.

Κίνηση που θυμίζει παιχνίδι και όχι αγγαρεία

Μετά από τόσες ώρες γύρω από ένα τραπέζι η σκέψη του γυμναστηρίου μπορεί να φαντάζει βουνό και ίσως δεν είναι αυτό που χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή. Μια βόλτα στον καθαρό αέρα ή ένας περίπατος στο κοντινό πάρκο μπορεί να κάνει θαύματα για τη διάθεσή μας και να ξυπνήσει τον μεταβολισμό μας με τον πιο ευχάριστο τρόπο. Δεν αναζητούμε την ένταση αλλά τη συνέχεια και τη σύνδεση με το σώμα μας μέσα από κινήσεις που μας ευχαριστούν. Η επαφή με τη φύση τώρα που ο καιρός το επιτρέπει λειτουργεί θεραπευτικά και μας βοηθά να αδειάσουμε το κεφάλι μας από τις υποχρεώσεις που μας περιμένουν στη δουλειά.

Η σημασία του ποιοτικού ύπνου

Συχνά υποτιμάμε πόσο πολύ επηρεάζει την ενέργειά μας το άστατο πρόγραμμα του ύπνου κατά τη διάρκεια των διακοπών. Τα ξενύχτια και οι αλλαγές στις συνήθειές μας αφήνουν ένα αποτύπωμα κούρασης που δεν φεύγει μόνο με καφέ. Η επιστροφή σε μια σταθερή ρουτίνα το βράδυ είναι ίσως το πολυτιμότερο δώρο που μπορούμε να κάνουμε στον εαυτό μας. Ένα ζεστό μπάνιο και η απομάκρυνση από τις οθόνες λίγο πριν κοιμηθούμε θα βοηθήσουν το νευρικό μας σύστημα να χαλαρώσει πραγματικά. Όταν το σώμα ξεκουράζεται σωστά η ενέργεια επανέρχεται με φυσικό τρόπο και όλα μοιάζουν πιο εύκολα στη διαχείρισή τους.

Μια νέα ματιά στην καθημερινότητα

Η μετάβαση από το γιορτινό κλίμα στην πραγματικότητα δεν χρειάζεται να είναι απότομη ή μελαγχολική. Μπορούμε να κρατήσουμε τη θετική αύρα των ημερών και να τη διοχετεύσουμε σε μικρές αλλαγές που θα κάνουν τη ζωή μας πιο όμορφη. Η οργάνωση του χώρου μας ή η ενασχόληση με μια δραστηριότητα που μας γεμίζει χαρά μπορεί να λειτουργήσει ως το τέλειο restart. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε πως η ευεξία δεν είναι ένας προορισμός που φτάνουμε με κόπο αλλά μια καθημερινή επιλογή να φροντίζουμε τον εαυτό μας με αγάπη και κατανόηση.