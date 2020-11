Ξέρουμε ότι έρχονται τα Χριστούγεννα όταν τα σηματοδοτεί το The Body Shop:

Κάθε χρόνο συνειδητοποιούμε ότι έρχονται τα Χριστούγεννα όταν κυκλοφορούν οι limited edition Χριστουγεννιάτικες συλλογές του The Body Shop! Όπως κάθε χρόνο η πιο σημαντική στιγμή της χρονιάς και για εμάς και για το The Body Shop έφτασε! Τα Χριστούγεννα είναι η πιο μαγική στιγμή του χρόνου. Η εποχή που πιστεύουμε και μοιράζουμε χαρά! Ειδικά φέτος, που χρειαζόμαστε την ελπίδα και την χαρά περισσότερο από ποτέ, τα νέα συλλεκτικά προϊόντα είναι εδώ για να μας τις δώσουν με τα υπέροχα αρώματά τους, το design και την αποτελεσματικότητά τους!

To The Body Shop μας υπενθυμίζει ότι μετά από ένα χρόνο απομόνωσης, η σημαντικότητα του «μαζί» και της αλληλοϋποστήριξης δεν έχει υπάρξει ποτέ πιο σημαντική. Ακόμη και εάν αυτή είναι ξανά από απόσταση…

Βρήκαμε τα ιδανικά δώρα Χριστουγέννων στα The Body Shop

Ανακαλύψτε τις 3 νέες Christmas special edition σειρές περιποίησης για το μπάνιο και το σώμα: FESTIVE BERRY, WINTER JASMINE & WARM VANILLA, νέα προϊόντα make-up, δώρα για όλη την οικογένεια, για κάθε περίσταση και κάθε budget γνωρίζοντας πως κάθε αγορά σας στηρίζει γυναίκες! Δείξτε στα αγαπημένα σας πρόσωπα ότι τα σκέφτεστε παρά τα χιλιόμετρα που σας χωρίζουν, με υπέροχα δώρα Χριστουγέννων.

Φτιάξτε το δικό σας σετ δώρου με τα υπέροχα Χριστουγεννιάτικα προϊόντα του The Body Shop για να τα χαρίσετε στα αγαπημένα σας άτομα!

Μπορείτε να βάλετε μέσα και διάφορα συλλεκτικά Χριστουγεννιάτικα αξεσουάρ του The Body Shop όπως:

Το θαύμα των Χριστουγέννων θα γίνει φέτος πραγματικότητα!

COME TOGETHER. ACT TOGETHER. Αυτά τα Χριστούγεννα ενώνουμε τις δυνάμεις μας με την Μη Κυβερνητική Οργάνωση Women Act με στόχο την ενδυνάμωση των γυναικών έτσι ώστε να είναι σε θέση να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους σε πολιτικό, κοινωνικό, πολιτισμικό και οικονομικό επίπεδο. Φέτος τα Χριστούγεννα, μέρος των εσόδων από τις αγορές σας, θα διατεθεί στην MKO Women Act για τη στήριξη δράσεων με σκοπό τη γυναικεία ενδυνάμωση.

Τα Christmas special edition προϊόντα και δώρα είναι ήδη διαθέσιμα στο eshop www.thebodyshop.gr