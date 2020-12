Σίγουρα, οι φετινές γιορτές είναι στα περισσότερα επίπεδα διαφορετικές απ’ ό,τι έχουμε ζήσει τα προηγούμενα χρόνια, ωστόσο υπάρχουν κάποια πράγματα που παραμένουν ίδια. Ένα από αυτά είναι ο τρόπος να απολαύσετε στον προσωπικό σας χώρο ποιοτικό ήχο, είτε πρόκειται για την ακρόαση της αγαπημένης σας μουσικής, είτε για μία αγαπημένη ταινία με χριστουγεννιάτικο – ή και όχι – περιεχόμενο. Η Sonos αποτελεί ιδανική περίπτωση για τις αγορές και τα δώρα σας, καθώς πρόκειται για ένα brand που μπορεί να σας προσφέρει μία πρόταση για τον καθένα μέσα από την πλούσια γκάμα προϊόντων της.

Sonos Move

Για όσους αγαπούν τη γυμναστική

Αν το αγαπημένο σας SMS είναι το “6” και εσείς ή οι φίλοι σας αγαπάτε τη σωματική άσκηση κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, το Move θα γίνει η απόλυτη επιλογή σας. Μπορεί να συνοδεύσει τόσο τις εξόδους όσο και τη γυμναστική στο σπίτι, αποτελώντας μία πρόταση ανθεκτική στον ιδρώτα, που υποστηρίζει σύνδεση Bluetooth και είναι απόλυτο φορητή, καθώς λειτουργεί με μπαταρία. Και μην ξεχνάτε πως έχει παρατηρηθεί ότι η μουσική σας δίνει κίνητρο για να βελτιώσετε την απόδοσή σας όταν ασκείστε, επομένως πατήστε play στο αγαπημένο σας τραγούδι και αφήστε την έντασή του να σας παρασύρει.

Sonos Beam

Για όσους λατρεύουν τα sports

Μία πρόταση που προσφέρει πλούσιο ήχo και θα ικανοποιήσει τους λάτρεις των αθλημάτων και των sports – και όχι μόνο. Με εύκολη εγκατάσταση και πληθώρα λειτουργιών, το Sonos Beam είναι μία μπάρα ήχου που θα σας επιτρέψει να νιώσετε σαν να βρίσκεστε στο γήπεδο, ακόμη και αν οι συνθήκες αυτή τη στιγμή δε σας επιτρέπουν να παρακολουθήσετε τον αγαπημένο σας αθλητικό αγώνα από κοντά. Μπορεί να είναι μικρή σε διαστάσεις με compact σχεδιασμό, όμως αυτό μόνο πλεονέκτημα μπορεί να αποτελέσει, καθώς μπορεί να τοποθετηθεί σε κάθε χώρο – και όλα αυτά καταφέροντας να σας ξεσηκώσει με τον ήχο που προσφέρει. Η μπάρα Sonos Beam υποστηρίζει ακόμη υπηρεσίες φωνητικού ελέγχου, ενώ, επιπλέον, σας επιτρέπει να συνδυάσετε και άλλο ηχείο Sonos για ακόμη πιο πλούσια εμπειρία.

Sonos Arc

Ιδανική επιλογή για κάθε σινεφίλ

Μία μεγαλύτερη πρόταση που προσφέρει και αυτή με τη σειρά της πλούσιες εμπειρίες στο σαλόνι σας. Ιδανική για φανς των ταινιών, καθώς μπορεί να μεταμορφώσει τον προσωπικό σας χώρο σε κινηματογραφική αίθουσα. Μπορεί να στερεωθεί διακριτικά στον τοίχο ή να τοποθετηθεί στο έπιπλο χωρίς να εμποδίζει τη θέαση, ενώ έχει σχεδιαστεί προσεκτικά με τη βοήθεια βραβευμένων με Όσκαρ μηχανικών ήχου για να αποδίδει πεντακάθαρα τους διαλόγους. Προσφέρει τρισδιάστατο ήχο Dolby Atmos, βελτιστοποιημένο με την τεχνολογία Trueplay για να προσαρμόζεται ιδανικά στον χώρο σας, ενώ μπορεί να συνδεθεί και με άλλα προϊόντα της Sonos, όπως το Sonos Sub, για ακόμη πιο καθηλωτική εμπειρία ακρόασης.

Sonos One

Για δραστήριους τύπους

Για εσας ή τα αγαπημένα σας πρόσωπα που είναι δραστήρια, η καλύτερη συντροφιά δεν είναι παρά η αγαπημένη τους μουσική. Με το ηχείο Sonos One, μπορείτε να ακούτε playlists που είτε σας βοηθούν να είστε αποδοτικοί στη δουλειά σας (καθώς έχει αποδειχθεί ότι η μουσική είναι πιο αποτελεσματική στην αύξηση της εργασιακής αποδοτικότητας από τον καφέ) είτε σας βοηθούν να χαλαρώσετε τις ώρες που το χρειάζεστε. Και αν θέλετε να κοιμηθείτε καλύτερα, ο λευκός θόρυβος που παράγει μπορεί να γίνει stream και να σας βοηθήσει να απολαύσετε τον ύπνο σας.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η Sonos διαθέτει και το ηχείο One SL με τα ίδια χαρακτηριστικά με το One, εξαιρώντας το μικρόφωνο.

Sonos Five

Για όσους νοσταλγούν το παρελθόν

Αν νοσταλγείτε εποχές κατά τις οποίες το βινύλιο ήταν πρωταγωνιστής και είστε λάτρεις οτιδήποτε ρετρό, το Five είναι η επιλογή σας. Είναι μία πρόταση που μπορεί να δώσει νέα πνοή στη συλλογή των βινυλίων σας, αν συνδεθεί στο πικάπ για υψηλής πιστότητας ακουστική εμπειρία. Επιπλέον, αν συνδυαστεί με άλλο ένα ηχείο Sonos, σας επιτρέπει να απολαύσετε τον αγαπημένο σας δίσκο σε οποιοδήποτε δωμάτιο του σπιτιού ή να κάνει stream κατευθείαν από την αγαπημένη σας μουσική υπηρεσία.

Sonos Radio

Για όσους ψάχνουν τον προσωπικό τους DJ

Αν έχετε ήδη ηχεία Sonos στο σπίτι σας, το Sonos Radio θα γίνει ο προσωπικός σας DJ. Με το Sonos Radio και τη μουσική που προτείνουν πραγματικοί καλλιτέχνες όπως οι Thom Yorke, Brittany Howard και David Byrne, θα ανακαλύψετε μουσική πέρα από αυτή που προτείνουν οι αλγόριθμοι που χρησιμοποιούνται σε μουσικές υπηρεσίες. Με πρόσβαση σε περισσότερους από 60.000 τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς, μπορείτε να συντονιστείτε στον αγαπημένο σας τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό ανά πάσα στιγμή και να ζήσετε ακόμη και μόνοι σας “μένοντας σπίτι” την εμπειρία ενός μοναδικού DJ Set.

Sonos Sub

Για τους λάτρεις της Sonos

Μία ιδανική πρόταση για τους λάτρεις της Sonos. Αν έχετε ήδη ένα ηχείο One ή μία μπάρα ήχου στο σπίτι σας, αλλά θέλετε να προσθέσετε λίγο μπάσο ακόμα, με το Sonos Sub, θα απολαύσετε ακόμη περισσότερο τα σπιτικά πάρτι ή τις επικές κινηματογραφικές βραδιές με βαθύ μπάσο που το ακούς και το αισθάνεσαι. Το Sub λειτουργεί όπως και αν το τοποθετήσετε, άρα μπορείτε να το έχετε όρθιο ή ξαπλωτό κάτω από τον καναπέ σας. Οι δύο force-cancelling drivers στο κέντρο του εξαλείφουν τις δονήσεις και τα τριξίματα, ώστε να ακούτε δυνατά μπάσα χωρίς καθόλου παραμόρφωση. Επιπλέον, αν το συνδυάσετε με ένα ζεύγος ηχείων Sonos, μπορείτε να έχετε ακόμη πιο πλούσιο, λεπτομερή ήχο.