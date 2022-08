Την αγαπάς και θέλεις να της δείξεις την αγάπη σου ειδικά μετά από μια τέτοια δύσκολη χρονιά. Αν αναρωτιέσαι τι δώρο να της κάνεις τότε μπορείς να βρεις κάτι που να ταιριάζει με το ζώδιο της και μερικά από αυτά μπορεί να είναι τα παρακάτω.

Κριός

Η δύσκολη Κριός έχει μια κρυφή νοσταλγική επιθυμία να είναι έφηβη μερικές φορές. Βοήθησε την με αυτές τις εναλλαγές με ένα αντίστοιχο δώρο! Η Miss Kay Fragrances παρουσιάζει την «Kissathon Collection», μια limited-edition σειρά με τρία νέα ακαταμάχητα αρώματα! Κάθε άρωμα είναι μοναδικό και έχει το δικό του ξεχωριστό VIBE που ταιριάζει απόλυτα με την περίοδο των εορτών. Φορέστε το Kiss & Tell αν αισθάνεστε ντροπαλοί και συνεσταλμένοι, το Talk To The Lips όταν σας διακατέχει ένα δυναμικό attitude ενώ το Let’s Kiss είναι για αυτές τις ζεστές, χειμωνιάτικες στιγμές. Η συλλογή βρίσκεται σε ένα χαριτωμένο gift box και περιλαμβάνει τρία μοντέρνα μπουκαλάκια των 25 ml, ιδανικό μέγεθος για κάθε τσάντα. Τα αρώματα παρασκευάζονται στην Ιταλία και περιέχουν εξαιρετικής ποιότητας συστατικά. Μοιραστείτε την αγάπη με τους γύρω σας χαρίζοντας το υπέροχο σετ δώρων KISSATHON Trio!

Ταύρος

Φέτος, κάνε της δώρο κάτι που θα απολαύσουν να φορούν. Οι Ταυρίνες είναι οπτικά πλάσματα και λαχταρούν να γεμίζουν την καθημερινή τους ζωή με όμορφα, λαμπερά πράγματα. Φυσικά η νέα σειρά των Lifelikes με τίτλο “Kedima” έρχεται για να σε σώσει.Τα πρωτότυπα κοσμήματα της συλλογής σχεδιάστηκαν με μοντέρνες, λιτές στιλιστικές γραμμές και κέντημα διαχρονικής ομορφιάς, με μεγάλη συναισθηματική αξία που συνδέει το παρελθόν με το μέλλον.

Δίδυμοι

Τα διδυμάκια λατρεύουν τις ιδιαίτερες γεύσεις! Φέτος λοιπόν δοκίμασε να της χαρίσεις Χριστουγεννιάτικες δημιουργίες με υπογραφή Citrus! Τέσσερις διαφορετικές συνθέσεις με εντυπωσιακό packaging και αρώματα από τα ονομαστά εσπεριδοειδή της Χίου με ναυαρχίδα τους το Χιώτικο Μανταρίνι, φέρνουν το κλίμα των Χριστουγέννων νωρίτερα και φροντίζουν οι μέρες που έρχονται να «ντυθούν» με αλμυρές και γλυκές γεύσεις που θα απογειώσουν το τραπέζι της κάθε στιγμή της ημέρας!

Καρκίνος

Η καλλιτεχνική φύση της κολλητής σου ξεχωρίζει! Αν λοιπόν εκείνη ανήκει στο συγκεκριμένο ζώδιο τότε δώσε της τη δυνατότητα να δημιουργήσει στον καμβά του προσώπου της. Η παλέτα μακιγιάζ «Avon Pro», που της επιτρέπει να δοκιμάσει τις πιο ευφάνταστες εμφανίσεις με 77 σκιές ματιών, 2 bronzer, 3 highlighters και 4 ρουζ σε έντονες αποχρώσεις, με ματ και μεταλλικά φινιρίσματα. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων μακιγιάζ, η οποία την βοηθά να δημιουργήσει ατελείωτα επαγγελματικά looks, που ταιριάζουν σε κάθε ιδιαίτερη περίσταση.

Λέων

Σίγουρα το έχεις παρατηρήσει. Όσες φίλες λιονταρίνες έχεις, έχουν μανία με τα μαλλιά τους. Δεν υπάρχει λοιπόν καλύτερο δώρο από ένα ισιωτικό μαλλιών! Πίστεψε με θα το λατρέψει. Αγαπημένη προσωπική επιλογή δεν είναι άλλη από το Bellissima My Pro Steam της νέας σειράς MY PRO με τεχνολογία ατμού. Η τεχνολογία που χρησιμοποιεί το Bellissima My Pro Steam εκμεταλλεύεται τις ευεργετικές ιδιότητες του ατμού για τη διατήρηση της υγρασίας των μαλλιών και για δράση κατά του όγκου και του φριζαρίσματος με ένα και μόνο πέρασμα. Κάθε φορά που το σίδερο κλείνει, εκπέμπεται στη τούφα εκείνη ατμός που χαλαρώνει τις ίνες των μαλλιών μειώνοντας το θερμικό σοκ. Τα μαλλιά δεν διογκώνονται, δεν μπερδεύονται και δεν σγουραίνουν, για αποτέλεσμα που διαρκεί. Επιπλέον, η κεραμική επένδυση προστατεύει τα μαλλιά από τη θερμότητα και εξασφαλίζει εξαιρετική λάμψη.

Παρθένος

Η Παρθένος αγαπά την καλή ζωή αλλά σίγουρα θέλει τα πράγματα της σε τάξη και το σπίτι της υπέροχο αλλιώς δεν μπορεί να ησυχάσει (ναι, έχω ωροσκόπο και το ξέρω καλά). Το πιο εορταστικό gift set για εκείνη είναι το Christmas Joy – Chai Latte gift box των ελληνικών φυσικών καλλυντικών Messinian Spa και διαθέτει το πιο μοναδικό άρωμα Χριστουγέννων!To gift set περιλαμβάνει Chai Latte αφρόλουτρο 300ml, βούτυρο σώματος 250 ml και hair & body mist 100ml και δώρο ένα φανταστικό κερί με την ίδια μυρωδιά που θα δημιουργήσει εορταστική ατμόσφαιρα στο χώρο της.

Ζυγός

Για την κολλητή που είναι ζυγός θα μιλήσω πάλι εκ πείρας γιατί έχω 4 κολλητές που ανήκουν σε αυτό το ζώδιο. Λοιπόν, όπως ξέρεις είναι πάρα πολύ αναποφάσιστες. Πόσες και πόσες φορές έχει συμβεί να μην μπορεί να αποφασίσει ποιο θα είναι το αγαπημένο της άρωμα; Μην φοβηθείς, οι ζυγοί όταν τους πας κάτι στο χέρι θα το λατρέψουν. Φέτος, η Avon προσέθεσε στη Wishlist της αμέτρητα σετ για να την καταπλήξει, πλημμυρίζοντας με χριστουγεννιάτικη μαγεία και αρώματα πραγματοποιώντας διαφορετικές ευχές σας όπως: την ευχή για glam με το αρωματικό σετ «Far Away Glamour», την ευχή για τρυφερότητα με τις αρωματικές νότες του σετ «Attraction»!

Σκορπιός

Όλες έχουμε μια φίλη που αργεί πάντα στα ραντεβού μας, δεν χρειάζεται να μου πεις όνομα αλλά σίγουρα είναι σκορπιός. Έπεσα μέσα ε; Ρολόι λοιπόν για την κολλητή για να είναι πάντα στην ώρα της. Το νέο ρολόι VOGUE από τη σειρά «Audrey», με ροζ χρώμα καντράν και χαραγμένο μοτίβο συνδυάζει γεωμετρικά σχήματα σε ριγέ και ματ απόδοση με λαμπερά λευκά ζιργκόν, ενώ η κάσα του ρολογιού δίνει την αίσθηση ενός τετραγώνου με στρογγυλεμένες γωνίες.Συνδυαστικό μπρασελέ του ματ – γυαλιστερό, σε ροζ χρυσό επιμετάλλωση 18 καρατιών. Είναι να μη σε λατρέψει μετά; Θα έρχεται και στην ώρα της!

Τοξότης

Αγαπάει το σπίτι, ναι θα μπορούσαμε σίγουρα να την χαρακτηρίσουμε σπιτόγατα. Θέλει να χαλαρώνει στο σπίτι και δεν υπάρχει άλλη καλύτερη παρέα από τις κολλητές της. Πώς θα την κάνεις να νιώσει πιο άνετα; Με ένα ζευγάρι υπέροχες πιτζάμες από τα καταστήματα Oysho. Πάρε και εσύ ένα, να έχετε τις ίδιες όταν κάνεις sleepover και με ευχαριστείς αργότερα!

Αιγόκερως

Η εναλλακτική αιγόκερως αγαπάει τα αξεσουάρ και το boho look! Και που θα βρεις τα πιο κατάλληλα κοσμήματα για εκείνη; Μα φυσικά στη νέα συλλογή της Vogue που αποκτά έναν πιο glam bohemian αέρα με βραχιόλια, κολιέ και σκουλαρίκια με ethnic πινελιές, ενώ οι προσθήκες ημιπολύτιμων λίθων αφήνουν ένα luxury αποτύπωμα στο look. Από τη συλλογή φυσικά δε λείπουν οι πιο statement επιλογές, με εντυπωσιακά κομμάτια που μαγνητίζουν με την πρώτη ματιά, όπως επίσης και τα δαχτυλίδια και σκουλαρίκια με ζιργκόν, των οποίων η προσεγμένη κοπή, η ποιότητα, η καθαρότητα και οι έδρες τους προσδίδουν μια έντονη λάμψη σχεδόν πανομοιότυπη με εκείνη του αληθινού διαμαντιού.

Υδροχόος

Η φίλη υδροχόος είναι ελεύθερη ψυχή αλλά όταν είναι να ετοιμαστεί πάντα μοιάζει εντυπωσιακή. Επίσης λατρεύει τα μικρά δωράκια. Τι δώρο θα της κάνεις; Δεν υπάρχει καλύτερο από το νέο Advent της CATRICE. Μέσα μπορείς να βρεις 24 χάρτινα αυτοκόλλητα και φυσικά χρυσά αυτοκόλλητα για να δημιουργήσεις εσύ το δικό σου Calendar και να της το κάνεις δώρο.

Ιχθύς

Η κολλητή που ανήκει στο τελευταίο ζώδιο του ζωδιακού κύκλου είναι fashion icon και το ξέρεις καλά. Δεν υπάρχει περίπτωση να βγει από το σπίτι χωρίς να έχει συνδυάσει παπούτσι με τσάντα παλτό και φυσικά γυαλιά ηλίου. Και τα γυαλιά ηλίου είναι ιδανική επιλογή αν βρεις ένα ιδιαίτερο ζευγάρι. Η Fendi παρουσιάζει τη Γυναικεία Συλλογή Γυαλιών για τη σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας 2020 με πρωταγωνιστές κομψά Γυαλιά Ηλίου: κλασσικά και συνάμα σύγχρονα, τα νέα μοντέλα χαρακτηρίζονται από εμβληματικούς κώδικες του Οίκου σε νέες ερμηνείες και από τολμηρά σχήματα καθηλωτικής γοητείας. Το μοντέλο FF 0434/G/S σε σχήμα πεταλούδας διατίθεται σε ταρταρούγα με μοτίβο το λογότυπο FF και καφέ φακούς, μαύρο με σκούρους γκρι φακούς, ιβουάρ με φακούς καθρέφτες με μοτίβο το λογότυπο FF (μόνο στις μπουτίκ FENDI) και ριγέ ταρταρούγα με καφέ ντεγκραντέ φακούς.