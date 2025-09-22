Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου

Η 12μελής Ορχήστρα, σε μια μουσική σύμπραξη προς τιμήν του Γιώργου Μπαράκου

Το THEATRE OF THE NO, το πρώτο αγγλόφωνο θέατρο της Αθήνας, ξεκινά δυναμικά τη μουσική του σεζόν και υποδέχεται ξανά στη σκηνή του την «Barakos Orchestra». Η δωδεκαμελής ορχήστρα παρουσιάζει πρωτότυπες συνθέσεις της, την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου στις 21.30.

Δώδεκα φίλοι και συνάδελφοι ενώθηκαν την Άνοιξη του 2024, χωρίς διάθεση προβολής, με μοναδικό κίνητρο την αγάπη για τη μουσική και την επιθυμία να τιμήσουν τον Γιώργο Μπαράκο τον άνθρωπο που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στην ελληνική τζαζ σκηνή, ανοίγοντας το πρώτο jazz club στην Ελλάδα, στα Αναφιώτικα της Πλάκας, στη ρίζα του βράχου της Ακρόπολης, δίπλα στον Άγιο Νικόλαο Ραγκαβά.

Ένα σχήμα που γεννήθηκε όχι για να εντυπωσιάσει, αλλά για να θυμίσει ότι η μουσική είναι πάνω απ’ όλα, πράξη συμμετοχής, μνήμης και συλλογικής έκφρασης.

Ι nfo

Χάρης Λαμπράκης: Νέυ

Λεωνίδας Σαραντόπουλος: Φλάουτο και τενόρο σαξόφωνο

Γιάννης Παπαναστασίου: Άλτο σαξόφωνο

Gilad Atzmon: Κλαρίνο και τενόρο σαξόφωνο

Γιάννης Κασσέτας: Βαρύτονο σαξόφωνο

Jacques Marugg: Βιμπράφωνο

Κώστας Γιαξόγλου: Πιάνο

Βύρωνας Ντόλας: Ηλεκτρική κιθάρα

Χρυσόστομος Μπουκάλης: Κοντραμπάσο

Νίκος Σιδηροκαστρίτης & Σίμος Ρηνιώτης: Τύμπανα

Γιώργος Καρυώτης: Ήχος

Ημ/νια: Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου στις 21.30

Tιμή Εισιτήριου: 10€

Προπώληση Εισιτηρίων: more.com

Σχεδιασμός Αφίσας: Σωτηρία Μπράμου

Social Media: Νίκος Φυτάς

Επικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις: Ελευθερία Σακαρέλη

THEATRE OF THE NO: Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 3, Αθήνα Ι 6946851001

Website & Social Media: TheatreoftheNO I Facebook I Instagram