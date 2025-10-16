Με αφορμή τον εορτασμό των 130 Years of Joy, η Swarovski υποδέχεται επτά εμβληματικά brands στο Swarovski Creators Lab.

Το Swarovski Creators Lab ιδρύθηκε το 2021 ως ένας καταλύτης δημιουργικότητας – ένας χώρος αφιερωμένος στην ανακάλυψη, την τεχνολογία και την περιέργεια – όπου αντικείμενα κάθε είδους επαναπροσδιορίζονται μέσα από τη μεταμορφωτική δύναμη των κρυστάλλων. Κάθε συνεργασία του Swarovski Creators Lab αποτίει φόρο τιμής στην πλούσια κληρονομιά και το savoir-faire της Swarovski, ενώ παράλληλα διευρύνει τα όρια της τέχνης του κρυστάλλου μέσα από συνεργασίες με καταξιωμένα και ανερχόμενα brands.

Με αφορμή τα 130 χρόνια της, η Swarovski συνεργάζεται με τα Oakley, Off-White™, Gufram, Loop Earplugs, PUMA, A Bathing Ape και BE@RBRICK, μεταμορφώνοντας καθημερινά αντικείμενα lifestyle σε φωτεινές limited editions που απευθύνονται σε ένα παγκόσμιο κοινό.

OAKLEY

Η ανατρεπτική φιλοσοφία της Oakley συναντά την απόλυτη δεξιοτεχνία της Swarovski στο φως, διακοσμώντας το Oakley Plazma με 867 στρογγυλούς κρυστάλλους. Ένα eyewear σχεδιασμένο να ξεπερνά τα όρια του συνηθισμένου, δημιουργεί μια νέα οπτική γλώσσα για όσους κυνηγούν αδιάκοπα τον ήλιο.

OFF-WHITE™

Βρίσκεται στο σταυροδρόμι της πολυτελούς μόδας και του streetwear, και είναι γνωστό για την avant-garde αισθητική και τις βαθιές του ρίζες στην street κουλτούρα. Το εμβληματικό hoodie της Off-White™ αποκτά μια νέα, κρυστάλλινη διάσταση, με το εμβληματικό Arrow logo να αποδίδεται με 4.025 κρυστάλλους, σχεδιασμένους να θυμίζουν ένα ουρανό γεμάτο αστέρια. Οι διαφορετικές διαστάσεις των κρυστάλλων, εμπνευσμένες από την τεχνική pavage των κοσμημάτων Swarovski, δημιουργούν μια πλούσια υφή που δίνει ζωή στο τολμηρό, σύγχρονο όραμα του brand με εξαιρετική δεξιοτεχνία.

GUFRAM

Η ομορφιά της φύσης αποτυπώνεται μέσα από τα συλλεκτικά αντικείμενα οικιακής διακόσμησης της Gufram. Η Swarovski φέρνει μια νέα διάσταση στο εμβληματικό Guframini CACTUS®, διακοσμώντας το με χειροποίητα διπλά αιχμηρούς Erinite κρυστάλλους που θυμίζουν σταγόνες δροσιάς στην έρημο. Στοιχεία crystal rock καλύπτουν τη γλυπτική επιφάνεια, προσθέτοντας υφή και λάμψη που αναδεικνύουν τη φυσική του σιλουέτα. Ένα μοναδικό συλλεκτικό αντικείμενο σε μίνι μορφή, το Guframini CACTUS® αναπαράγει πιστά την κρεμάστρα που σχεδίασαν οι Guido Drocco και Franco Mello το 1972, συνδυάζοντας σύγχρονη τέχνη με το savoir-faire της Swarovski.

LOOP EARPLUGS

Η συνεργασία της Swarovski με τη Loop Earplugs μεταμορφώνει αυτό το απαραίτητο αξεσουάρ σε ένα τολμηρό, μελλοντολογικό fashion statement, συνδυάζοντας την υψηλής απόδοσης προστασία της ακοής με τον σχεδιασμό κοσμήματος. Κάθε earplug διακοσμείται με έξι χειροποίητα τοποθετημένους κρυστάλλους, με τον εμβληματικό Millenia cut σε εκλεπτυσμένο bezel setting. Δημιουργημένα ως συλλεκτικά limited-edition κομμάτια, επαναπροσδιορίζουν τα earplugs ως luxury fashion-tech accessories.

PUMA

Το PUMA Speedcat — ένα icon με καταγωγή από τον κόσμο του motorsport — επιστρέφει στο προσκήνιο ως συλλεκτική limited-edition δημιουργία, επανασχεδιασμένο μέσα από τον φακό της high fashion. Διακοσμημένο με 5.316 κρυστάλλους σε τέσσερα διαφορετικά μεγέθη και χρώματα, το σχέδιο αποκτά λαμπερές λεπτομέρειες από τη Swarovski που χαρίζουν εκθαμβωτική brilliance στη δυναμική σιλουέτα του. Οι κρύσταλλοι, τοποθετημένοι με τεχνικές precision crystal transfer, ζωντανεύουν το εμβληματικό λογότυπο της PUMA με απαράμιλλη δεξιοτεχνία, συνδυάζοντας την ταχύτητα με την κομψότητα.

A BATHING APE

Γνωστό για τα cool καμουφλάζ prints, την έντονη χρωματική παλέτα και τα άμεσα αναγνωρίσιμα μοτίβα του, το A Bathing Ape επανασχεδιάζει το εμβληματικό του varsity jacket με μια πινελιά φωτεινής πολυτέλειας από Swarovski Crystals. Η νέα έκδοση συνδυάζει το χαρακτηριστικό Shark logo του BAPE, αποδοσμένο σε αποσπώμενη κουκούλα, με την κλασική σιλουέτα ενός varsity δερμάτινου jacket. Το σχέδιο περιλαμβάνει την ακριβή τοποθέτηση 11.388 πολύχρωμων κρυστάλλων, επαναπροσδιορίζοντας το Shark μοτίβο με εντυπωσιακό τρόπο και μετατρέποντας το κομμάτι σε statement streetwear με υψηλό επίπεδο craftsmanship.

BE@RBRICK

Με ρίζες στην street κουλτούρα, το BE@RBRICK επαναπροσδιορίζει τα συλλεκτικά designer toys ως περιζήτητα κομμάτια σύγχρονης διακόσμησης. Στη συνεργασία του με τη Swarovski, η εμβληματική φιγούρα παίρνει μια εκθαμβωτική νέα μορφή: διακοσμημένη πλήρως με 14.500 κρυστάλλους σε διαφορετικά μεγέθη και εφέ. Κάθε κομμάτι διακοσμείται στο χέρι με προσεκτικά τοποθετημένους flatback κρυστάλλους, μεταμορφώνοντας ένα σύμβολο της ποπ κουλτούρας σε ένα εξαιρετικό έργο κρυστάλλινης τέχνης.

Όλα τα αντικείμενα της συλλογής Swarovski Creators Lab είναι limited editions και θα διατίθενται online και στα καταστήματα από τις 24 Οκτωβρίου 2025.

