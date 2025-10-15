Το Mediterranean Cosmos, ο μεγαλύτερος και πιο δημοφιλής προορισμός αγορών και ψυχαγωγίας στη Βόρεια Ελλάδα, γιορτάζει φέτος τα 20 χρόνια λειτουργίας του. Εδώ και δύο δεκαετίες, παραμένει πάντα κάτι παραπάνω από ένα εμπορικό κέντρο, ένα κομμάτι της Θεσσαλονίκης, άρρηκτα συνδεδεμένο με τη φιλοσοφία της: τη φιλοξενία, τη ζεστασιά, την αυθεντικότητα.

Από την πρώτη μέρα λειτουργίας του έγινε σημείο αναφοράς για τη ζωή της πόλης – ένας τόπος όπου συναντιόμαστε, μοιραζόμαστε και επιστρέφουμε ξανά και ξανά. Κάθε επίσκεψη εδώ μετατρέπεται σε εμπειρία: από το shopping και το φαγητό μέχρι τη διασκέδαση και τις οικογενειακές δραστηριότητες, που κάνουν την κάθε στιγμή ξεχωριστή.

Σήμερα, σε έναν χώρο 46.700 τ.μ., το Mediterranean Cosmos φιλοξενεί 200 καταστήματα και περισσότερες από 30 επιλογές για φαγητό και καφέ, κινηματογράφους, escape rooms και ένα πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων – ένας πραγματικός all-day προορισμός για όλη την οικογένεια. Το εμπορικό του mix ανανεώνεται διαρκώς με διεθνείς αλυσίδες και νέα concepts, ενώ μόνο το 2024 άνοιξαν ή ανακαινίστηκαν πάνω από 35 καταστήματα. Παράλληλα, η πρόσφατα ανακαινισμένη εξωτερική πλατεία έχει ήδη μετατραπεί σε αγαπημένο σημείο συνάντησης, δίνοντας νέα πνοή στην καθημερινότητα της πόλης.

Φέτος, το Mediterranean Cosmos γιορτάζει τα 20 του χρόνια με πολλές εκδηλώσεις και μία νέα καμπάνια, αφιερωμένη σε αυτό που το κάνει να ξεχωρίζει: τον κόσμο του. Γιατί ο κόσμος είναι αυτός που δίνει ζωή στη Θεσσαλονίκη και την κάνει προορισμό. Και ο κόσμος είναι αυτός που έκανε το Mediterranean Cosmos, όλα αυτά τα χρόνια, αναπόσπαστο κομμάτι της πόλης.

«Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό» είναι η νέα καμπάνια που συμπυκνώνει αυτή τη φιλοσοφία: το Mediterranean Cosmos είναι η Θεσσαλονίκη, και η Θεσσαλονίκη είναι το Mediterranean Cosmos.

Μediterranean Cosmos – 20 χρόνια τώρα, κάνουμε τις εμπειρίες προορισμό.

