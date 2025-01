Στο πλαίσιο της Διεθνούς Πρωτοβουλίας για την Υγεία (ΔΠΥ) του ΙΣΝ και σε συνεργασία με το Child Mind Institute, η Πρωτοβουλία για την Ψυχική Υγεία Παιδιών & Εφήβων διοργανώνει το 2ο συνέδριό της, δύο χρόνια μετά την εναρκτήρια εκδήλωσή της τον Ιανουάριο του 2023. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 27 Φεβρουαρίου, στον Φάρο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), από τις 09:00 έως τις 17:30. Μέσα από ένα πλούσιο πρόγραμμα και σε διάλογο με την κοινότητα, θα εστιάσει στην ανάδειξη των πλέον κρίσιμων ζητημάτων ψυχικής υγείας που αντιμετωπίζουν τα παιδιά και οι έφηβοι, παρουσιάζοντας τρόπους ενίσχυσης και ισχυροποίησης του δημόσιου συστήματος παροχής φροντίδας στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και τις ανάγκες των ίδιων των νέων.

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα εισηγήσεων και παρεμβάσεων, με ομιλητές από το πανελλαδικό Δίκτυο Παιδικής Ψυχικής Υγείας και το Πρόγραμμα Νεανικής Συμμετοχής της Πρωτοβουλίας, καθώς και εκπροσώπους της Πολιτείας, φορείς και επαγγελματίες από τους χώρους της υγείας, της εκπαίδευσης και της κοινωνικής πρόνοιας, και εισηγητές από διακεκριμένους διεθνείς οργανισμούς. Οι ομιλητές θα αγγίξουν επίκαιρα ζητήματα, όπως, μεταξύ άλλων, το άγχος και η κατάθλιψη στα παιδιά και τους εφήβους, και τρόπους υποστήριξής τους, η ενίσχυση του ρόλου των εκπαιδευτικών, καθώς και η ανάγκη οικοδόμησης συνεργασίας μεταξύ των επαγγελματιών ψυχικής υγείας και του συστήματος δικαιοσύνης για την αντιμετώπιση θεμάτων όπως η βία, η κακοποίηση, και η παραβατική συμπεριφορά στα παιδιά. Παράλληλα, το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει και ένα στοχευμένο πάνελ σχετικά με τον ρόλο των μέσων μαζικής ενημέρωσης στη διαμόρφωση του διαλόγου για την ψυχική υγεία, υπό τον συντονισμό και την επιμέλεια του iMEdD (incubator for Media Education and Development).

Το συνέδριο θα ανοίξει με μια συζήτηση μεταξύ του Προέδρου του ΙΣΝ, Ανδρέα Δρακόπουλου, του Ιδρυτικού Προέδρου και Ιατρικού Διευθυντή του Child Mind Institute, Harold Koplewicz, και του Υφυπουργού Υγείας, Μάριου Θεμιστοκλέους, σχετικά με το όραμα και την αποστολή της Πρωτοβουλίας για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων. Στo συνέδριο θα συμμετάσχει επίσης ο Υφυπουργός Υγείας, αρμόδιος για θέματα ψυχικής υγείας, Δημήτρης Βαρτζόπουλος, συζητώντας την εξέλιξη των συνεργασιών της Πρωτοβουλίας η οποία αναπτύχθηκε και υλοποιείται στη βάση ενός μοντέλου σύμπραξης μεταξύ του ΙΣΝ και του Ελληνικού Δημοσίου.

Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης δέσμευσης της Πρωτοβουλίας για την ενσωμάτωση των απόψεων και των φωνών των εφήβων σε κάθε προσπάθεια βελτίωσης της φροντίδας που λαμβάνουν, το συνέδριο θα υποδεχθεί νέους που έχουν συμμετάσχει και συμβάλει στις Εφηβικές Συμβουλευτικές Ομάδες του Προγράμματος Νεανικής Συμμετοχής, για να συζητήσουν τις δικές τους ιδέες σχετικά με την προοπτική δημιουργίας περισσότερο υποστηρικτικών περιβάλλοντων, ειδικά στο πλαίσιο των σχολείων.

Θα συζητηθεί, τέλος, η διεθνής διάσταση αυτής της προσπάθειας, και συγκεκριμένα το καινοτόμο έργο του SNF Global Center for Child and Adolescent Mental Health at the Child Mind Institute, το οποίο εμπνευσμένο από την Πρωτοβουλία, έχει ως αποστολή να συμβάλει στη βελτίωση της φροντίδας ψυχικής υγείας για τα παιδιά και τους εφήβους διεθνώς.

Σημαντικές πληροφορίες:

Η συμμετοχή στο συνέδριο είναι ελεύθερη και ανοιχτή για όλους, κατόπιν εγγραφής σε αυτόν τον σύνδεσμο.

Bρείτε το πλήρες πρόγραμμα του συνεδρίου, εδώ .

Για συνεντεύξεις και περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στην Πρωτοβουλία για την Ψυχική Υγεία Παιδιών & Εφήβων: Μελίνα Σπαθάρη, [email protected]