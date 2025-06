Με αφορμή τα 30 χρόνια του, το αγαπημένο brand Νatura, κορυφαία επιλογή για την καθημερινή φροντίδα και υγιεινή προστασία των χεριών μας, προσφέρει την ευκαιρία στους καταναλωτές να γιορτάσουν μαζί του και να κερδίσουν μοναδικά δώρα!

Μετά την ανανέωση της εικόνας, τον εμπλουτισμό με νέα προϊόντα και μια νέα φιλοσοφία, που ανταποκρίνεται ακόμα περισσότερο στις ανάγκες των καταναλωτών, το Natura λανσάρει τον συναρπαστικό διαγωνισμό «30 χρόνια Natura, 30 νικητές κάθε μήνα!».

Οι καταναλωτές μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού www.naturadiagonismos.gr, με την αγορά προϊόντων Natura, τα οποία διατίθενται σε δυνατές προσφορές! Με τη συμμετοχή τους διεκδικούν ένα από τα 30 δώρα κάθε μήνα, μεταξύ των οποίων ηλεκτρικές συσκευές (όπως smartwatch, smartTV, multistylers), δωροεπιταγές αγαπημένων brands, είδη ταξιδίου για τις καλοκαιρινές διακοπές και φυσικά σετ προϊόντων, καθώς και μια συλλεκτική αντλία Natura.

Ο διαγωνισμός βρίσκεται ήδη στον «αέρα» και θα διαρκέσει έως και τις 31 Οκτωβρίου, δίνοντας την ευκαιρία σε ακόμα περισσότερους καταναλωτές να διεκδικήσουν το δώρο τους!

Ταυτόχρονα, on-air βρίσκεται μια ευρηματική, επετειακή καμπάνια, που μας θυμίζει μερικές από τις μεγάλες στιγμές που ζήσαμε με το Natura δίπλα μας, για εγγυημένη προστασία!

Η ανανεωμένη σειρά Natura

Τα Natura μπορείτε να τα βρείτε σε μεγάλη ποικιλία κρεμοσάπουνων με περιποιητικές συνθέσεις και υπέροχο άρωμα, για την καθημερινή υγιεινή και φροντίδα των χεριών όλης της οικογένειας, και φυσικά στο ράφι του αντισηπτικού, σε πολλές επιλογές, για χέρια και επιφάνειες, με πρακτική αντλία, σε spray και σε μικρές συσκευασίας για αποτελεσματική προστασία on the go.

Natura, Νέα Εμφάνιση, Πάντα Εγγυημένη Προστασία

Natura, «30 χρόνια, 30 νικητές κάθε μήνα»!