Με έμπνευση, καινοτομία, δημιουργικότητα, & δημιουργίες υψηλής αισθητικής, ολοκληρώθηκε η 37η Εβδομάδα Μόδας της Αθήνας, Athens Fashion Week, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια φορά τον ρόλο της ως κορυφαίου θεσμού για την Ελληνική μόδα και το design. Αυτή τη σεζόν η διοργάνωση φιλοξενήθηκε σε επιλεγμένες τοποθεσίες με εμβληματικό χαρακτήρα, με κεντρική βάση το πρώην Δημόσιο Καπνεργοστάσιο, που τελεί υπό τη διαχείριση της Βουλής των Ελλήνων, ενώ τα fashion shows του Πάρη Βαλταδώρου και του Βασίλη Ζούλια πραγματοποιήθηκαν στο Telekom Center Athens και στο Golf Club της Γλυφάδας αντίστοιχα. Η διοργάνωση διήρκησε από τις 11 Νοεμβρίου έως και τις 17 Νοεμβρίου, συγκεντρώνοντας πλήθος λαμπερών καλεσμένων, επαγγελματιών του χώρου, fashion editors, celebrities, influencers, αναδεικνύοντας τις τελευταίες τάσεις της ελληνικής και παγκόσμιας μόδας.

Το πρώην Δημόσιο Καπνεργοστάσιο αποτελεί ένα κτίριο με ξεχωριστή ταυτότητα και το έργο που κοσμεί το χώρο είναι δημιούργημα του διάσημου ζωγράφου C.Tsoclis και εκτίθεται για πρώτη φορά στον χώρο του Καπνεργοστασίου, υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων. Με αυτό το έργο ο καλλιτέχνης θέλησε να εκφράσει το δέος που αισθάνεται μπροστά στη σύγχρονη τεχνολογία, εξού και ο τίτλος ΔΕΟΣ 2025.

Σπουδαίοι Έλληνες και ξένοι σχεδιαστές μόδας αλλά και fashion brands παρουσίασαν τις συλλογές τους: την αυλαία άνοιξε ο σχεδιαστής Πάρης Βαλταδώρος με τη συλλογή “11:11”, στη συνέχεια ο ανεπανάληπτος Lakis Gavalas παρουσίασε τη συλλογή “Electric Dreams”, o καταξιωμένος σχεδιαστής Yiorgos Eleftheriades που παρουσίασε τη συλλογή “AW25/6 I AM YOU WE ARE ONE “INFINITY IN USE”, ο σχεδιαστής Tassos Mitropoulos παρουσίασε τη συλλογή FW’26 “The Unbound” και ο διαχρονικός οίκος Kathy Heyndels – Marios Togos παρουσίασε τη συλλογή “Dark Elegance”. Επίσης η σχεδιάστρια Klelia Andrali παρουσίασε τη συλλογή της “Comme Chaque Fois”, το brand Vickay, παρουσίασε τη συλλογή Cruise ’26 , στη συνέχεια η σχεδιάστρια Petra Kara που παρουσίασε τη συλλογή της “Awakening” αλλά και η σχεδιάστρια Olga Karaververis που παρουσίασε τη συλλογή της Spring/Summer 2026- “The Next Chapter”. Ακόμη, το παρόν έδωσε το fashion brand MeaDea by TΗΕΟ, που παρουσίασε τη συλλογή “The True Flame & The Bridge of Light”. Το fashion brand Parle Moi παρουσίασε τη συλλογή για την Άνοιξη/ Καλοκαίρι ‘26 αλλά και η σχεδιάστρια Afroditi Hera με τη συλλογή της “She in the Wind”. Τη σκυτάλη πήρε ο αγαπημένος σχεδιαστής Dassios με ένα show εμπνευσμένο από το θέατρο παρουσιάζοντας τη συλλογή του “ASTERO” αλλά και η σχεδιάστρια Daphne Valente η οποία γιόρτασε τα 40 χρόνια της στο χώρο της μόδας, με τη συλλογή “Oleander”. Την εντυπωσιακή συλλογή του παρουσίασε κι οίκος Christina Zafeiriou Couture με λαμπερές δημιουργίες από τη συλλογή της Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026, “Crystal Blast”.

Η σχεδιάστρια Ioanna Kourbela παρουσίασε τη συλλογή της “Letters to my body” με ένα μοναδικό show κλείνοντας έτσι τα show που έλαβαν χώρα στο Δημόσιο Καπνεργοστάσιο. Τέλος, ο καταξιωμένος σχεδιαστής Vassilis Zoulias παρουσίασε τη νέα του Spring/ Summer 26 συλλογή “Beautiful” με κοσμήματα του Pericles Kondylatos στον υπέροχο χώρο του Golf Club της Γλυφάδας, κερδίζοντας για άλλη μια φορά τις εντυπώσεις.

Για μία ακόμη φορά πραγματοποιήθηκαν τα New Designers Awards by Skip, που αποτελούν έναν πολύ σημαντικό θεσμό για τη διοργάνωση. Τα βραβεία ήταν συνολικά τρία, το Best Catwalk, Best Trendsetter & Best New Designer. Αυτή τη σεζόν παρουσιάστρια των New Designers Awards by Skip ήταν η πανέμορφη Στέλλα Μέλιγκαν, γνωστή influencer & fashion blogger. Τον λόγο πήρε και η Πρόεδρος του Athens Fashion Week, Τόνια Φουσέκη, η οποία μίλησε για την σπουδαιότητα του θεσμού και το πως στην πορεία της Εβδομάδας Μόδας αυτός έχει αναδείξει πολλούς ήδη καταξιωμένους σχεδιαστές μόδας.

Τα βραβεία New Designers Awards by Skip αντιστοιχούν σε πολύ σημαντικά έπαθλα για τους νέους σχεδιαστές , είναι τα εξής:

Best Catwalk: Αντιστοιχεί σε μία συνέντευξη στο καταπληκτικό πανευρωπαϊκό site “The Fashion Bible”, αλλά και σε 1000€ από το Skip.

Best Trendsetter: Αντιστοιχεί σε ένα internship στο Atelier του καταξιωμένου με πολλές περγαμηνές στο χώρο της μόδας σχεδιαστή κ.Γιώργου Ελευθεριάδη, αλλα και σε 1000€ από το Skip.

Best New Designer: Το βραβείο αυτό, αντιστοιχεί σε συμμετοχή σε Fashion Week του εξωτερικού χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για το σχεδιαστή. Μια μοναδική εμπειρία και ευκαιρία, που είναι ικανή να απογειώσει την καριέρα ενός νέου σχεδιαστή, αλλά και σε 1000€ από το Skip.

Την απονομή του βραβείου Best Catwalk έκαναν οι κυρίες Κοφίνη Κωνσταντίνα και Τσίγκα Νάνσυ από την εταιρεία ΔΕΠΑ και το brand Fysikon.

Την απονομή του βραβείου Best Trendsetter έκανε η κα. Κωνσταντίνα Δημόκα, Senior Brand Manager Skip Laundry at Unilever.

Την απονομή του βραβείου Best New Designer έκανε η κα. Τόνια Φουσέκη και κάλεσε τον κ. Γιώργο Ελευθεριάδη στο βήμα, ώστε να κάνουν μαζί την απονομή στο μεγάλο νικητή.

Η διοργάνωση πλαισιώθηκε από επαγγελματίες του χώρου, οι οποίοι τίμησαν με την παρουσία τους και τη συμμετοχή τους στην κριτική επιτροπή. Στην κριτική επιτροπή ήταν ο κ. Γιώργος Ελευθεριάδης, αντιπρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Σχεδιαστών, η κα. Σάντυ Τσαντάκη, Διευθύντρια The Fashion Bible- FLY Magazine by SKY Express, η κα. Orianna Zancanaro, Δημοσιογράφος από το group περιοδικών l’officiel Riviera καθώς και buyer του showroom magnolia και απο τη Skip, ο χορηγός για τα New Designers Awards by Skip, η κα. Κωνσταντίνα Δημόκα, Senior Brand Manager Skip Laundry at Unilever.

Πιο συγκεκριμένα οι διαγωνιζόμενοι που παρουσίασαν τις ευφάνταστες συλλογές τους είναι: Athenee, Sophia Chantal, Froso Christou,Φolkmona, Appassionata, Eleni Ntelmpenteri, MVATIS, Mary Bourliaskou, By Myria Economou, MZL, Athanasios Vasileiades.

Νικητές των New Designers Awards by Skip αναδείχθηκαν οι:

Best Catwalk: Το fashion brand Mary Bourliaskou, η οποία παρουσίασε τη συλλογή MINOUS ENERGY.

Best Trendsetter: Το fashion brand Froso Christou, η οποία παρουσίασε τη συλλογή της.

Best New Designer: Το fashion brand Sophia Chantal, η οποία κέρδισε τις εντυπώσεις με τη συλλογή της .

Επιπλέον, η ΔΕΠΑ και το FISIKON (το οικολογικό και οικονομικό καύσιμό στην κίνηση των οχημάτων) υποστηρίζουν τη νεανική επιχειρηματικότητα, τη δημιουργικότητα και τη ενίσχυση της εξωστρέφειας, με την ανάδειξη παραδειγμάτων αριστείας. Στόχος είναι η ενίσχυση των νέων ανθρώπων αλλά και των creative industries.

Επίσης οι σπουδαστές και απόφοιτοι της σχολής AKTO College παρουσίασαν τις μοναδικές δημιουργίες τους στην 37η Εβδομάδα Μόδας της Αθήνας.

Στο πλαίσιο των ενεργειών κοινωνικής συνεισφοράς, αυτή τη σεζόν, η Εβδομάδα Μόδας της Αθήνας στηρίζει το σημαντικό έργο της W.I.N. όπου μέρος των εσόδων των εισιτηρίων θα διατεθούν για τον σκοπό αυτό. Η Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση W.I.N. HELLAS – Διεθνής Υποστήριξη Γυναικών ιδρύθηκε στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο του 2006 από τη Μάντα Τσαγκιά – Παπαδάκου με σκοπό την πρόληψη και εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, καθώς και την προώθηση της ισότητας των φύλων. Η W.I.N. Hellas παρέχει ψυχολογική στήριξη μέσα από εξειδικευμένα προγράμματα, νομική συμβουλευτική και διασύνδεση με αρμόδιες δομές. Μέχρι σήμερα έχει στηρίξει περισσότερες από 25.000 γυναίκες που έχουν βιώσει κακοποίηση στο οικογενειακό, κοινωνικό και επαγγελματικό τους περιβάλλον.

Το Fashion Design Project αυτή τη σεζόν πραγματοποιείται ψηφιακά. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να στείλουν το σχέδιο μόδας στο mail της διοργάνωσης [email protected] . Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φοιτητές μόδας και τεχνών, καθώς και κάθε άνθρωπος με ταλέντο στο σχέδιο που προέρχεται από το κοινό, ανεξαρτήτως ακαδημαϊκού προσανατολισμού. Ο νικητής έχει την ευκαιρία να παρουσιάσει την πρώτη του μίνι συλλογή, κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας της Αθήνας.

Η εκδήλωση καλύπτεται από τα τηλεοπτικά δίκτυα της χώρας μας αλλά και από μέσα ενημέρωσης του εξωτερικού. Πιο συγκεκριμένα από την Μέση Ανατολή το L’Officiel Arabia, από την Σερβία τα περιοδικά Harper’s Bazaar και από την Αγγλία το Voir Fashion Magazine. Επίσης, την εκδήλωση θα παρακολουθήσουν buyers από το εξωτερικό.

Εκτός της τηλεόρασης, η 37η Εβδομάδα Μόδας της Αθήνας έχει δυναμική παρουσία και online. Σε συνεργασία με την εταιρεία Phaistos Networks, Digital Partner του Athens Fashion Week, το κοινό εντός και εκτός ελληνικών συνόρων, είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει ζωντανά τα μοναδικά fashion shows, μέσω της υπηρεσίας Live Streaming, στο site της διοργάνωσης https://athensfashionweek.gr/ αλλά και σε περιβάλλον δημοφιλών websites. Παράλληλα, πλούσιο Video περιεχόμενο από συνεντεύξεις, δηλώσεις και highlight στιγμές της διοργάνωσης, θα είναι διαθέσιμα μέσω Phaistos Networks & glomex σε περισσότερα από 350+ websites. Παρουσιάστρια είναι η Σίβυλλα Βασιάδη.

Το νέο Fiat 600 φέρνει την ιταλική αναβάθμιση καθώς υπάρχουν περισσότεροι από 100 λόγοι για να εξερευνήσετε την Ιταλική Dolcevita, και να απολαύσετε μια εκπληκτική οδηγική εμπειρία. Ό,τι καλύτερο από πλευράς γούστου, στυλ, άνεσης, καινοτομίας και τεχνολογίας.

Χορηγοί της 37ης Εβδομάδας Μόδας της Αθήνας είναι:

New Designers Awards by Skip. Το υγρό απορρυπαντικό Skip Wonder wash που αγαπά τις γρήγορες πλύσεις, καθαρίζει σε βάθος ακόμα και στον σύντομο κύκλο των 15 λεπτών, εξαφανίζει τις οσμές και χαρίζει ασυναγώνιστη φρεσκάδα με 3 μοναδικά αρώματα. Με αυτή την ξεχωριστή φρεσκάδα και λάμψη έρχεται να στηρίξει τους νέους σχεδιαστές που πρόκειται να διαγωνιστούν στα New Designers Awards.

Η DIMAND, ελληνική εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, με ηγετική παρουσία στον χώρο της ανάπτυξης ακινήτων, είναι υπερήφανος χορηγός της 37ης Εβδομάδας Μόδας της Αθήνας. H επιχειρηματική της δραστηριότητα εστιάζεται κυρίως στις αστικές αναπλάσεις, στην υλοποίηση σύγχρονων βιοκλιματικών χώρων γραφείων, logistics και έργων μικτών χρήσεων, καθώς και αθλητικών εγκαταστάσεων. Έργα της αποτελούν, μεταξύ άλλων, ο Πύργος Πειραιά, το Μινιόν, η ανάπλαση της πρώην καπνοβιομηχανίας Παπαστράτος, το PwC και το Kaizen Campus.

Στους μεγάλους χορηγούς, βρίσκεται και η PIRAEUS TOWER Α.Ε., που αποτελεί κοινοπρακτικό σχήμα του Ομίλου DIMAND, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και της PRODEA Investments. Ο Πύργος Πειραιά, το εμβληματικό τοπόσημο της πόλης μας και ο πρώτος πράσινος ουρανοξύστης της χώρας, φωταγωγήθηκε με το λογότυπο της Εβδομάδας Μόδας, καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης.

Το νέο Fiat 600 φέρνει την ιταλική αναβάθμιση καθώς υπάρχουν περισσότεροι από 100 λόγοι για να εξερευνήσετε την Ιταλική Dolcevita, και να απολαύσετε μια εκπληκτική οδηγική εμπειρία. Ό,τι καλύτερο από πλευράς γούστου, στυλ, άνεσης, καινοτομίας και τεχνολογίας.

Η Theometrics Global. Μέσα από το κίνημα Operation PAME (“Let’s Go!”), η πρωτοβουλία αυτή προσκαλεί Έλληνες και Φιλέλληνες σε όλο τον κόσμο να κρατήσουν ζωντανή τη φλόγα της ενότητας, της αριστείας και της δημιουργικότητας, συνδέοντας τη μόδα με το Φως του Αληθινού (True Light) το φως της δημιουργίας και της χάρης. Ένα έργο που ενώνει τη μόδα με το φως της δημιουργίας, την ελληνική κληρονομιά και το όραμα μιας νέας γενιάς των Olympic Angels by THEO , επαναπροσδιορίζοντας την έννοια της ομορφιάς μέσα από τις πέντε θεϊκές ανθρώπινες αρετές: Σῶμα (Σώμα/Ομορφιά), Νοῦς (Νους/Σοφία), Καρδία (Καρδιά/Συμπόνια), Πνεῦμα (Πνεύμα/Έμπνευση), και Σκοπός (Σκοπός/Όραμα). Στο πλαίσιο της ευρύτερης αποστολής του lifestyle οράματος μας, το TheaMou και MeaDea by THEO στηρίζουν Έλληνες σχεδιαστές, τεχνίτες και βιώσιμα brands, ενδυναμώνοντας τα νέα ταλέντα και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Μέσα από συνεργασίες και μελλοντικές συμπράξεις, ο στόχος είναι να αναδείξουμε την ελληνική αριστεία μέσα από τη μόδα, τον πολιτισμό και την καινοτομία. Η φλόγα αυτής της έμπνευσης συνεχίζει το ταξίδι της από την Ολυμπία στην Αθήνα και από τη Νέα Υόρκη έως το Λος Άντζελες το 2028, μεταφέροντας ένα απλό αλλά αιώνιο μήνυμα, το φως της Ελλάδας εξακολουθεί να εμπνέει τον κόσμο.

Το υπέροχο brand “AXIA Mastiha Spirit”. Το Axia Mastiha Spirit είναι ένα εξαιρετικά ξηρό μεσογειακό ποτό που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Απόσταγμα από την αρωματική ρητίνη του μαστιχόδεντρου, που βρίσκεται στις απόκρημνες πλαγιές της Χίου στην Ελλάδα, το Axia επαναπροσδιορίζει τις τεχνικές παρασκευής μαστίχας χιλιετιών για τη σύγχρονη παλέτα. Το σύνθετο βοτανικό του προφίλ είναι ιδιαίτερο και προσιτό, και με 40% ABV, αποτελεί μια ευέλικτη επιλογή για κοκτέιλ ή για να το πιείτε σκέτο. Το Axia απευθύνεται σε όσους απολαμβάνουν πολιτιστικά πλούσιες, ζωντανές εμπειρίες που τους βγάζουν από τα συνηθισμένα.

Χορηγός του show του Λάκη Γαβαλά ήταν το brand Vileda. Για πάνω από 70 χρόνια έχουμε βοηθήσει εκατομμύρια σπίτια να «λάμπουν» – σε όλο τον κόσμο. Ένας ρόλος που παίρνουμε στα σοβαρά, γιατί πιστεύουμε ότι ένα σπίτι το νιώθετε πραγματικά δικό σας μόνο όταν είναι καθαρό. Ήμασταν πάντα φιλόδοξοι στο να θέσουμε τα πρότυπα στην παραγωγή καινοτόμων προϊόντων καθαρισμού που καθιστούν τον οικιακό καθαρισμό όσο το δυνατόν πιο εύκολο και αποδοτικό.

To σύστημα σιδερώματος και steamer από Braun, που προβλήθηκε στο show της Ioanna Kourbela Για 100 χρόνια η Braun έχει τηρήσει τρεις σημαντικές αρχές, εμπνευσμένες από ανθρώπους: Ο καλός σχεδιασμός είναι απλός, χρήσιμος και κατασκευασμένος για να διαρκεί. Μέχρι σήμερα, άνθρωποι σε όλο τον κόσμο στρέφονται σε εμάς επειδή τα προϊόντα Braun κάνουν τη ζωή καλύτερη. Εμπιστεύονται την επωνυμία μας όταν μετράει περισσότερο: Είτε θέλουν να ετοιμάσουν αυτό το ιδιαίτερο δείπνο για ένα πρώτο ραντεβού, είτε να σιδερώσουν το καλύτερο πουκάμισό τους για μια σημαντική συνέντευξη εργασίας είτε να ετοιμάσουν ένα πλούσιο πρωινό για όλη την οικογένεια.

Επίσης το αφρώδες κρασί Peleano και το Halo Catering by Holy Llama συμμετείχαν μετά το show της Ioanna Kourbela.

Χορηγός στο show της Daphne Valente ήταν το οινοποιείο Σαρρή.

Στο show του Βασίλη Ζούλια και του Pericles Kondylatos συμμετείχαν:

Τα τεχνητά δάκρυα Artelac, της κορυφαίας εταιρείας στην Οφθαλμολογία με πάνω από 170 χρόνια καινοτομίας, Bausch and Lomb, ήταν χορηγός στο Fashion Show του Vassilis Zoulias. Τα Artelac αποτελούν από τα πιο πλούσια και εξελιγμένα δάκρυα στην αγορά για την ανακούφιση των ματιών. Το Artelac Complete προσφέρει ενυδάτωση που διαρκεί, στα κουρασμένα και ξηρά μάτια, ενώ το Artelac Ectoin, ανακουφίζει άμεσα από τα συμπτώματα αλλεργίας στα μάτια αλλά και την ελαφριά ξηροφθαλμία.

H καινοτόμα μάσκα Collagem, είναι μία μάσκα κολλαγόνου που ενυδατώνει βαθιά και βελτιώνει το δέρμα κατά τη διάρκεια της νύχτας!

Η Dimello είναι μια εταιρία που πιστεύει ότι στο σύγχρονο κόσμο η πραγματική

δεξιοτεχνία επιτυγχάνεται μέσω του συνδυασμού της παράδοσης και της τεχνολογικής προόδου. Είναι αυτός ο συνδυασμός τέχνης και καινοτομίας που μας δίνει τη δυνατότητα να παραδίδουμε με συνέπεια τους καλύτερους καφέδες,απευθείας από το καφεόδενδρο στο φλιτζάνι. Ο καφές είναι σύνθετος, αλλά δε χρειάζεται να είναι περίπλοκος. Προσπαθούμε να κάνουμε τον καφέ κατανοητό. Οι πελάτες μας μάς εμπιστεύονται να επιλέγουμε και να παρασκευάζουμε μόνο τον καλύτερο πράσινο καφέ. Προσφέρουμε μια προσιτή και εκλεπτυσμένη γκάμα καφέδων espresso και φίλτρου.

Η εταιρεία καπνικών προϊόντων Glo που μπορειτε να βρείτε μεγάλη ποικιλία αναλόγως τις ανάγκες σας. Ένα καινοτόμο και εύχρηστο θερμαινόμενο τσιγάρο που θερμαίνει ράβδους πραγματικού καπνού, neo™ sticks, που δημιουργήθηκαν αποκλειστικά για αυτή τη συσκευή. Θερμαίνει γρήγορα τον καπνό έως και 260°, χωρίς να τον καίει. Το παραδοσιακό τσιγάρο από την άλλη, φτάνει τους 900°, με τη διαδικασία της καύσης.

Η κορυφαία εταιρεία αθλητικών παπουτσιών Converse, όπου μπορείτε να επιλέξετε το παπούτσι που σας ταιριάζει μέσα από μία μεγάλη ποικιλία σε χρώματα και υφές!

Ta κομμωτήρια Ilias & Staff. Ποιότητα. Την υπηρετούμε αδιάλειπτα από το 1996. Την κάνουμε πραγματικότητα σε κάθε επίσκεψη σας στα καταστήματά μας. Αυτή είναι η φιλοσοφία της ομάδας των κομμωτηρίων Ilias & Staff, να νιώθετε την ποιοτική μας διαφορά σε: γνώση, περιποίηση, ιδέες και πάνω απ’ όλα στην εμφάνιση σας κάθε φορά που μας εμπιστεύεστε είτε για ένα απλό blow out είτε για την πλέον απαιτητική στυλιστική αλλαγή.

Επίσημος Χορηγός φιλοξενίας της διοργάνωσης είναι το ξενοδοχείο St George Lycabettus Lifestyle Hotel, το πολυτελές πεντάστερο ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας, ένα πρότυπο συνδυασμού σύγχρονης και κλασικής αρχιτεκτονικής που φιλοξένησε το launch party του Athens Fashion Week.

Επίσημοι συνεργάτες είναι η σχολή Freddy MakeUp Stage και ο Φρέντυ Καλομπράτσος που είναι Official Make Up Sponsor και επιμελείται το μακιγιάζ των μοντέλων, το Design Art Academy που έχει αναλάβει το hairstyling και η σχολή PANSiK fashion school.

Επίσης χορηγός ήταν ο Καραμολέγκος με τα νόστιμα σνακς που προσέφερε, το Carre & τις υγιεινές μπάρες Nutree.

Επίσημοι υποστηρικτές είναι:

Η εταιρεία Dress Code, η Eventora, η Hilight, η Ledim, η Minoan water, Greece Travel, η Maria Dretaki και η Εταιρεία Επικοινωνίας So Fine! Communications Management.

Υπό την αιγίδα των: Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ), Περιφέρεια Αττικής, Δήμου Αθηναίων, Enterprise Greece, Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ), Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΒΕΑ).

Χορηγοί επικοινωνίας: COSMOTE TV, LOVE RADIO, BEAUTE MAGAZINE, DELUXE MAGAZINE, FASHION DAILY, T-LIFE, HUFFPOST, Clickatlife.

Η μεγαλύτερη γιορτή της μόδας είναι εδώ…κι ανανεώνει το ραντεβού της για την Άνοιξη του 2026!