Ένα αφιέρωμα στην εμβληματική φωνή του 20ού αιώνα

Το Theatre of the NO, παρουσιάζει ένα ιδιαίτερο αφιέρωμα στη Nina Simone, μία από τις πιο σημαντικές και επιδραστικές φωνές της μουσικής του 20ού αιώνα.

Το Σάββατο 7 Μαρτίου στις 21.30, το κοινό καλείται σε μια οικεία μουσική εμπειρία, όπου οι ερμηνείες μεταφέρουν την ένταση, την πολιτική φλόγα και τη βαθιά καλλιτεχνική ευαισθησία της Simone. Η συναυλία φέρνει στο προσκήνιο ένα εξαιρετικό κουαρτέτο, με τη μαγευτική φωνή της Tali Atzmon και τον καταξιωμένο σαξοφωνίστα και συνθέτη Gilad Atzmon. Με μια φρέσκια τζαζ προσέγγιση, το πρόγραμμα αναδεικνύει τόσο τα κλασικά όσο και τα λιγότερο γνωστά τραγούδια της Simone.

Η Nina Simone (1933–2003) υπήρξε πιανίστρια, τραγουδίστρια και συνθέτρια, με μοναδική ικανότητα να συνδυάζει τζαζ, μπλουζ, σόουλ και κλασική μουσική. Η φωνή της δεν ήταν μόνο τέχνη, αλλά και εργαλείο κοινωνικής αφύπνισης, με τραγούδια που μίλησαν για ανθρώπινα δικαιώματα, ισότητα και ελευθερία.

Πέρα από τα εμβληματικά κομμάτια όπως «Feeling Good», «I Put a Spell on You» και «Love Me or Leave Me», η Simone συνδέεται επίσης με λιγότερο γνωστά αριστουργήματα, όπως τα «I Wish I Knew How It Would Feel to Be Free», «Do I Move You» και «I Loves You Porgy», έργα που αναδεικνύουν τη συναισθηματική της ένταση και την πειραματική της καλλιτεχνική φύση.

Ι nfo

Tali Atzmon – Φωνή

Δημήτρης Βερδίνογλου – Πιάνο

Gilad Atzmon – Σαξόφωνο & Χαρμονίκα

Γιώργος Πανταζόπουλος – Κοντραμπάσο

Παναγιώτης Θέμας – Τύμπανα

Ημερομηνία & Ώρα: Σάββατο 7 Μαρτίου στις 21.30

Τιμή εισιτηρίου: 15€

Προπώληση εισιτηρίων: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/a-tribute-to-nina-simone-by-gilad-atzmon-quartet/

Συντελεστές:

Σχεδιασμός Αφίσας: Σωτηρία Μπράμου

Δημόσιες Σχέσεις & Επικοινωνία: Ελευθερία Σακαρέλη

THEATRE OF THE NO: Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 3, Αθήνα Ι 6946851001

Website & Social Media: TheatreoftheNO I Facebook I Instagram