Αφιέρωμα στον Sergio Mendes «MIRANDA VEROULI QUINTET» στο ΤΗΕΑΤRE OF THE NO

Αφιέρωμα στον Sergio Mendes «MIRANDA VEROULI QUINTET» στο ΤΗΕΑΤRE OF THE NO

Σάββατο 17 Μαΐου

H γνωστή ερμηνεύτρια της Βραζιλιάνικης μουσικής Μιράντα Βερούλη, παρέα με τους εξαιρετικούς jazzmen του κουιντέτου της, επιστρέφει στη σκηνή του Theatre of the NO, το Σάββατο 17 Μαΐου στις 22.30, για ένα αφιέρωμα στον σπουδαίο Sérgio Mendes. Ο Βραζιλιάνος πιανίστας, συνθέτης και παραγωγός, που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή, υπήρξε εμβληματική μορφή της παγκόσμιας μουσικής σκηνής.

Το κουιντέτο επιλέγει γνωστά και αγαπημένα τραγούδια από την εκτενή δισκογραφία του Mendes, παραμένοντας πιστό στον χαρακτηριστικό ήχο των εμβληματικών διασκευών του ιδιαίτερα από την περίοδο του συγκροτήματος Brasil ’66, αλλά και μεταγενέστερα. Παράλληλα, η Μιράντα μεταφράζει στίχους και αφηγείται μικρές ιστορίες πίσω από τα τραγούδια, μεταφέροντας το κοινό στο πολιτισμικό και μουσικό κλίμα της εποχής.

Ο Sérgio Mendes, γεννημένος στο Ρίο ντε Ζανέιρο, με κλασική παιδεία και σημαντική πορεία στις ΗΠΑ από τη δεκαετία του ’60, συνεργάστηκε με κορυφαίους καλλιτέχνες όπως οι Cannonball Adderley, Herbie Mann, Frank Sinatra, Stevie Wonder και Quincy Jones. Παράλληλα, πρόβαλε διεθνώς μεγάλα ονόματα της βραζιλιάνικης μουσικής όπως οι Antônio Carlos Jobim, Milton Nascimento, Jorge Ben Jor και πολλοί άλλοι.

Με το Brasil ’66, ηχογράφησε αγγλόφωνες ποπ επιτυχίες που απογείωσαν την καριέρα του, οδηγώντας τον στην κορυφή των charts. Παρέμεινε επίκαιρος για έξι δεκαετίες, με συνεχείς ανανεώσεις και συνεργασίες με σύγχρονους ποπ σταρ, αποσπώντας Grammy, Latin Grammy και υποψηφιότητα για Όσκαρ με την ταινία “Rio” (2012).

Η Μιράντα Βερούλη, με χρόνια παρουσίας στην ελληνική jazz και world σκηνή, έχει τιμηθεί με το Μετάλλιο του Ιππότη του Τάγματος του Rio Branco από το Υπουργείο Εξωτερικών της Βραζιλίας (2018), για τη συμβολή της στην προώθηση της βραζιλιάνικης μουσικής στην Ελλάδα.

Η εκδήλωση τελεί υπό την Αιγίδα της Πρεσβείας της Βραζιλίας στην Ελλάδα.

Ι nfo

Μιράντα Βερούλη: φωνή

Τζώρτζης Τσιρόπουλος: τενόρο σαξόφωνο, κιθάρα

Γιώργος Τσώλης: πιάνο

Γιώργος Ρούλος: κοντραμπάσο

Γιώργος Μανιάτης: τύμπανα

Ημ/νια: το Σάββατο 17 Μαΐου στις 22.30

Tιμή Εισιτήριου: 10€

Προπώληση Εισιτηρίων: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/miranda-verouli-quintet-s-mendes/

Σχεδιασμός Αφίσας: Σωτηρία Μπράμου

Social media: Κάλλια Γερακιανάκη

Επικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις: Ελευθερία Σακαρέλη

THEATRE OF THE NO: Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 3, Αθήνα Ι 6946851001

Website & Social Media: TheatreoftheNO I Facebook I Instagram