Με μια μαγευτική παρουσία που καθηλώσε το κοινό, η Afroditi Hera, το luxury fashion brand που ξεχωρίζει για τη μοναδική σύνδεση τέχνης και υψηλής ραπτικής, παρουσίασε τη νέα της συλλογή She in the Wind στη 37η Εβδομάδα Μόδας της Αθήνας. Στον επιβλητικό, ιστορικό χώρο του πρώην Δημόσιου Καπνεργοστασίου, η συλλογή ξεδιπλώθηκε σαν ζωντανό εικαστικό αφήγημα, γεμάτο κίνηση, φως και συναίσθημα.

Τα υφάσματα μεταμορφώθηκαν σε ζωντανούς καμβάδες: αέρινες γυναικείες μορφές έμοιαζαν να αιωρούνται επάνω τους, να ψιθυρίζουν ιστορίες, να μιλούν για την αόρατη αλλά ακαταμάχητη δύναμη της θηλυκής ύπαρξης. Δεν επρόκειτο απλώς για μοτίβα, αλλά για έργα τέχνης που αποτύπωναν μια γυναίκα ταυτόχρονα δυνατή και ευάλωτη, άυλη αλλά πάντα παρούσα.

Η εκρηκτική χρωματική παλέτα συναντούσε υφές που έπαιζαν με το φως και ακολουθούσαν την κίνηση του σώματος, δημιουργώντας ρούχα που έμοιαζαν να αποκτούν δική τους ζωή στη σκηνή. Η συλλογή απέπνεε την αύρα μιας γυναίκας που περνά και αφήνει πίσω της χνάρια φωτός, αισθησιασμού, ελευθερίας και μνήμης.

Η She in the Wind δεν ήταν απλώς μια παρουσίαση μόδας. Ήταν μια καθηλωτική εμπειρία, μια καλλιτεχνική διάδραση ανάμεσα στον χώρο, στο ρούχο και στο βλέμμα — εκεί όπου η μόδα παύει να είναι ένδυση και γίνεται ψυχική αφήγηση.

