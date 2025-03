Alcedo Folk Band: «Τραγούδια από πατρίδες χωρίς σύνορα» στο ΤΗEATRE OF THE NO

Πέμπτη 20 Μαρτίου και 3 Απριλίου

Ένα ταξίδι εκτός ορίων, όπου η μουσική ενώνει εποχές, πολιτισμούς και ηπείρους.

To THEATRE OF THE NO, το πρώτο αγγλόφωνο θέατρο της Αθήνας, φιλοξενεί στην σκηνή του, τους Alcedo Folk Band, με την παράσταση. “Τραγούδια από πατρίδες χωρίς σύνορα “. Δύο μοναδικές βραδιές, γεμάτες τόσο με γνώριμες όσο και με άγνωστες μελωδίες, από τοπικά ιδιώματα της Ελλάδας και «μουσικές του κόσμου», μαζί με νέες συνθέσεις του συγκροτήματος. Για δύο Πέμπτες, στις 20 Μαρτίου και 3 Απριλίου, στις 21:00.

Μια μουσική περιπλάνηση σε έναν άγραφο χάρτη, όπου κάθε σταθμός είναι ένα τραγούδι. Από την Αναγέννηση και τις καντάτες του Μεσαίωνα, στους Σεφαρντίμ της Θεσσαλονίκης. Από τον Angelo Branduardi σε έναν μικρασιάτικο μπάλο με Ιρλανδέζικο ταπεραμέντο. Από τον Johann Sebastian Bach ή τη Λίμνη των Κύκνων του Tchaikovsky, στην Κωνσταντινούπολη του 18ου αιώνα. Κι από τον Βασίλη Τσιτσάνη, σε ένα κρητικό πεντοζάλι ή έναν πυργούσικο από τη Χίο, με μοναδικές ενορχηστρώσεις που συνδυάζουν το φλάουτο, το φαγκότο και την τούμπα με έγχορδα και κρουστά.

Λίγα λόγια για τους Alcedo Folk Band

Η Alcedo Folk Band ιδρύθηκε το 2018 με έμπνευση του Κώστα Κωνσταντάτου, ιδρυτικού μέλους των Εncardia, και έκτοτε έχει καθιερωθεί στη world music σκηνή με τολμηρές προτάσεις και έναν πρωτότυπο ήχο που αναδεικνύει τόσο τις ελληνικές μουσικές ρίζες όσο και τις επιρροές από όλο τον κόσμο. Το συγκρότημα έχει συνεργαστεί με καταξιωμένους καλλιτέχνες όπως η Κατερίνα Πολέμη, ο Λεωνίδας ΜπαλάφαςΚαίτη Κουλλιά, Κώστας Θωμαΐδης, Αθηνά Χιώτη, Αλίκη Μαρκαντωνάτου, ο ηθοποιός Στέλιος Μάινας και το πολυφωνικό γυναικείο σύνολο Terra Voce, Το συγκρότημα έχει εκπροσωπήσει την Ελλάδα σε σημαντικά διεθνή φεστιβάλ, όπως το Metrosounds και το Kaba 2.0 Festival στην Αλβανία.

Με έργα όπως η folk opera «Αψηφώντας τους Θεούς» και η μουσική παράσταση Τα αηδόνια γεννήθηκαν στη Σμύρνη, συμμετείχε σε σημαντικές διοργανώσεις, όπως το πρόγραμμα Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός. Το 2022 κυκλοφόρησε το πρώτο της άλμπουμ «Το αμίλητο κουτί» ενώ το 2024 παρουσίασε «Το μυστικό της Pavlova», αφιερωμένο στην Άννα Παύλοβα.

Ι nfo

Μαρία Μιχαλάκα: τραγούδι, βιολί, τζουράς

Στέφανος Χατζηαναγνώστου: φλάουτο, φλογέρα

Θεοδώρα Αθανασίου: κιθάρα, τραγούδι

Δημήτρης Κουφαλάκος: φαγκότο, φυσαρμόνικα

Μενέλαος Μωραΐτης: τούμπα

Κώστας Κωνσταντάτος: κρουστά, βιολί, μαντολίνο, κιθάρα, τραγούδι

Πασχάλης Κολέντσης: σχεδιασμός ήχου

Ημ/νιες: Πέμπτη 20 Μαρτίου στις 21.00

Πέμπτη 3 Απριλίου στις 21.00

Tιμή Εισιτήριου: 10€

Προπώληση Εισιτηρίων: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/alcedo-folk-band/

