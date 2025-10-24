Σάββατο 1 Νοεμβρίου

Το THEATRE OF THE NO φιλοξενεί στη σκηνή του τον Αλέκο Βρέτο και το κουαρτέτο του, σε μία μοναδική μουσική βραδιά γεμάτη χρώματα, ρυθμούς και αρώματα της Μεσογείου.To Σάββατο 1 Νοεμβρίου στις 21.30.

Αιώνιος λάτρης της περιπλάνησης, ο πολυτάλαντος σολίστ στο ούτι, πιανίστας και συνθέτης, Αλέκος Βρέτος αντλεί την έμπνευσή του από τη σπουδαία μουσική παράδοση της Ανατολής και της Δύσης. Με όχημα την τζαζ, δημιουργεί ένα ιδιαίτερο μουσικό ιδίωμα, όπου οι γνώριμοι ήχοι του ούτι και του νέι συναντούν το πιάνο, τα ντραμς και το κοντραμπάσο σε έναν ήχο σύγχρονο, ζωντανό και απρόβλεπτο.

Με τη συνοδεία εξαιρετικών μουσικών, παρουσιάζει συνθέσεις από την προσωπική του δισκογραφία, καθώς και κομμάτια από το αραβικό, αρμένικο και τουρκικό ρεπερτόριο προσκαλώντας το κοινό σε ένα μαγευτικό ταξίδι εξερεύνησης και απόλαυσης.

Εχει εμφανιστεί σε σημαντικά φεστιβάλ και σκηνές σε όλο τον κόσμο και έχει συνεργαστεί με κορυφαίους καλλιτέχνες, όπως οι Μίκης Θεοδωράκης, Θεόδωρος Αντωνίου, Δημήτρης Μαραγκόπουλος, Gilad Atzmon, Simon Shaheen, Bassam Saba, Elchin Sirinov, η Καμεράτα (Ορχήστρα Φίλων της Μουσικής), το Ελληνικό Συγκρότημα Σύγχρονης Μουσικής, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, και πολλοί άλλοι.

Αλέκος Βρέτος: Ούτι

Kώστας Τζέκος: Κλαρίνο

Κίμων Καρούτζος: Μπάσο

Δημήτρης Βερδίνογλου: Πιάνο

Hμ/νια: Σάββατο 1 Νοεμβρίου στις 21.30

Tιμή Εισιτήριου: 10€

Προπώληση Εισιτηρίων: more.com

Συντελεστές

Φωτογραφίες: Ηλίας Σακαλάκ & Alex Kat

Σχεδιασμός Αφίσας: Σωτηρία Μπράμου

Επικοινωνία: Ελευθερία Σακαρέλη

THEATRE OF THE NO: Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 3, Αθήνα Ι 6946851001

Website & Social Media: TheatreoftheNO I Facebook I Instagram