Επιστροφή στα θρανία παρέα με τον Stitch, τον διασκεδαστικό και χαριτωμένο ήρωα της Disney, που έχει κερδίσει τις καρδιές μικρών και μεγάλων! Ο Stitch, της Disney, πρωταγωνιστεί σε μια ολοκαίνουργια συλλογή σχολικών ειδών με τσάντες και κασετίνες, που θα κάνει την επιστροφή στο σχολείο πιο διασκεδαστική από ποτέ. Τα σχολικά είδη «Disney Stitch» είναι διαθέσιμα σε καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, από την Διακάκης Εισαγωγική.

Η νέα σειρά σχολικών ειδών «Disney Stitch» περιλαμβάνει σχολικές τσάντες πλάτης και τρόλεϊ, για το δημοτικό και το νηπιαγωγείο, όπως η «Σχολική Τσάντα Πλάτης Disney Stitch με 3 θήκες», η «Σχολική Τσάντα Τρόλεϊ Δημοτικού Having a Blast», αλλά και η «Σχολική Τσάντα Τρόλεϊ Νηπίου Disney Stitch & Angel».

Στη συλλογή με τις σχολικές τσάντες θα βρείτε επίσης την «Τσάντα Πλάτης Νηπίου με αποσπώμενο τσαντάκι» και τη μοναδική «Λούτρινη Τσάντα Πλάτης Disney Stitch».

Η συλλογή ολοκληρώνεται με μια πλήρη σειρά από κασετίνες Disney Stitch, για κάθε ανάγκη οργάνωσης, όπως η «Διπλή Κασετίνα Stitch με λουλούδια», η «Κασετίνα Βαρελάκι με 2 θήκες» και η «Διπλή κασετίνα Lilo & Stitch Having a Blast».

Η live-action επανέκδοση της κλασικής ταινίας κινουμένων σχεδίων της Disney, «Λίλο & Στιτς» που κυκλοφόρησε στις αίθουσες το 2025, ξεπέρασε επίσημα τις εισπράξεις του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων στο παγκόσμιο box office και αναδείχθηκε η πιο εμπορική κυκλοφορία της MPA για το 2025 παγκοσμίως. Η επιτυχία του «Λίλο & Στιτς», επιβεβαιώνει την κυριαρχία της Disney στο box office, καθώς και την ικανότητα να δίνει νέα ζωή σε κλασικές, αγαπημένες ιστορίες για τις νέες γενιές, που αγγίζουν διαφορετικές πτυχές της δραστηριότητάς της, από τον κινηματογράφο και το streaming, μέχρι τα θεματικά πάρκα, τις εμπειρίες και τα καταναλωτικά προϊόντα.

Η ταινία «Λίλο & Στιτς», είναι τώρα διαθέσιμη στο Disney+. Παρακολουθήστε αυτή την υπέροχη ταινία μαζί με την «οχάνα» σας και απολαύστε μια αξέχαστη περιπέτεια γεμάτη χάος, γοητεία και ομορφιά.