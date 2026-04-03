Και φέτος το Πάσχα, τα εμπορικά κέντρα της LAMDA Development αποτελούν προορισμούς που προσφέρουν μοναδικές εμπειρίες για όλους. Στο The Mall Athens, το Golden Hall, το Designer Outlet Athens και το Mediterranean Cosmos, ανακαλύπτουμε τις καλύτερες επιλογές για shopping, δημιουργικές δράσεις και ξεχωριστές στιγμές με ανοιξιάτικη διάθεση.

Στο The Mall Athens, παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα το life-size μονοθέσιο LEGO® Mercedes-AMG F1® και δίνει την ευκαιρία στους επισκέπτες να συμμετάσχουν σε μοναδικές δραστηριότητες εμπνευσμένες από τον συναρπαστικό κόσμο της Formula 1 και της LEGO®. Το έκθεμα, κατασκευασμένο από σχεδόν 400.000 τουβλάκια LEGO® και με λεπτομέρειες πιστές σε πραγματικό αγωνιστικό όχημα, προσφέρει μια εμπειρία που ενώνει τη φαντασία της LEGO® με τον ενθουσιασμό της Formula 1.

Στο Golden Hall, η επίσκεψη γίνεται ακόμα πιο ξεχωριστή με υπηρεσίες και δραστηριότητες που αναβαθμίζουν το πασχαλινό shopping. Η δωρεάν exclusive υπηρεσία gift wrapping με προσωποποιημένο μήνυμα από καλλιγράφο προσθέτει ιδιαίτερη αξία σε κάθε δώρο. Παράλληλα, οι μικροί επισκέπτες δημιουργούν στο εργαστήριο εικονογράφησης, ανακαλύπτουν την πλήρως ανανεωμένη παιδική χαρά και συμμετέχουν σε μια αξέχαστη περιπέτεια μέσα από το διαδραστικό escape game στο Ολυμπιακό Μουσείο Αθήνας. Επίσης, στον προαύλιο χώρο του Golden Hall, οι επισκέπτες μπορούν να ζήσουν μια μοναδική διαδραστική εμπειρία στο The Ellinikon Discovery Zone όπου ο νέος προορισμός της Αθήνας «ζωντανεύει» μπροστά τους.

Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens, υποδέχεται την άνοιξη με έξυπνες αγορές σε αγαπημένα designer brands και πρωτότυπες δραστηριότητες που θα συναρπάσουν μικρούς και μεγάλους. Ο καταπράσινος κήπος του μεταμορφώνεται σε ένα θεματικό Golf Park με διαδρομές mini golf για όλες τις ηλικίες, ενώ το Παιδικό Εργαστήρι γεμίζει χρώματα και πασχαλινή διάθεση, φιλοξενώντας δημιουργικές κατασκευές και παιχνίδι. Επιπλέον, Face painting, happenings και εκπλήξεις συμπληρώνουν τη γιορτινή ατμόσφαιρα για όλη την οικογένεια.

Στο Mediterranean Cosmos, η άνοιξη γίνεται πηγή έμπνευσης για ένα πλούσιο πρόγραμμα δημιουργικών εργαστηρίων. Τα παιδιά ζωγραφίζουν, κατασκευάζουν και πειραματίζονται με υλικά, δημιουργώντας πασχαλινές και ανοιξιάτικες κατασκευές, ενώ μέσα από βιωματικές δράσεις έρχονται σε επαφή με την τέχνη και τα ελληνικά έθιμα. Μέρος των δραστηριοτήτων υλοποιείται σε συνεργασία με το Παιδικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, ενισχύοντας τη δημιουργική και εκπαιδευτική διάσταση της εμπειρίας.

Τα The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens στην Αθήνα και Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη θα παραμείνουν ανοιχτά και την Κυριακή 5 Απριλίου για όσους θέλουν να συνδυάσουν την Κυριακάτικη βόλτα τους με πασχαλινό shopping.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τα:

www.themallathens.gr, www.goldenhall.gr, www.designeroutletathens.gr, www.meditteraneancosmos.gr.