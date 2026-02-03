Η νέα καμπάνια της ΓΙΩΤΗΣ για το Άνθος Αραβοσίτου αφηγείται μια «Μεγάλη Ιστορία» με φρέσκια, σύγχρονη ματιά, φέρνοντάς το πιο κοντά στην καθημερινότητά μας.

Η δημιουργική ιδέα «ζωντανεύει» με δυο τηλεοπτικά σποτ, μέσα από τα οποία το Άνθος Αραβοσίτου ΓΙΩΤΗΣ, ως αυθεντικό comfort food γίνεται το όχημα για τις πιο καλές στιγμές ουσιαστικής σύνδεσης, που χάρη στο λαχταριστό άρωμα βανίλιας και τη βελούδινη υφή του μας «ξεκλειδώνει» να εκφραστούμε και να μοιραστούμε τις ιστορίες μας.

Η νέα καμπάνια με μήνυμα «Μεγάλη Ιστορία» βασίζεται στη δύναμη του storytelling — όπου κάθε μπολ αχνιστό Άνθος Αραβοσίτου ΓΙΩΤΗΣ συνδέει έξυπνα γενιές μεταξύ τους, από την κόρη με τον μπαμπά της μετά από ένα δύσκολο αγώνα ποδοσφαίρου, μέχρι τον εγγονό που αποκαλύπτει την αποτυχημένη απόπειρα βαφής των μαλλιών του στη γιαγιά του.

Γιατί, εδώ και χρόνια, πάνω από ένα αχνιστό μπολ Άνθος Αραβοσίτου ΓΙΩΤΗΣ λέγονται οι πιο μεγάλες ιστορίες, μαζί με εκείνους που πάντα απολαμβάνουν να τις ακούν!