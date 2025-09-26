Η AIM παρουσιάζει τη νέα γενιά AIM White Now 3 σε 1, την καλύτερη AIM White Now που έγινε ποτέ, με ακόμα πιο ισχυρή τεχνολογία, νέα αισθητική και ένα μήνυμα: White a Feeling. Γιατί το λευκό χαμόγελο δεν είναι μόνο θέμα εμφάνισης – είναι θέμα συναισθήματος.
Είναι αυτοπεποίθηση. Είναι φρεσκάδα. Είναι εσύ.
Σε μια εποχή που όλοι επαναπροσδιορίζουν τι σημαίνει ομορφιά, αυθεντικότητα και έκφραση, η AIM τους προσκαλεί να απελευθερώσουν το δικό τους “white” – όπως κι αν είναι, όποιοι κι αν είναι.
Η καλύτερη AIM White Now που έγινε ποτέ!
Με την καινοτόμα τεχνολογία Triple-Light™, η νέα AIM White Now 3 σε 1 προσφέρει 3 δράσεις λεύκανσης για ένα ακόμα πιο φωτεινό και λαμπερό χαμόγελο!
🔹 ΠΙΟ ΛΕΥΚΑ ΔΟΝΤΙΑ ΑΠΟ ΤΟ 1ο ΒΟΥΡΤΣΙΣΜΑ*
Η τεχνολογία Blue-Saphire Optic με μπλε παράγοντες, οι οποίοι διορθώνουν άμεσα τον τόνο των δοντιών για λευκότερο χαμόγελο από την πρώτη χρήση.
*Το αποτέλεσμα άμεσης λεύκανσης είναι οπτικό και προσωρινό. Κλινικά αποδεδειγμένο σε 54 άτομα, σε σύγκριση με μία απλή φθοριούχο οδοντόκρεμα
🔹 ΛΕΥΚΑΝΣΗ & ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΛΕΚΕΔΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙ**
Αφαιρεί τους λεκέδες σε μόλις 3 ημέρες και δημιουργεί μία ασπίδα κατά των λεκέδων που διαρκεί.
**Κλινική μελέτη σε 59 άτομα με συχνή χρήση 2 φορές την ημέρα για 2 εβδομάδες
🔹 ΔΡΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ MICELLAR
Εμπνευσμένη από τον κόσμο της ομορφιάς, η τεχνολογία Micellar με τον πλούσιο αφρό της αφαιρεί απαλά τα υπολείμματα, και είναι ήπιος με το σμάλτο.
Μία σειρά. Έξι τρόποι να απελευθερώσεις το White σου.
Η AIM White Now 3 σε 1, μιλά τη γλώσσα της προσωπικής έκφρασης μέσα από 6 μοναδικές επιλογές, σχεδιασμένες για κάθε ανάγκη και κάθε διάθεση:
- Original: Η κλασική, διαχρονική AIM εμπειρία, η οποία αγαπήθηκε από όλους.
- White Boost: Για ένα καθαρό και φυσικά λευκό χαμόγελο.
- Forever Young: Για αναζωογόνηση της εμφάνισης των δοντιών για ένα εκθαμβωτικό χαμόγελο.
- Fresh Kiss: Για ένα κύμα φρεσκάδας που διαρκεί.
- Hello Glow: Για λαμπερό αποτέλεσμα από το πρώτο βούρτσισμα.
- Shine With Care: Για λεύκανση με ενισχυμένη προστασία του σμάλτου.
Νέα εμφάνιση, νέος ρυθμός, νέα εποχή AIM
Η νέα συσκευασία της σειράς ΑΙΜ White Now 3 σε 1, αποτυπώνει τον παλμό της εποχής: φωτεινή, φρέσκια και μοντέρνα! Δεν είναι μόνο για ένα αστραφτερό χαμόγελο. Είναι για αστραφτερές στιγμές, αληθινά vibes και ένα χαμόγελο που λέει κάτι παραπάνω.
Η καλύτερη ΑΙΜ WHITE NOW που έγινε ποτέ είναι εδώ!
WHITE A FEELING.
Η νέα σειρά AIM White Now 3 σε 1 δεν σου λέει πώς να χαμογελάς.
Σου δίνει τον τρόπο να το κάνεις με τον δικό σου τρόπο.
Γιατί το χαμόγελό σου δεν χρειάζεται φίλτρα. Μόνο χώρο να λάμψει.
Γεια σου φίλη! Είμαι η Μάρθα Κατσαρού και λάτρης της γραφής. Παρόλο που ξεκίνησα με σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, το πάθος μου για τη γραφή με οδήγησε στη Δημοσιογραφία, όπου ολοκλήρωσα το μεταπτυχιακό μου στο ΕΚΠΑ. Πάντα με γοήτευε ο κόσμος του lifestyle, της μόδας, της ομορφιάς και της διακόσμησης, και τώρα έχω τη χαρά να μοιράζομαι τις δικές μου ιδέες και σκέψεις μαζί σας. Είστε έτοιμοι για αυτό το ταξίδι;
