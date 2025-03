Με μεγάλη επιτυχία, ολοκληρώθηκε ο Ελληνικός τελικός, Cointreau Margarita Challenge, που φέτος είχε σαν άξονα τη βιωσιμότητα, προσελκύοντας ταλαντούχους μπάρμεν, απ’ όλη την Ελλάδα. Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να δημιουργήσουν τη δική τους μαργαρίτα με έμπνευση το μήνυμα «No Waste Margarita Challenge : from Fruit to Leaf». Πρόκληση των δημιουργικών bartender ήταν να συνθέσουν τη δική τους καινοτόμα συνταγή μαργαρίτας, αξιοποιώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα φρούτα, περιορίζοντας τη σπατάλη υλικών και αναδεικνύοντας, την ίδια στιγμή, τη γεύση.

Η κριτική επιτροπή του διαγωνισμού, αποτελούμενη από την γνωστή food & spirit, content creator Μαριάννα Γκιτσάκη (SURTUKO), τον έμπειρο bartender Θωμά Μπόκο από το CV Distiller, και τον Bar Manager Μιχαήλ-Άγγελο Ζεϊμπέκη από το Line Athens, ανακήρυξε τον Μάνο Μαντζαρίδη από το bar NAKED της Αθήνας, ως το νικητή του Ελληνικού τελικού.

Ο Μάνος Μαντζαρίδης, με τη νικητήρια συνταγή του, θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στους ημιτελικούς που θα πραγματοποιηθούν στη Μαδρίτη στις 07 Απριλίου, ελπίζοντας να κατακτήσει μια θέση στον παγκόσμιο τελικό στη Γαλλία.

Παράλληλα, στην κατηγορία της καλύτερης φωτογραφίας cocktail στα social media, ξεχώρισε ο Στέλιος Βλάχος από το Funky Monkey της Θεσσαλονίκης, ο οποίος διακρίθηκε για την εντυπωσιακή απεικόνιση του cocktail του.

Για περισσότερες πληροφορίες για τον διαγωνισμό και τις συνταγές, μπορείτε να επισκεφθείτε το site του Cointreau Margarita Challenge.