Το JOE & THE JUICE κάνει την επίσημη εμφάνισή του στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Αθήνα, εγκαινιάζοντας την παρουσία του στην ελληνική αγορά με το άνοιγμα των δυο πρώτων καταστημάτων του σε Κολωνάκι και Γλυφάδα.

Ξεκινώντας από την Κοπεγχάγη το 2002, το JOE & THE JUICE έχει εξελιχθεί σε ένα διεθνώς αναγνωρισμένο brand με παρουσία σε μεγάλες πόλεις της Ευρώπης, της Ασίας και των Ηνωμένων Πολιτειών, έχοντας συνδέσει το όνομά του με έναν σύγχρονο, αστικό τρόπο ζωής που συνδυάζει την ευκολία με το healthy living. Στον πυρήνα του JOE & THE JUICE βρίσκονται ο καφές, οι φρέσκοι χυμοί, τα shakes, και τα sandwiches, πάντα μέσα από μια εμπειρία που δίνει έμφαση στην ποιότητα, την αμεσότητα και την καθημερινή ενέργεια.

Με ταυτότητα που εκφράζει urban κουλτούρα, σύγχρονο lifestyle και αίσθηση κοινότητας, το JOE & THE JUICE δεν έχει χτίσει τη θέση του διεθνώς μόνο μέσα από τα προϊόντα του, αλλά και μέσα από τον τρόπο που φέρνει τους ανθρώπους κοντά. Άλλωστε, η ίδια η φιλοσοφία του brand δίνει έμφαση στους ανθρώπους, στις αλληλεπιδράσεις και στη δημιουργία χώρων όπου ο καθένας μπορεί να νιώθει μέρος μιας ζωντανής, σύγχρονης κοινότητας.

Η επιλογή του Κολωνακίου και της Γλυφάδας δεν είναι τυχαία. Δύο περιοχές με ισχυρό χαρακτήρα, έντονο lifestyle αποτύπωμα και διαφορετική δυναμική, αποτελούν τα πρώτα σημεία παρουσίας του brand στην ελληνική αγορά. Από το κέντρο της πόλης έως τα νότια προάστια, το JOE & THE JUICE συστήνεται σε ένα κοινό που κινείται γρήγορα, ζει δυνατά και αναζητά εμπειρίες με προσωπικότητα, ενέργεια και σύγχρονη αισθητική.

Με αφετηρία τις δυο αυτές περιοχές, το JOE & THE JUICE συστήνεται στο ελληνικό κοινό με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο — σύγχρονο, δυναμικό και απόλυτα εναρμονισμένο με τον παλμό της πόλης.

Διευθύνσεις καταστημάτων:

Κολωνάκι: Κανάρη 24 | 10674

Γλυφάδα: Γρ. Λαμπράκη 9 & Λαζαράκη | 16675

Τα πρώτα καταστήματα του JOE & THE JUICE αναμένεται να ανοίξουν μέσα στην άνοιξη του 2026. Μείνετε συντονισμένοι και ακολουθήστε το brand στα social media και στο LinkedIn για όλα τα επόμενα νέα.

Instagram: @joeandthejuicegreece

LinkedIn: Joe & The Juice Greece