Από τις 27 Φεβρουαρίου έως τις 28 Μαρτίου, το ATHENS METRO MALL υποδέχεται έναν κόσμο φτιαγμένο από τα εμβληματικά PLAYMOBIL! Με την φαντασία να ζωντανεύει, οι μικροί επισκέπτες γίνονται οι πρωταγωνιστές της δικής τους περιπέτειας. Τιμώντας τη διαχρονική αξία της PLAYMOBIL που καλλιεργεί τη φαντασία και τη μάθηση μέσα από το δημιουργικό παιχνίδι, το ATHENS METRO MALL σας προσκαλεί να ζήσετε από κοντά, για ακόμα μία χρονιά, τις πιο αγαπημένες φιγούρες, σε ένα μοναδικό σκηνικό που υπόσχεται να χαρίσει χαμόγελα σε μικρούς και μεγάλους.

Τέσσερα θεματικά stages δημιουργούν ένα μοναδικό σκηνικό γεμάτο δράση, χρώμα και δημιουργικό παιχνίδι, προσκαλώντας τα παιδιά και τις οικογένειές τους να ζήσουν στιγμές γεμάτες φαντασία. Τα stages θα λειτουργούν Δευτέρα έως Παρασκευή 16:00 – 20:00, ενώ Σάββατο και Κυριακή 12:00-19:00, δίνοντας τη δυνατότητα σε όλους να επισκεφθούν τον μαγικό κόσμο της PLAYMOBIL τις ώρες που τους εξυπηρετούν.

Παράλληλα με τις θεματικές δράσεις, οι επισκέπτες του ATHENS METRO MALL θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν μέρος σε διαγωνισμό με δώρα των αγαπημένων PLAYMOBIL! Η συμμετοχή πραγματοποιείται με ημερήσιες αγορές συνολικής αξίας €20 και άνω* από τα καταστήματα του εμπορικού κέντρου, ενώ η κλήρωση θα αναδείξει τρεις νικητές, που θα κερδίσουν από ένα μοναδικό δώρο PLAYMOBIL ο καθένας.

Animals & Friends | Περιπέτεια στη Ζούγκλα

Πρώτη στάση της εξερεύνησης… το Animals & Friends! Ένας χώρος που θυμίζει αυθεντική σαφάρι εμπειρία. Στην ξύλινη καλύβα, τα παιδιά παίζουν με τις αγαπημένες τους φιγούρες PLAYMOBIL, έχοντας δίπλα τους εντυπωσιακά άγρια ζώα σε φυσικό μέγεθος: ζέβρες με τις χαρακτηριστικές ασπρόμαυρες ρίγες, λιοντάρια με επιβλητική χαίτη και καμηλοπαρδάλεις με πανύψηλο λαιμό.

Ο χώρος φιλοξενεί τραπέζια ζωγραφικής, όπου οι μικροί καλλιτέχνες μπορούν να χρωματίσουν τις αγαπημένες τους φιγούρες, καθώς και photobooth για οικογενειακές φωτογραφίες με φόντο τη ζούγκλα. Το εντυπωσιακό μεγάλο τζιπ γίνεται το απόλυτο σκηνικό για φωτογραφικές πόζες σαν σε πραγματικό σαφάρι, χαρίζοντας αμέτρητα χαμόγελα.

Στην ίδια ενότητα, ο Τροχός της Τύχης περιμένει κάθε παιδί που συμμετέχει στο παιχνίδι να δοκιμάσει την τύχη του και να κερδίσει ένα μπλοκ ζωγραφικής, μετατρέποντας τη διασκέδαση σε ένα όμορφο αναμνηστικό.

Rainbow Castle | Ένα Παραμυθένιο Σκηνικό

Σε έναν κόσμο όπου η μαγεία συναντά το όνειρο, το Rainbow Castle υποδέχεται μικρές πριγκίπισσες και γενναίους ιππότες σε ένα σκηνικό που θυμίζει βασιλικό χορό. Κάτω από μπαλόνια που μοιάζουν με σύννεφα, το παραμυθένιο παλάτι δημιουργεί την ιδανική ατμόσφαιρα για παιχνίδι, φαντασία και ατελείωτες ιστορίες. Ένας χώρος που προσκαλεί τα παιδιά να ζήσουν το δικό τους παραμύθι και να γίνουν οι ήρωες της δικής τους ιστορίας.

Mini Play Area | Οι Πρώτες Ανακαλύψεις

Ιδιαίτερη φροντίδα έχει δοθεί και στους μικρότερους επισκέπτες, ηλικίας 1 έως 4 ετών. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο μίνι παιδότοπο με ασφαλείς επιφάνειες και χαμηλά playtables, τα παιδιά κάνουν τις πρώτες τους ανακαλύψεις μέσα από το δημιουργικό παιχνίδι. Ένας ζεστός και προστατευμένος χώρος, σχεδιασμένος για να προσφέρει ασφάλεια, χαρά και τα πιο γλυκά χαμόγελα.

Ετοιμαστείτε για μια ξεχωριστή εμπειρία γεμάτη φαντασία και περιπέτεια στον μαγικό κόσμο της PLAYMOBIL. Σας περιμένουμε όλους!

Γιατί κάθε παιδί είναι ένας μικρός ήρωας και αξίζει να ζήσει τη δική του πιο μαγική περιπέτεια στον κόσμο της PLAYMOBIL.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το site www.athensmetromall.gr