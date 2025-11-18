Το Around the Table, το γαστρονομικό event της πόλης για το νεανικό – και όχι μόνο – κοινό, επιστρέφει για τέταρτη χρονιά και μας προσκαλεί να ανακαλύψουμε την αθηναϊκή γαστρονομική σκηνή μέσα από μια σειρά ξεχωριστών εμπειριών. Από τις 17 Νοεμβρίου έως και τις 7 Δεκεμβρίου, 50 εστιατόρια της Αθήνας υπογράφουν ειδικά εκπτωτικά menus των 25€ ή 50€, που δίνουν έμφαση στα τοπικά υλικά, την εποχικότητα και τις σύγχρονες τεχνικές, προσφέροντας μία ξεχωριστή dining εμπειρία, αποκλειστικά για κατόχους Mastercard.

Το ανανεωμένο Around the Table καλεί το κοινό να μπει στο «mood» του restaurant-hopping και μέσα από το aroundthetable.gr, να ανακαλύψει την πόλη μέσα από τις γεύσεις της: να δοκιμάσει διαφορετικά menus και να μοιραστεί στιγμές γύρω από το τραπέζι.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της ενέργειας θα είναι διαθέσιμες και τρεις ανεκτίμητες γαστρονομικές εμπειρίες αποκλειστικά για κατόχους καρτών Mastercard, με τη συμμετοχή κορυφαίων Ελλήνων σεφ, οι οποίοι εκπροσωπούν διαφορετικές εκφάνσεις της σύγχρονης ελληνικής κουζίνας. Πιο συγκεκριμένα, ο Γιάννης Λουκάκος, μετατρέπει τη βιωσιμότητα σε γευστική δημιουργία μέσα από το “From Waste to Wonder”, ο Παύλος Κυριάκης, υπογράφει ένα “Michelin-Starred Athenian Inspiration” δείπνο αφιερωμένο στις γειτονιές της Αθήνας, και ο Γιάννης Καλδής, προτείνει μια ανατρεπτική συνάντηση κουζίνας και μπαρ στο “A Dialogue Between Kitchen and Bar”.

Η έναρξη του φετινού Around the Table σηματοδοτήθηκε με ένα kick-off media event στο Kykloi by Priceless, όπου εκπρόσωποι των media, celebrities και foodies είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν το ξεχωριστό μενού που εμπνεύστηκε και επιμελήθηκε ο σεφ Παύλος Κυριάκης – με κάθε πιάτο να αποδίδει και μία διαφορετική περιοχή της πόλης, μετατρέποντας το τραπέζι σε έναν γευστικό χάρτη.

Η Ματίνα Τζώρτζη, Head of Consumer Marketing & Communications της Mastercard για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα, δήλωσε: «Το Around the Table επιστρέφει για τέταρτη χρονιά και μας ξανασυστήνει την Αθήνα μέσα από τη γεύση της. Με τη φιλοσοφία του restaurant-hopping και τα προσιτά μενού, αποκλειστικά για κατόχους Mastercard, καλούμε τον κόσμο να σχεδιάσει τη δική του διαδρομή, να ανακαλύψει την πόλη μέσα από τις γεύσεις της, να δοκιμάσει κάτι καινούργιο και να μοιραστεί στιγμές που είναι — πραγματικά — ανεκτίμητες.»

Το Around the Table 2025 υλοποιείται με την υπογραφή της Mastercard, ενώ την πρωτοβουλία αναπτύσσει και ενορχηστρώνει η Toposophy.

Ξεκίνα το restaurant – hopping κάνοντας την κράτησή σου στο aroundthetable.gr.