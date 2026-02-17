12 – 23 Φεβρουαρίου

Ο Φεβρουάριος φέρνει μία νέα εμπειρία, στη Μαρίνα του Αστέρα Βουλιαγμένης, εμπνευσμένη από τις γιορτές Φεβρουαρίου. Το Astir February Fair προσκαλεί επισκέπτες κάθε ηλικίας να αγοράσουν δώρα αγάπης από τα pop-up shops, να δοκιμάσουν επιλεγμένες γεύσεις δίπλα στη θάλασσα, να περιηγηθούν μεταξύ μοναδικών κλασικών αυτοκινήτων και να περάσουν την τελευταία Κυριακή της Αποκριάς με μία live συναυλία από τους The Burger Project.

ΔΩΡΑ & SHOPPING

Στο Astir February Fair, επιλεγμένα ελληνικά brands συναντιούνται παρουσιάζοντας μοναδικές προτάσεις που συνδυάζουν αισθητική, ποιότητα και δημιουργικότητα:

5226 Kids X Alexandra Nika : μία νέα συλλογή ρούχων ύπνου αλλά και hoodies μεplayful αισθητικήκαι άνεση.

: μία νέα συλλογή ρούχων ύπνου αλλά και hoodies μεplayful αισθητικήκαι άνεση. Alos Ε yewear : επιλεγμένες συλλογές από κορυφαίους luxury οίκους οπτικών, που συνδυάζουν διαχρονική κομψότητα, ποιότητα και στυλ.

: επιλεγμένες συλλογές από κορυφαίους luxury οίκους οπτικών, που συνδυάζουν διαχρονική κομψότητα, ποιότητα και στυλ. Ē RE Athens : ένα downtown concept store με curated αντικείμενα design.

: ένα downtown concept store με curated αντικείμενα design. Nonna Lietta : πλεκτές δημιουργίες με ιταλική έμπνευση με έμφαση στη βιωσιμότητα και την υψηλή ποιότητα κατασκευής τους από γνήσιο ελληνικό μαλλί.

: πλεκτές δημιουργίες με ιταλική έμπνευση με έμφαση στη βιωσιμότητα και την υψηλή ποιότητα κατασκευής τους από γνήσιο ελληνικό μαλλί. The Secret Garden : φρέσκα λουλούδια για κάθε μέρα εμπνευσμένα από την εποχικότητα.

: φρέσκα λουλούδια για κάθε μέρα εμπνευσμένα από την εποχικότητα. Tricks & Treats: μια προσεγμένη συλλογή από δημιουργικά παιχνίδια, ευφάνταστες κατασκευές και προτάσεις δώρων για μικρούς και μεγάλους.

ΓΕΥΣΕΙΣ

Εκλεκτά γαστρονομικά pop-ups γίνονται μέρος της γιορτής του Αστέρα ενώ η μόνιμη παρουσία των Cova και Bagatelle Athens δημιουργούν έναν μοναδικό γευστικό προορισμό.

• Beef Bar: Το διεθνώς αναγνωρισμένο concept φέρνει στο Astir February Fair χαρακτηριστικές επιλογές από το signature menu του, προτείνοντας μια ανεπιτήδευτη εκδοχή premium street food. Λειτουργεί 12 – 15 Φεβρουαρίου.

Taverna 37 : Η ελληνική ταβέρνα του Four Seasons «κατεβαίνει» στη Μαρίνα με γνωστές γεύσεις ενώ ειδικά για την Καθαρά Δευτέρα, ετοιμάζει νηστίσιμες προτάσεις συνοδευόμενες από την παραδοσιακή λαγάνα. Λειτουργεί 20 – 23 Φεβρουαρίου .

: Η ελληνική ταβέρνα του Four Seasons «κατεβαίνει» στη Μαρίνα με γνωστές γεύσεις ενώ ειδικά για την Καθαρά Δευτέρα, ετοιμάζει νηστίσιμες προτάσεις συνοδευόμενες από την παραδοσιακή λαγάνα. . Kayak : signature παγωτά με 17 διαφορετικές γεύσεις και γλυκές δημιουργίες καθ’ όλη τη διάρκεια του event.

: signature παγωτά με 17 διαφορετικές γεύσεις και γλυκές δημιουργίες καθ’ όλη τη διάρκεια του event. Cova : ένα επιλεγμένο menu εμπνευσμένο από την ιταλική φινέτσα και τη ζαχαροπλαστική παράδοση του ιστορικού οίκου, με γλυκές δημιουργίες και προτάσεις που αναδεικνύουν τη ρομαντική ατμόσφαιρα της περιόδου, με αφορμή και τον εορτασμό του Αγίου Βαλεντίνου.

: ένα επιλεγμένο menu εμπνευσμένο από την ιταλική φινέτσα και τη ζαχαροπλαστική παράδοση του ιστορικού οίκου, με γλυκές δημιουργίες και προτάσεις που αναδεικνύουν τη ρομαντική ατμόσφαιρα της περιόδου, με αφορμή και τον εορτασμό του Αγίου Βαλεντίνου. Bagatelle: μεταφέρει την κοσμοπολίτικη ενέργεια και τη χαρακτηριστική γαστρονομική του ταυτότητα παρουσιάζοντας ειδικές προτάσεις με highlights το Valentine’s menu και το αποκριάτικο Masquerade Party στις 20 Φεβρουαρίου. Επιπλέον, cocktail selections από νωρίς κάθε Σαββατοκύριακο κατά τη διάρκεια του Astir February Fair.

EXPERIENCES & ΔΡΑΣΕΙΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Καθ’ όλη τη διάρκεια του Astir February Fair, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν την έκθεση 10 κλασικών αυτοκινήτων από το Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου, παρουσιάζοντας εμβληματικά μοντέλα που σημάδεψαν την ιστορία της αυτοκίνησης.

ΣΥΝΑΥΛΙΑ THE BURGER PROJECT + KIDS ACTIVITIES

Κυριακή 22 Φεβρουαρίου

• Συναυλία από τους The Burger Project | 13.00

• Εργαστήριο κατασκευής αποκριάτικης μάσκας για μικρούς και μεγάλους | 12.00 – 16.00

• Face Painting | 12.00 – 16.00

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διάρκεια: 12 – 23 Φεβρουαρίου

Τοποθεσία: Astir Μαρίνα Βουλιαγμένης, Απόλλωνος 77, Βουλιαγμένη

Ώρες λειτουργίας Astir February Fair:

12 – 13/2 & 16 – 20/2: 16.00 – 20.00

14 – 15/2 & 21 – 23/2: 12.00 – 20.00