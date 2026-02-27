Athens #JobFestival 2026: Ήρθε η ώρα σου για να βρεις δουλειά!

Athens #JobFestival 2026: Ήρθε η ώρα σου για να βρεις δουλειά!

Για άλλη μία χρονιά η μεγαλύτερη και πληρέστερη διοργάνωση για την εργασία δίνει το ραντεβού της στην Αθήνα, στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου την Δευτέρα 2 και την Τρίτη 3 Μαρτίου από τις 11:00 μέχρι τις 19:00. Διοργανώνεται, όπως κάθε χρόνο, από το skywalker.gr – Εργασία στην Ελλάδα, στο πλαίσιο των δράσεών του «Επί το έργον», με ελεύθερη είσοδο για τους επισκέπτες.

Περισσότεροι από 200 εργοδότες από όλους τους κλάδους δραστηριότητας θα βρίσκονται στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου, αξιολογώντας υποψηφίους και βιογραφικά για περισσότερες από 3.000 ανοιχτές θέσεις εργασίας σχεδόν όλων των ειδικοτήτων.

Συνεχίζοντας την επιτυχημένη πορεία του, το Athens #JobFestival 2026 δημιουργεί το κατάλληλο περιβάλλον ώστε οι επισκέπτες να πραγματοποιήσουν με επιτυχία το ξεκίνημά τους στην αναζήτηση εργασίας ή το επόμενο βήμα στην καριέρα τους.

Βασικός σκοπός του Athens #JobFestival 2026, που φέτος τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αθηναίων, είναι η ενίσχυση της απασχολησιμότητας με τη φυσική συνάντηση εργοδοτών με υποψήφιους εργαζομένους.

Στη διάρκεια του –πάντα επίκαιρου– Athens #JobFestival 2026 οι υποψήφιοι θα έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με τις εταιρίες που τους ενδιαφέρουν είτε μέσα από μια συνέντευξη εργασίας είτε μέσα από μια σύντομη συνομιλία με τους εταιρικούς εκπροσώπους και την υποβολή του βιογραφικού τους.

Ένας ακόμα σημαντικός λόγος επίσκεψης του φεστιβάλ είναι η πληθώρα workshop με διαδραστικό χαρακτήρα, τα οποία απευθύνονται σε όσους αναζητούν εργασία και σε όσους ήδη εργάζονται. Οι θεματικές ενότητές τους αφορούν την ενίσχυση στην αναζήτηση εργασίας, την ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων και την αυτοβελτίωση. Για την παρακολούθηση των εργαστηρίων χρειάζεται προεγγραφή στη σελίδα του φεστιβάλ, ενώ θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Επίσης, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε πολλές δράσεις επαγγελματικής ενδυνάμωσης, όπως:

Check your CV by Career In Progress

Interview tips by ActionAid

Προσωπικό coaching by HCCMA

Soft Skills by ΙΝΕΔΙΒΙΜ

Business photoshooting by ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360

Διαχείριση εργασιακού στρες by ΠΕΨΑΕΕ

Aποτελεσματική αξιοποίηση του LinkedIn by Mastery Experience

Α’ Βοήθειες στο χώρο εργασίας by ΕΕΕΔΑ

Πώς προσλαμβάνει ο ιδιωτικός και πώς ο δημόσιος τομέας; Κριτήρια & Tips by Equal Society

Διαχείριση Χρόνου στην Εργασία by IASIS | At Centro

Επαγγελματικός προσανατολισμός by Employ Edu

Ψυχομετρικά τεστ by Evalion-SHL

Εργασιακή συμπερίληψη by ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

Αλλαγή καριέρας by Odyssea

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφθούν το www.jobfestival.gr, να δουν τις προσφερόμενες θέσεις εργασίας, να στείλουν το βιογραφικό τους γι’ αυτές που τους ενδιαφέρουν και να δηλώσουν συμμετοχή στο φεστιβάλ, όπως και στα workshops.

Το skywalker.gr – Εργασία στην Ελλάδα υπήρξε το 1999 η πρώτη ελληνική πλατφόρμα ζεύξης αναγκών εργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και υποψηφίων στην Ελλάδα. Σήμερα, αποτελεί το κύριο εργαλείο των υποψηφίων στην αναζήτηση της επόμενης εργασιακής τους επιλογής.

Η διοργάνωση του Athens #JobFestival 2026 πραγματοποιείται με την πολύτιμη συμβολή των:

Υπό την αιγίδα: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ,

Χορηγός: MITSIS, CONRAD ATHENS THE ILISIAN, ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ

Υποστηρικτές: TTEC, DOMES, HOTEL GRANDE BRETAGNE ATHENS – KING GEORGE HOTEL ATHENS

Υποστηρικτές παράλληλων δράσεων: CAREER IN PROGRESS, ACTIONAID, HCCMA, ΙΝΕΔΙΒΙΜ, ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360, ΠΕΨΑΕΕ, MASTERY EXPERIENCE, ΕΕΕΔΑ, EQUAL SOCIETY, IASIS | AT CENTRO, EMPLOY EDU, EVALION-SHL, ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, ODYSSEA

Food sponsor: ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360°

Drink sponsor: MINOA

Χορηγοί επικοινωνίας: STAR ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, TVSTAR.GR, ΕΠΙΧΕΙΡΩ, E-DAILY, E-RADIO, VORIA.GR, STARTUPPER, BUSINESS VOICE, INFOKIDS PLUS, SAVOIR VILLE, SCHOOLS.GR, SEMINARIA.GR, SIGMA MEDIA GROUP, BUSINESS NEWS.GR, ADVERTISUNG.GR, ΟΜΟΡΦΗ ΖΩΗ, GOSEMINARS.GR, EDUADVISOR.GR, INFOWOMAN, ARTVIEWS, PINK.GR, LET IT BE.GR, PIRAEUS365.GR, ZENIASVEGANLIFE, HELLENIC MEDIA GROUP, EXPOGREECE, ΜΗΛΕΪΚΑ ΝΕΑ, BULLMP.COM, STENT, STENTORAS.GR, SETTLE.GR