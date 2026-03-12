Avant Mar: Διπλή έναρξη για τη σεζόν 2026 με το opening των Infinity Suites και του ξενοδοχείου στην Πάρο

Το Avant Mar Hotel καλωσορίζει τη νέα τουριστική σεζόν, σηματοδοτώντας μια σημαντική διπλή έναρξη. Στις 3 Απριλίου ανοίγουν ξανά τις πόρτες τους οι Avant Mar Infinity Suites, ενώ την 1η Μαΐου ακολουθεί το κεντρικό ξενοδοχείο, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη της σεζόν στην κοσμοπολίτικη Νάουσα της Πάρου.

Avant Mar Infinity Suites: Επαναπροσδιορίζοντας την έννοια της ιδιωτικής πολυτέλειας

Οι Avant Mar Infinity Suites, που παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά τον περασμένο Αύγουστο, επανέρχονται δυναμικά στο προσκήνιο στις 3 Απριλίου, προσκαλώντας τους επισκέπτες να ανακαλύψουν ξανά έναν ξεχωριστό κόσμο διαμονής. Σε απόσταση μόλις 200 μέτρων από το κεντρικό ξενοδοχείο, οι πέντε αυτές εξαιρετικές σουίτες προσφέρουν ανεμπόδιστη θέα στο απέραντο γαλάζιο, δημιουργώντας την αίσθηση ότι αιωρείσαι πάνω από τη θάλασσα, με τον ήχο των κυμάτων να σε συντροφεύει.

Αποτελώντας μια σύγχρονη ερμηνεία του island lifestyle, οι Infinity Suites συνδυάζουν μοντέρνο ναυτικό σχεδιασμό με έμπνευση από την ιστιοπλοϊκή ταυτότητα του Αιγαίου και την αρχιτεκτονική κληρονομιά της Πάρου. Το ελληνικό μάρμαρο, το φυσικό ξύλο και οι μπλε αποχρώσεις συνθέτουν ένα περιβάλλον εκλεπτυσμένης αισθητικής και απόλυτης αρμονίας. Οι ευρύχωρες διαρρυθμίσεις, τα προσεγμένα φινιρίσματα και οι ιδιωτικοί εξωτερικοί χώροι δημιουργούν ένα καταφύγιο ηρεμίας και διακριτικής πολυτέλειας.

Avant Mar Hotel: Πολυτέλεια και αυθεντική φιλοξενία δίπλα στη Νάουσα

Την 1η Μαΐου ανοίγει τις πόρτες του και το Avant Mar, το πολυτελές ξενοδοχείο που βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από τη ζωντανή Νάουσα, στην παραλία Πιπέρι. Με 38 δωμάτια και σουίτες –ανάμεσά τους και η αποκλειστική Avant Premium Sea View Suite– το ξενοδοχείο προσφέρει μια κυκλαδίτικη εμπειρία φιλοξενίας, όπου η κομψότητα συναντά την αυθεντικότητα. Επιλεγμένες σουίτες διαθέτουν ιδιωτικές plunge pools, προσφέροντας την απόλυτη εμπειρία χαλάρωσης.

Γαστρονομικός προορισμός διεθνούς επιπέδου

Η γαστρονομία βρίσκεται στην καρδιά της εμπειρίας στο Avant Mar. Το εστιατόριο Thymes, εμπνευσμένο από την ελληνική κουζίνα, προσφέρει καθημερινά πρωινό σε ένα ειδυλλιακό σκηνικό, καθώς και εκλεπτυσμένα πιάτα και δημιουργικές προτάσεις βασισμένες σε τοπικά προϊόντα.

Ξεχωριστή θέση κατέχει το Matsuhisa Paros, που φέρνει στην Πάρο την εμβληματική Nobu-style κουζίνα, υπογράφοντας μια εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Μεσογείου. Το Matsuhisa Paros θα ανοίξει για τη φετινή σεζόν στις 5 Ιουνίου, υποδεχόμενο και πάλι τους επισκέπτες σε ένα γαστρονομικό ταξίδι διεθνών προδιαγραφών.

Παράλληλα, το Gin & Tonic Bar «The Bridge» προσφέρει πανοραμική θέα στα κρυστάλλινα νερά του Αιγαίου και μια εκλεκτή λίστα από signature cocktails με βάση το gin, δημιουργώντας το ιδανικό σκηνικό για απογευματινή χαλάρωση και βραδινές συναντήσεις.

Με τη διπλή αυτή έναρξη, το Avant Mar επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του να προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία φιλοξενίας που συνδυάζει εκλεπτυσμένο design, υψηλή γαστρονομία και προσωποποιημένες υπηρεσίες, σε ένα περιβάλλον που αναδεικνύει τη φυσική ομορφιά και την αυθεντικότητα της Πάρου.