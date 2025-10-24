Η No1 τεκίλα στον κόσμο, Jose Cuervo, τιμά την παραδοσιακή μεξικανική γιορτή Dia de los Muertos, προσκαλώντας τους λάτρεις της τεκίλας σε μια σειρά από μοναδικά Jose Cuervo parties στα πιο αγαπημένα spot της πόλης!

Ταξιδέψτε στο Μεξικό, την Ημέρα των Νεκρών, μία από τις αρχαιότερες και πιο εμβληματικές γιορτές της χώρας, παρέα με τις νέες Limited Edition φιάλες Jose Cuervo Especial Reposado & Silver.

Η Dia de los Muertos είναι μια χαρμόσυνη και πολύχρωμη γιορτή, όπου οι Μεξικανοί τιμούν τους αγαπημένους τους που έχουν φύγει, πιστεύοντας ότι οι ψυχές επιστρέφουν για λίγο στον κόσμο των ζωντανών, για να γιορτάσουν μαζί την χαρά της ζωής.

Στην καρδιά αυτής της παράδοσης βρίσκεται το τελετουργικό Hanal Pixán, όπου κάθε χρόνο, στην πόλη Pomuch της χερσονήσου Yucatán, οι κάτοικοι καθαρίζουν τα οστά και τους τάφους των νεκρών για να τιμήσουν την μνήμη τους.

Αυτή η μοναδική παράδοση αποτέλεσε την έμπνευση για τις νέες συλλεκτικές φιάλες Jose Cuervo Especial Reposado και Silver, σχεδιασμένες από τον βραβευμένο Μεξικανό καλλιτέχνη Tavo Santiago. Τα σχέδια των limited edition φιαλών ξεχωρίζουν για τα έντονα χρώματα, τα πολιτιστικά σύμβολα και την αυθεντικότητα – αντικατοπτρίζοντας το πνεύμα της γιορτής και της μεξικανικής κουλτούρας.

Και φυσικά, το αγαπημένο Jose Cuervo blend παραμένει αναλλοίωτο: η τεκίλα που αγαπούν οι καταναλωτές σε όλο τον κόσμο, τώρα μέσα σε μια φιάλη που είναι έργο τέχνης.

Awaken the fiesta με τον πιο αυθεντικό μεξικανικό τρόπο!

Τετάρτη 29/10

Amigos Ν. Σμύρνης– Μεγ. Αλεξάνδρου 70, Νέα Σμύρνη // 20:30

Πέμπτη 30/10

Amigos Γλυφάδας– Κύπρου 65, Γλυφάδα // 20:30

Sorry Mom – Ελβετίας 21, Αγ. Παρασκευή // 21:00

Παρασκευή 31/10

TEKILA – Κολοκοτρώνη 3, Αθήνα // 20:30

Foinikas Cocina Y Cocteleria Mexicana– Ηρ. Πολυτεχνείου 76, Χαϊδάρι // 21:00

ΒΟΟ – Λεπενιώτου 22, Αθήνα // 21:30

Σάββατο 1/11

Couleur Locale – Νορμανού 3, Αθήνα // 20:30

Capri Athens – Μεγάλου Αλεξάνδρου 1 &, Παναγόπουλου, Αιγάλεω // 21:00

Πέμπτη 6/11

Dos Hermanos – Κυριαζή 24, Κηφισιά // 21:00